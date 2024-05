Advertisement

The player auction for the fifth season of the Lanka Premier League (LPL) was held on Tuesday, May 21 in Colombo. A total of 420 cricketers registered for the auction, with 154 Sri Lankan players and 266 overseas stars. The auction witnessed some intense bidding wars, with players fetching impressive deals.

Sri Lanka's fast-bowling sensation Matheesha Pathirana was the most expensive player sold, acquired by the Colombo Strikers for a record-breaking USD 1,20,000 (Rs. 99 lakh). Following closely, former Sri Lankan pacer Isuru Udana also commanded a hefty price, securing a USD 1,00,000 (Rs. 83 lakh) deal with the Galle Marvels.

LPL 2024 Auction: Full list of players sold

Ashen Bandara (B-Love Kandy): USD 28,000 Dinesh Chandimal (B-Love Kandy): USD 40,000 Rilee Rossouw (Jaffna Kings): USD 55,000 Janith Liyanage (Galle Marvels): USD 36,000 Dwaine Pretorius (Galle Marvels): USD 30,000 Fabian Allen (Jaffna Kings): USD 32,000 Dhananjaya de Silva (Dambulla Thunders): USD 50,000 Sahan Arachchige (Galle Marvels): USD 20,000 Chamika Gunasekara (Colombo Strikers): USD 10,000 Dunith Wellalage (Colombo Strikers): USD 50,000 Rahmanullah Gurbaz (Colombo Strikers): USD 50,000 Lahiru Udara (Dambulla Thunders): USD 14,000 Taskin Ahmed (Colombo Strikers): USD 50,000 Lahiru Kumara (Galle Marvels): USD 30,000 Pramod Madushan (Jaffna Kings): USD 20,000 Prabath Jayasuriya (Galle Marvels): USD 10,000 Akila Dananjaya (Dambulla Thunders): USD 20,000 Sean Williams (Galle Marvels): USD 20,000 Dasun Shanaka (B-Love Kandy): USD 85,000 Angelo Perera (Colombo Strikers): USD 20,000 Ramesh Mendis (B-Love Kandy): USD 10,000 Shevon Daniel (Colombo Strikers): USD 15,000 Danushka Gunathilaka (Dambulla Thunders): USD 22,000 Dimuth Karunaratne (B-Love Kandy): USD 10,000 Iftikhar Ahmed (Dambulla Thunders): USD 50,000 Nuwanidu Fernando (Dambulla Thunders): USD 34,000 Jason Behrendorff (Jaffna Kings): USD 50,000 Binura Fernando (Colombo Strikers): USD 55,000 Nuwan Pradeep (Dambulla Thunders): USD 36,000 Garuka Sanketh (Colombo Strikers): USD 20,000 Asitha Fernando (Jaffna Kings): USD 40,000 Zahoor Khan (Galle Marvels): USD 10,000 Malsha Tharupathi (Galle Marvels): USD 25,000 Vishad Randika (Jaffna Kings): USD 5,000 Shehan Fernando (Colombo Strikers): USD 5,000 Ranesh Silva (Dambulla Thunders): USD 5,000 Sadisha Rajapaksa (Galle Marvels): USD 5,000 Kavin Bandara (Colombo Strikers): USD 5,000 Mohomed Shiraz (Galle Marvels): USD 10,000 Mohammed Hasnain (B-Love Kandy): USD 30,000 Lahiru Samarakoon (Jaffna Kings): USD 13,000 Isitha Wijesundara (Colombo Strikers): USD 5,000 Eshan Malinga (Jaffnaa Kings): USD 5,000 Isuru Udana (Galle Marvels): USD 100,000 Mohammed Waseem (Colombo Strikers): USD 20,000 Pawan Rathnayake (B-Love Kandy): USD 5,000 Alex Ross (Jaffna Kings): USD 20,000 Ahan Wickramasinghe (Jaffna Kings): USD 5,000 Hazratullah Zazai (Dambulla Thunders): USD 50,000 Chamath Gomez (B-Love Kandy): USD 5,000 Dhananjaya Lakshan (Galle Marvels): USD 10,000 Chaturanga Silva (B-Love Kandy): USD 30,000 Karim Janat (Dambulla Thunders): USD 80,000 Kavindu Pathirathne (B-Love Kandy): USD 5,000 Lakshan Sandakan (B-Love Kandy): USD 20,000 Wanuja Sahan (Jaffna Kings): USD 10,000 Pasindu Sooriyabandara (Galle Marvels): USD 5,000 Sammu Ashan (B-Love Kandy): USD 5,000 Asela Gunaratne (Dambulla Thunders): USD 10,000 Lahiru Madushanka (Dambulla Thunders): USD 20,000 Rusanda Gamage (Dambulla Thunders): USD 5,000 Azam Khan (B-Love Kandy): USD 50,000 Kavindu Nadeeshan (Galle Marvels): USD 5,000 Mithun Jayawickrama (Dambulla Thunders): USD 5,000 Ayana Siriwardhana (Dambulla Thunders): USD 5,000 Salman Ali Agha (B-Love Kandy): USD 10,000 Mujeeb Ur Rahman (Galle Marvels): USD 50,000 Mohammed Ali (B-Love Kandy): USD 10,000 Murvin Abinash (Jaffna Kings): USD 5,000 Chamindu Wijesinghe (Galle Marvels): USD 5,000 Jeffrey Vandersay (Galle Marvels): USD 30,000 Arul Pragasam (Jaffna Kings): USD 5,000 Sonal Dinusha (Dambulla Thunders): USD 6,000 Pathum Nissanka (Jaffna Kings): USD 40,000 Kasun Rajitha (B-Love Kandy): USD 26,000 Nishan Madushka (Jaffna Kings): USD 10,000 Haider Ali (Dambulla Thunders): USD 25,000 Allah Ghazanfar (Colombo Strikers): USD 10,000 Santhush Gunathilaka (Dambulla Thunders): USD 6,000 Theesan Vithushan (Jaffna Kings): USD 5,000 Yuri Koththigoda (Galle Marvels): USD 5,000 Nisala Tharaka (Jaffna Kings): USD 5,000 Matheesha Pathirana (Colombo Strikers): USD 120,000

