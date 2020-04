Ram Navami Quotes In Hindi To Wish Your Loved Ones This Ram Navami 2020

Ram Navami is a spring festival that is celebrated to mark the birthday of Lord Ram. It is observed on the last day of Chaitra Navratri every year. It is set to be celebrated this year on April 2. Lord Ram is particularly important the Vaishnavism tradition of Hinduism, as the seventh avatar of god Vishnu. Here are a few Ram Navami quotes in Hindi to wish your loved ones a Happy Ram Navami 2020.

Ram Navami Quotes and Wishes to send this Ram Navami 2020

1. राम नाम का महत्व न जाने, वो अज्ञानी अभागा है,

जिसके दिल में राम बसे, वो सुखद जीवन पाता है।

रामनवमी की शुभकामनाएं |

2. राम आपके जीवन में प्रकाश लाएं,

राम आपके जीवन को सुंदर बनाएं।

अज्ञानता का अंधकार दूर कर,

भगवान राम आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं।

रामनवमी की शुभकामनाएं |

3. राम जी की निकली सवारी,

राम जी की लीला है न्यारी।

एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता

बीच में जगत के पालनहारी।

रामनवमी की शुभकामनाएं |

4. रामनवमी के अवसर पर, आप और आपके परिवार पर,

राम जी का आशीर्वाद, हमेशा बना रहे

रामनवमी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं |

5. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है,

ऐसे रघुनंदन के चरणों में मेरा प्रणाम है।

आपको और आपके परिवार को

!!रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!!

6. जिनके भी मन में श्रीराम है,

भाग्य में उसके वैकुंठ धाम है।

उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया,

इस संसार में उसका कल्याण हुआ।

रामनवमी की आप सभी को शुभकामनाएं |

7. नवमी तिथि मधुमास पुनीता,

शुक्‍ल पक्ष अभिजीत नव प्रीता।

मध्‍य दिवस अति शीत न घामा,

पवन काल लोक विश्रामा।

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं |

8. राम नाम का फल है मीठा, कोई चख देख ले!

खुल जाते हैं भाग, कोई पुकार के देख ले!

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं |

9. भजु दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश-निकन्दंन |

रघुनन्द आनंदकंद कौशलचन्द दशरथ-नन्दनं ||

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं |

10. भगवान राम का आशीर्वाद

आप पर आज और हमेशा बना रहे

रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं |

