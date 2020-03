Navratri Quotes In Hindi To Send Your Friends And Family On These Auspicious Days

The festival of Navratri is celebrated by the Hindu community in India. The Navratri days for 2020 are March 25 to March 2. Navratri festival is a celebration of all the female goddesses in Hindu culture. There are many Navratri quotes available in Hindi that can be shared with your family and friends.

Chaitra Navratri quotes in Hindi

Ma phirse ek baar darbaar sajaa do, bhakton ko darshan dikha do.

1..2..3..4.. माता जी की जे जेकर, इस नवरात्रि आपकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करे....जय माता दी...!!

जिसका हमको था इंतजार आखिर वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी सबके घर आ गई, होगी अब हर मन की हर मुराद पूरी, हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई..!

सजा हे दरबार, एक ज्योति जगमगाई है, सुना हे नवरात्रि का त्योहार आया हैं, वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्करायी है... जय माँ दुर्गा..

पग-पग में फूल खिले, ख़ुशी आप सबको इतनी मिले, कभी न हो दुखों का सामना, यही है इस नवरात्रि शुभकामना हमारी...!

देवी के कदम आपके घर में आयें. आप खुशहाली से नहायें, परेशानिया आपसे आँखें चुराएँ, मंगल नवरात्रे हो हमेशा आपके...

पहले माँ की पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा, आए हैं शुभ दिन मेरी माँ के, माँ ने मेरी हर मनोकामना पूरी की हैं..!

क्या पापी, क्या घमंडी, माँ के दर पर सभी शीश झुकाते हैं, मिलता है चैन तेरे दर पे मैया, झोली भरके सभी जाते हैं..!

Chand ki chandani, Basant ki bahar. Phoolo ki khushbu, Apno ka pyar. Mubarak ho aapko NAVRATRI ka Tyohar. Sada khush rahe aap aur apka Parivar.

Chaitra Navratri quotes

devi ke kadam aapke ghar me aayen, aap khushali se nahayen, pareshaniya aapse aankhen churayen, NAVRATRI ki aapko bahut sari shubh kamnayen JAI MATA DI

सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, हम है उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं माँ को श्रद्धा के फूल। शुभ नवरात्रि.

Maa shakti ka vaas ho Sankton ka naash ho Har ghar me sukh-shaanti ka vaas ho Jai Mata Di! Happy Navratri!

बहुत दूर अभी जाना है, पर चिंता नही चिंतन का दामन थामा है क्योंकि माँ ने मेरी मुझे अपना माना है..! जय माता दी

कुमकुम भरे क़दमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, मेरी और से नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार....

लाल रंग की चुनरी से सजा माँ का दरबार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

नन्हें-नन्हें क़दमों से माँ आए आपके द्वार…..

इस नवरात्रि यही हैं हमारी दुआ… "जय माता दी"

दूर की सुनती हैं माँ, पास की सुनती हैं माँ,

माँ तो अखिर माँ हैं, माँ तो हर भक्त की सुनती हैं…

हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली है,

सजा लो दरबार माँ अम्बे आने वाली हैं,

तन,मन और जीवन हो जायेगा पावन,

माँ के कदमो की आहट से गूँज उठेगा आँगन..

Happy Navratri Wishes

माँ शक्ति का वास हो,

संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख शान्ति का वास हो,

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी!!

माता रानी वरदान ना देना हमें,

बस थोडा सा प्यार देना हमें,

तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा,

एक बस यही आशीर्वाद देना हमें।

आप सब को नवरात्रि की शुभ कामनायें।

रूठी है तो मना लेंगे,

पास अपने उसे बुला लेंगे,

मैया है वो दिल की भोली,

बातों में उसे लगा लेंगे,

Navratri ki shubhkamnaye

माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो,

इस नवरात्रि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।

इस नवरात्रि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है।

इस नवरात्रि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। Maiya Hai Meri Sheronwali

Jagat Paalan Haar Hai Maa,

Mukti Ka Dham Hai Maa.

Hamari Bakti Ke Adhar Hai Maa,

Ham Sab Ki Raksha Ki Avatar Hai Maa.

'Happy Navaraatri'

माँ की आराधना का ये पर्व हैं,

लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

और माँ दुर्गा के आशीर्वाद

से आपके जीवन में

प्रकाश ही प्रकाश हो Happy Navratre 2020

जब जब याद किया तुझे ए माँ

