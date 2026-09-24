Asian Games 2026 Day 6: India’s Complete September 25 Schedule, Medal Events & Live Timings (IST)
A busy day awaits the Indian contingent at the Asian Games on September 25, with athletes in contention across several medal events. Get the full schedule here.
- SportFit
- 4 min read
At least a couple of medals could be confirmed as the Asian Games enter day 6 on September 25. Both shooting and rowing have disappointed so far, as India aims to get past their 2023 Asian Games tally of 106 medals - 28 gold, 38 silver and 40 bronze.
So far, only the Indian Women's Cricket Team has clinched a gold medal and a number of medal prospects have not lived up to expectations.
India's Full Asian Games Schedule For September 25 (Timings in IST)
|Time
|Sport
|Event / Match
|4:14 a.m.
|🏄 Surfing
|• Sugar Shanti Gayen, Kamali Prakash, Kishore Anbarashu, Sivaraj Babu — women's and men's shortboard heats
|5:55 a.m.
|🏃 Athletics
|• Anamika Aneesh and Pooja — women's heptathlon javelin throw
|6:00 a.m.
|🤺 Fencing
|• Aditya, Hemash Singh, Tejas Patil, Sachin — men's team foil, Round of 16
|6:10 a.m.
|🏸 Badminton
|• Dhruv Kapila-Tanisha Crasto vs Aminath Abdul Razzaq-Nibal Ahmed (Maldives) ,— mixed doubles 1st round
|6:15 a.m.
|🎯 Shooting
|• Kamaljeet and Suruchi Inder Singh — 10m air pistol mixed team qualification
|6:30 a.m.
|🚣 Canoe Sprint
|• Prohit Baroi, Prasanna Kumar — men's K2 500m semifinal 1
|6:30 a.m.
|🏃 Athletics
|• Anamika Aneesh and Pooja — women's heptathlon long jump
|6:30 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Diya Chitale-Manush Shah vs Wong Chun Ting-Doo Hoi Kem (Hong Kong) — mixed doubles quarterfinal
|6:30 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Harmeet Desai-Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong-Kuai Man (China) — mixed doubles quarterfinal
|6:40 a.m.
|🏊 Swimming
|• Dhanush Suresh — men's 50m breaststroke heats
|6:50 a.m.
|🚣 Canoe Sprint
|• Megha Pradeep, Neha Leichonbam — women's C2 500m semifinal 1
|6:58 a.m.
|🏊 Swimming
|• Rishabh Das — men's 200m backstroke heats
|7:00 a.m.
|🏸 Squash
|• Joshana Chinappa-Velavan Senthilkumar vs David Pelino-Jemcya Aribado (Philippines) — mixed doubles quarterfinal
|7:00 a.m.
|🤺 Fencing
|• Anupriya, Mitva Chaudhari, Tanishka Khatri, Yashkeerat Kaur — women's epee team Round of 16
|7:06 a.m.
|🏊 Swimming
|• Utkarsh Patil — men's 200m backstroke heats
|7:10 a.m.
|🏊 Swimming
|• Dhakshan Shashikumar — men's 400m freestyle heats
|7:15 a.m.
|🎯 Shooting
|• APS Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar — men's 50m rifle 3 positions individual and team final
|7:20 a.m.
|🏊 Swimming
|• Aneesh Sunil — men's 400m freestyle heats
|7:30 a.m.
|🏑 Hockey
|• India vs Japan — women's Pool B
|7:30 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• G Sathiyan-Harmeet Desai vs Affan Pratama-Muhammad Negara (Indonesia) — men's doubles Round 2
|7:36 a.m.
|🏊 Swimming
|• Sajan Prakash — men's 200m butterfly heats
|7:55 a.m.
|🎮 Esports
|• India vs South Korea — Pokémon Unite
|8:10 a.m.
|🚣 Canoe Sprint
|• Dhanamanjuri Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha — women's K4 500m final
|8:30 a.m.
|🎯 Shooting
|• Kamaljeet and Suruchi Inder Singh — 10m air pistol mixed team final (if qualified)
|9:00 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza (Syria) — women's singles Round 2
|9:15 a.m.
|🏸 Squash
|• Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan) — men's singles quarterfinal
|After 9:30 a.m.
|🤼 Kabaddi
|• India vs TBC — women's semifinal
|9:45 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong — women's singles Round 2
|10:00 a.m.
|🏸 Squash
|• Anahat Singh vs Tanvi Khanna — women's singles quarterfinal
|10:15 a.m.
|🥊 Boxing
|• Sachin vs Abu Jajeh Mohammad (UAE) — Round of 16
|10:30 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Manav Thakkar vs U Tae Ryong (North Korea) — men's singles Round 2
|10:30 a.m.
|🎯 Shooting
|• APS Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar — men's 50m rifle 3 positions final (if qualified)
|10:45 a.m.
|🤼 Kabaddi
|• India vs Thailand — men's semifinal
|10:45 a.m.
|🏸 Squash
|• Veer Chotrani vs Muhammad Irrfan — men's singles quarterfinal
|11:15 a.m.
|🏓 Table Tennis
|• Manush Shah vs Faraji Benyamin — men's singles Round 2
|12:00 p.m.
|🏓 Table Tennis
|• Sreeja Akula-Syndrela Das vs Man Kuai-Manyu Wang — women's doubles Round 3
|12:30 p.m.
|🏸 Badminton
|• Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty vs Pakkapon Teeraratsakul-Peeratchai Sukphun (Thailand) — men's doubles 1st round
|12:45 p.m.
|🏓 Table Tennis
|• Diya Chitale-Yashaswini Ghorpade vs Fan Shuban-Chen Yi (China) — mixed doubles quarterfinal
|1:30 p.m.
|🏸 Badminton
|• Treesa Jolly-Gayatri Gopichand vs Tsang Hiu Yan-Lui Lok Lok — women's doubles 1st round
|1:50 p.m.
|🏸 Badminton
|• Simran Singhi-Kavipriya Selvam vs Febriana Kusuma-Meilysa Puspitasari (Indonesia) — women's doubles 1st round
|2:15 p.m.
|🥊 Boxing
|• Preeti vs Mi Chol Pang (North Korea) — Round of 16
|3:35 p.m.
|🏃 Athletics
|• Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon — women's shot put final (medal event)
|After 4:00 p.m.
|🏃 Athletics
|• Animesh Kujur and Gurindervir Singh — men's 100m semifinals
|4:33 p.m.
|🏃 Athletics
|• Sindhusree Ganesha and Baranica Elangoval — women's pole vault final (medal event)
|5:02 p.m.
|🏃 Athletics
|• Gulveer Singh — men's 10,000m (medal event)
|5:10 p.m.
|🏸 Badminton
|• Hariharan Amsakarunan-MR Arjun vs Fajar Alfian-Shohibul Fikri (Indonesia) — men's doubles
|5:10 p.m.
|🏃 Athletics
|• Damneet Singh and Praveen Kumar — men's hammer throw (medal event)
|5:53 p.m.
|🏃 Athletics
|• Kiran — women's 400m heats
|6:01 p.m.
|🏃 Athletics
|• Prachi — women's 400m heats
|6:21 p.m.
|🏃 Athletics
|• Vishal TK — men's 400m heats
|TBD
|🏸 Badminton
|• Unnati Hooda vs Yu Mi Song (North Korea) — women's singles 1st round
Also Read: Asian Games Day 5 Live Updates