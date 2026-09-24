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Asian Games 2026 Day 6: India’s Complete September 25 Schedule, Medal Events & Live Timings (IST)

A busy day awaits the Indian contingent at the Asian Games on September 25, with athletes in contention across several medal events. Get the full schedule here.

Anirban Sarkar
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Indian players celebrating after scoring a goal against Germany at FIH Women's Hockey World Cup 2026
Indian players celebrating after scoring a goal against Germany at FIH Women's Hockey World Cup 2026 | Image: Hockey India

At least a couple of medals could be confirmed as the Asian Games enter day 6 on September 25. Both shooting and rowing have disappointed so far, as India aims to get past their 2023 Asian Games tally of 106 medals - 28 gold, 38 silver and 40 bronze.

So far, only the Indian Women's Cricket Team has clinched a gold medal and a number of medal prospects have not lived up to expectations.

India's Full Asian Games Schedule For September 25 (Timings in IST)

TimeSportEvent / Match
4:14 a.m.🏄 Surfing• Sugar Shanti Gayen, Kamali Prakash, Kishore Anbarashu, Sivaraj Babu — women's and men's shortboard heats
5:55 a.m.🏃 Athletics• Anamika Aneesh and Pooja — women's heptathlon javelin throw
6:00 a.m.🤺 Fencing• Aditya, Hemash Singh, Tejas Patil, Sachin — men's team foil, Round of 16
6:10 a.m.🏸 Badminton• Dhruv Kapila-Tanisha Crasto vs Aminath Abdul Razzaq-Nibal Ahmed (Maldives) ,— mixed doubles 1st round
6:15 a.m.🎯 Shooting• Kamaljeet and Suruchi Inder Singh — 10m air pistol mixed team qualification
6:30 a.m.🚣 Canoe Sprint• Prohit Baroi, Prasanna Kumar — men's K2 500m semifinal 1
6:30 a.m.🏃 Athletics• Anamika Aneesh and Pooja — women's heptathlon long jump
6:30 a.m.🏓 Table Tennis• Diya Chitale-Manush Shah vs Wong Chun Ting-Doo Hoi Kem (Hong Kong) — mixed doubles quarterfinal
6:30 a.m.🏓 Table Tennis• Harmeet Desai-Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong-Kuai Man (China) — mixed doubles quarterfinal
6:40 a.m.🏊 Swimming• Dhanush Suresh — men's 50m breaststroke heats
6:50 a.m.🚣 Canoe Sprint• Megha Pradeep, Neha Leichonbam — women's C2 500m semifinal 1
6:58 a.m.🏊 Swimming• Rishabh Das — men's 200m backstroke heats
7:00 a.m.🏸 Squash• Joshana Chinappa-Velavan Senthilkumar vs David Pelino-Jemcya Aribado (Philippines) — mixed doubles quarterfinal
7:00 a.m.🤺 Fencing• Anupriya, Mitva Chaudhari, Tanishka Khatri, Yashkeerat Kaur — women's epee team Round of 16
7:06 a.m.🏊 Swimming• Utkarsh Patil — men's 200m backstroke heats
7:10 a.m.🏊 Swimming• Dhakshan Shashikumar — men's 400m freestyle heats
7:15 a.m.🎯 Shooting• APS Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar — men's 50m rifle 3 positions individual and team final
7:20 a.m.🏊 Swimming• Aneesh Sunil — men's 400m freestyle heats
7:30 a.m.🏑 Hockey• India vs Japan — women's Pool B
7:30 a.m.🏓 Table Tennis• G Sathiyan-Harmeet Desai vs Affan Pratama-Muhammad Negara (Indonesia) — men's doubles Round 2
7:36 a.m.🏊 Swimming• Sajan Prakash — men's 200m butterfly heats
7:55 a.m.🎮 Esports• India vs South Korea — Pokémon Unite
8:10 a.m.🚣 Canoe Sprint• Dhanamanjuri Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha — women's K4 500m final
8:30 a.m.🎯 Shooting• Kamaljeet and Suruchi Inder Singh — 10m air pistol mixed team final (if qualified)
9:00 a.m.🏓 Table Tennis• Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza (Syria) — women's singles Round 2
9:15 a.m.🏸 Squash• Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan) — men's singles quarterfinal
After 9:30 a.m.🤼 Kabaddi• India vs TBC — women's semifinal
9:45 a.m.🏓 Table Tennis• Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong — women's singles Round 2
10:00 a.m.🏸 Squash• Anahat Singh vs Tanvi Khanna — women's singles quarterfinal
10:15 a.m.🥊 Boxing• Sachin vs Abu Jajeh Mohammad (UAE) — Round of 16
10:30 a.m.🏓 Table Tennis• Manav Thakkar vs U Tae Ryong (North Korea) — men's singles Round 2
10:30 a.m.🎯 Shooting• APS Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar — men's 50m rifle 3 positions final (if qualified)
10:45 a.m.🤼 Kabaddi• India vs Thailand — men's semifinal
10:45 a.m.🏸 Squash• Veer Chotrani vs Muhammad Irrfan — men's singles quarterfinal
11:15 a.m.🏓 Table Tennis• Manush Shah vs Faraji Benyamin — men's singles Round 2
12:00 p.m.🏓 Table Tennis• Sreeja Akula-Syndrela Das vs Man Kuai-Manyu Wang — women's doubles Round 3
12:30 p.m.🏸 Badminton• Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty vs Pakkapon Teeraratsakul-Peeratchai Sukphun (Thailand) — men's doubles 1st round
12:45 p.m.🏓 Table Tennis• Diya Chitale-Yashaswini Ghorpade vs Fan Shuban-Chen Yi (China) — mixed doubles quarterfinal
1:30 p.m.🏸 Badminton• Treesa Jolly-Gayatri Gopichand vs Tsang Hiu Yan-Lui Lok Lok — women's doubles 1st round
1:50 p.m.🏸 Badminton• Simran Singhi-Kavipriya Selvam vs Febriana Kusuma-Meilysa Puspitasari (Indonesia) — women's doubles 1st round
2:15 p.m.🥊 Boxing• Preeti vs Mi Chol Pang (North Korea) — Round of 16
3:35 p.m.🏃 Athletics• Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon — women's shot put final (medal event)
After 4:00 p.m.🏃 Athletics• Animesh Kujur and Gurindervir Singh — men's 100m semifinals
4:33 p.m.🏃 Athletics• Sindhusree Ganesha and Baranica Elangoval — women's pole vault final (medal event)
5:02 p.m.🏃 Athletics• Gulveer Singh — men's 10,000m (medal event)
5:10 p.m.🏸 Badminton• Hariharan Amsakarunan-MR Arjun vs Fajar Alfian-Shohibul Fikri (Indonesia) — men's doubles
5:10 p.m.🏃 Athletics• Damneet Singh and Praveen Kumar — men's hammer throw (medal event)
5:53 p.m.🏃 Athletics• Kiran — women's 400m heats
6:01 p.m.🏃 Athletics• Prachi — women's 400m heats
6:21 p.m.🏃 Athletics• Vishal TK — men's 400m heats
TBD🏸 Badminton• Unnati Hooda vs Yu Mi Song (North Korea) — women's singles 1st round

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Published By:
 Anirban Sarkar
Published On: