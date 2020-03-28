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Skanda Sashti Kavacham In Tamil For People Who Celebrate This Day

Festivals

Skanda Sashti is a festival that is observed by devotees every month during the Shukla Paksha. Here are a few Skanda Sashti Kavacham in Tamil. Read on for more.

Written By Brandon Fernandes | Mumbai | Updated On:
skanda sashti kavacham in tamil

Skanda Sashti is a festival that is observed by devotees every month during the Shukla Paksha. This festival is mainly celebrated by devotees of Lord Skanda, the son of Lord Shiva and Maa Parvati. As per reports, Lord Skanda is also known as Kartikeya, Murugan or Subramanian.

Skanda is admired by millions of Tamil-speaking people from various parts of the world. Lord Kartikeya is hailed in North India as well, and his worship in Tamil-speaking community households is considered to be an everyday ritual. Here are a few Skanda Sashti Kavacham in Tamil.

 

Skanda Sashti Kavacham in Tamil

sashtiyai nokka saravana bavanaar

sishtarukku uthavum sengkathir velon

paatham irandil panmani sathangai

geetham paada kinkini yaada

maiya nadam seiyum mayil vahananaar

 

Kaiyil velaalenai kakkavendru vandhu

vara vara velaayudhanar varuga

varuga varuga mayilon varuga

indhiran mudhalaa yendisai potra

mandhira vadivel varuga varuga

 

kaiyil velaal yenaik kaakka vendr uvanthu

varavara velah yuthanaar varuha

varuha varuha mayilon varuha

inthiran mudhalaa yendisai potra

manthira vadivel varuha varuha

 

vaasavan maruhaa varuha varuha

nesak kuramahal ninaivon varuha

aarumuham padaitha aiyaa varuha

neeridum velavan nitham varuha

sirahiri velavan seekkiram varuha

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saravana bavanaar saduthiyil varuha

rahana bavasa ra ra ra ra ra ra ra

rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri

vinabava sarahana veeraa namo nama

nibava sarahana nira nira nirena

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vasara hanabava varuha varuha

asurar kudi kedutha aiyaa varuha

yennai yaalum ilaiyon kaiyil

pannirendu aayutham paasaan gusamum

parantha vizhihal pannirandu ilanga

 

virainthu yenaik kaakka velon varuha

aiyum kiliyum adaivudan sauvum

uyyoli sauvum uyiraiyum kiliyum

kiliyum sauvum kilaroli yaiyum

nilai petrenmun nithamum olirum

 

shanmuhan neeyum thaniyoli yovvum

kundaliyaam siva guhan thinam varuha

aaru muhamum animudi aarum

neeridu netriyum neenda puruvamum

panniru kannum pavalach chevvaayum

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nanneri netriyil navamanich chuttiyum

eeraaru seviyil ilahu kundalamum

aariru thinpuyathu azhahiya maarbil

palboo shanamum pathakkamum tharithu

nanmanipoonda navarathna maalaiyum

 

muppuri noolum muthani maarbum

sepppazhahudaiya thiruvayir unthiyum

thuvanda marungil sudaroli pattum

navarathnam pathitha nartchee raavum

 

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munthu munthu muruhavel munthu

yenthanai yaalum yehraha selva

mainthan vehndum varamahizhnth thuthavum

laalaa laalaa laalaa vehshamum

leelaa leelaa leelaa vinothanendru

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Image courtesy: Unsplash.com

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