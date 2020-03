Navratri is one of the highly celebrated festivals of Hindus in India. The literal translation of the word, ‘Navratri’ is nine nights in English. During Navratri, Hindus all across the country worship the nine forms of the Hindu goddess Durga. In the Hindu calendar, Navratri is celebrated twice a year. The first one is the Sharada Navaratri that falls between September and October, which is widely celebrated in India. The second one in line is the Chaitra Navratri that falls between March and April every year.

The Chaitra Navratri is also popularly known as Vasanta Navaratri. This year, Chaitra Navratri will be celebrated from March 25 to April 3. Therefore, here are some Chaitra Navratri wishes in Hindi that you can send your loved ones.

Check out Chaitra Navratri wishes in Hindi below:

खुशियों का नज़राना बेशुमार हो; ऐसा नवरात्री उत्सव इस साल हो! शुभ नवरात्री। नव कल्पना नव ज्योत्सना नव शक्ति नव अराधना नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी हो आपकी हर मनोकामना। नवरात्रों के आगमन की तैयारी, राम-सीता के मिलन की तैयारी, असत्य पर सत्य की जीत की तैयारी, हो सबको आज इन पवित्र त्यौहारों की बधाई।

होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई; होगी अब मन की हर मुराद पूरी; हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं! पग-पग में फूल खिलें;

ख़ुशी आप सबको इतनी मिले; कभी ना हो दुखों का सामना; यही है आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामना। नवरात्रि की शुभकामनाएं! नवरात्रों के आगमन की तैयारी;

राम-सीता के मिलन की तैयारी; असत्य पर सत्य की जीत की तैयारी; हो सबको आज इन पवित्र त्यौहारों की बधाई। नवरात्रि की शुभकामनाएं! माता रानी वरदान ना देना हमें, बस थोडा सा प्यार देना हमें, तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, एक बस यही आशीर्वाद देना हमें। आप सब को नवरात्रि की शुभ कामनायें।

नव दीप जले, नव फूल खिले, नित नयी बहार मिले, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, आपको माता रानी का आशीर्वाद मिले। हैप्पी नवरात्रि!

नव ज्योत्सना नव शक्ति नव अराधना नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी हो आपकी हर मनोकामना। मेरी हंसी का हिसाब कौन करेगा;

मेरी गलती को माफ़ कौन करेगा;

ऐ खुदा मेरे सभी दोस्तों को सलामत रखना;

वरना नवरात्रि में ‘लुंगी डांस’ कौन करेगा।

नवरात्रि की शुभकामनाएं!

