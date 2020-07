Nag Panchami Quotes In Hindi To Share On This Auspicious Day

Nag Panchami is celebrated on the bright half of the fifth day of Shravana. People on the day of Naga Panchami celebrate it on the dark half of the same month. Devotees worship, pictures and statues of snakes. In some places, even live snakes are worshipped with the help of snake charmers.

Nag Panchami falls on a different date each year as the festival follows the Hindu lunar calendar. Nag Panchami 2020 will be celebrated on Saturday, July 25, 2020, this year. People take bath and worship snakes by offering milk, sweets, flowers, and lamps. So, to wish on this special day of Nag Panchami, here are some motivating, Nag Panchami quotes in Hindi to forward to your friends and family-

Also read | Nag Panchami images to share with friends and family on this auspicious day

Nag Panchami Quotes in Hindi: Celebrate this Nag Panchami 2020 with inspiring quotes-

नाग पंचमी की शुभकामनाएं महादेव का है आभूषण श्री विष्णु का है शेषनाग सिंहासन अपने फन पर जिसने पृथ्वी उठायी ऐसे नाग देवता को मेरा वंदन. ऊं नमः शिवाय शब्द में सारा जग समाए हर इच्छा पूरी कर जाएं भोले बाबा वो कहलाएं सावन का आया भक्तों महीना है, नाग पंचमी का त्योहार है, जो दिल से बाबा का नाम जपे हरदम, उसका होता हमेशा बेड़ापार है!

Also read | Sawan Shivaratri History, Significance, and all the details about this auspicious day

नाग देवता करे आपकी रक्षा

पिलाये दूध उन्हें मीठा मीठा,

हो आपके घर में धन की बरसात,

ऐसी शुभ हो नाग पंचमी की सौगात| नाग पंचमी की शुभकामनाये

देवादिपति महादेव का है आभूषण

श्री विष्णु भगवान का है शेष नाग सिंहासन

अपने फन पर जिसने पृथ्वी उठाई

ऐसे नाग देवता को मेरा वंदन. इस नागपंचमी हम सब आस्तीनों के सापो को दूध न पीला उन्हें कुचलने का प्राण ले | शुभ नागपंचमी

Also read | Hariyali Teej Quotes To Share With Your Family And Friends To Celebrate The Day

सावन के महीने में नाग पंचमी का त्यौहार हैं,

भगवान शिव के गले में सापों का हार हैं,

जो पिलाए दूध सच्चे दिल से सापों को

उसका बेड़ा पार हैं.

नागपंचमी पर ढेर सारी शुभकामनाएँ

शिव बाबा के प्यारे हैं नाग-देवता,

करते हम सबकी पूरी मनोकामना,

होंगे सब काम पूरे आप सबके,

अगर रहे आप सबकी शुद्ध भावना.

नाग पंचमी मुबारक हो

शिवजी के गले में स्वर,

अपने फन पर लेकर पृथ्वी को,

लिया है तार,

ऐसे नाग देवता को,

हमारा कोटि कोटि प्रणाम. शिव बाबा के प्यारे हैं नाग-देवता,

करते हम सबकी पूरी मनोकामना,

होंगे सब काम पूरे आप सबके,

अगर रहे आप सबकी शुद्ध भावना.

नाग पंचमी मुबारक हो

शिवजी के गले में स्वर,

अपने फन पर लेकर पृथ्वी को,

लिया है तार,

ऐसे नाग देवता को,

हमारा कोटि कोटि प्रणाम. आई है सावन के महीने में,

नाग-पंचमी की पावन बेला,

आओ सब मिलकर इसे मनाएं,

और साथ में जाएँ देखने मेला,

बधाई हो नाग-पंचमी की

हर-हर हो महादेव शिव का, हर पल नाम तुम्हारा जपे, नाग-पंचमी का आया त्योहार, शिव को करते हम नमन बारम्बार, शिव बाबा करें बेड़ा पार |

Also read | Nag Panchami 2020: Date, meaning, history & significance of the day