Skanda Sashti Kavacham In Tamil For People Who Celebrate This Day

Skanda Sashti is a festival that is observed by devotees every month during the Shukla Paksha. This festival is mainly celebrated by devotees of Lord Skanda, the son of Lord Shiva and Maa Parvati. As per reports, Lord Skanda is also known as Kartikeya, Murugan or Subramanian.
Skanda is admired by millions of Tamil-speaking people from various parts of the world. Lord Kartikeya is hailed in North India as well, and his worship in Tamil-speaking community households is considered to be an everyday ritual. Here are a few Skanda Sashti Kavacham in Tamil.
sashtiyai nokka saravana bavanaar
sishtarukku uthavum sengkathir velon
paatham irandil panmani sathangai
geetham paada kinkini yaada
maiya nadam seiyum mayil vahananaar
Kaiyil velaalenai kakkavendru vandhu
vara vara velaayudhanar varuga
varuga varuga mayilon varuga
indhiran mudhalaa yendisai potra
mandhira vadivel varuga varuga
kaiyil velaal yenaik kaakka vendr uvanthu
varavara velah yuthanaar varuha
varuha varuha mayilon varuha
inthiran mudhalaa yendisai potra
manthira vadivel varuha varuha
vaasavan maruhaa varuha varuha
nesak kuramahal ninaivon varuha
aarumuham padaitha aiyaa varuha
neeridum velavan nitham varuha
sirahiri velavan seekkiram varuha
saravana bavanaar saduthiyil varuha
rahana bavasa ra ra ra ra ra ra ra
rihana bavasa ri ri ri ri ri ri ri
vinabava sarahana veeraa namo nama
nibava sarahana nira nira nirena
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vasara hanabava varuha varuha
asurar kudi kedutha aiyaa varuha
yennai yaalum ilaiyon kaiyil
pannirendu aayutham paasaan gusamum
parantha vizhihal pannirandu ilanga
virainthu yenaik kaakka velon varuha
aiyum kiliyum adaivudan sauvum
uyyoli sauvum uyiraiyum kiliyum
kiliyum sauvum kilaroli yaiyum
nilai petrenmun nithamum olirum
shanmuhan neeyum thaniyoli yovvum
kundaliyaam siva guhan thinam varuha
aaru muhamum animudi aarum
neeridu netriyum neenda puruvamum
panniru kannum pavalach chevvaayum
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nanneri netriyil navamanich chuttiyum
eeraaru seviyil ilahu kundalamum
aariru thinpuyathu azhahiya maarbil
palboo shanamum pathakkamum tharithu
nanmanipoonda navarathna maalaiyum
muppuri noolum muthani maarbum
sepppazhahudaiya thiruvayir unthiyum
thuvanda marungil sudaroli pattum
navarathnam pathitha nartchee raavum
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munthu munthu muruhavel munthu
yenthanai yaalum yehraha selva
mainthan vehndum varamahizhnth thuthavum
laalaa laalaa laalaa vehshamum
leelaa leelaa leelaa vinothanendru
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