LPL 2024: Full Squads

B-Love Kandy: Wanindu Hasaranga, Angelo Mathews, Dushmantha Chameera, Kamindu Mendis, Andre Fletcher, Kyle Mayers, Ashen Bandara, Dinesh Chandimal, Dasun Shanaka, Ramesh Mendis, Dimuth Karunaratne, Mohammed Hasnain, Chamath Gomez, Pawan Rathnayake, Chaturanga de Silva, Kavindu Pathirathne, Lakshan Sandakan, Sammu Ashan, Azam Khan, Salman Ali Agha, Mohammed Ali, Kasun Rajitha

Colombo Strikers: Chamika Karunaratne, Thisara Perera, Sadeera Samarawickrama, Nipun Dhananjaya, Shadab Khan, Glenn Phillips, Chamika Gunasekara, Dunith Wellalage, Rahmanullah Gurbaz, Taskin Ahmed, Angelo Perera, Shevon Daniel, Garuka Sanketh, Matheesha Pathirana, Shehan Fernando, Kavin Bandara, Isitha Wijesundara, Muhammed Waseem, Allah Ghazanfar

Galle Marvels: Bhanuka Rajapaksa, Lasith Croospulle, Niroshan Dickwella, Maheesh Theekshana, Tim Seifert, Alex Hales, Janith Liyanage, Dwaine Pretorius, Sahan Arachchige, Lahiru Kumara, Prabath Jayasuriya, Sean Williams, Zahoor Khan, Malsha Tharupathi, Isuru Udana, Dhananjaya Lakshan, Pasindu Sooriyabandara, Sadeesha Rajapaksa, Mohommed Shiraz, Kavindu Nadeeshan, Mujeeb Ur Rehman, Chamindu Wijesinghe, Jeffrey Vandersay, Yuri Koththigoda

Dambulla Thunders: Dilshan Madushanka, Nuwan Thushara, Dushan Hemantha, Praveen Jayawickrama, Mustafizur Rahman, Ibrahim Zadran, Lahiru Udara, Akila Dananjaya, Danushka Gunathilaka, Iftikhar Ahmed, Nuwanidu Fernando, Nuwan Pradeep, Ranesh Silva, Sohan de Livera, Hazmatullah Zazai, Karim Janat, Asela Gunaratne, Lahiru Madushanka, Rusanda Gamage, Mithun Jayawickrama, Ayana Siriwardhana, Sonal Dinusha, Haider Ali, Santhush Gunathilaka

Jaffna Kings: Kusal Mendis, Avishka Fernando, Charith Asalanka, Vijayakanth Viyaskanth, Azmatullah Omarzai, Noor Ahmad, Rilee Roussow, Fabian Allen, Dhananjaya de Silva, Pramod Madushan, Jason Behrendorff, Binura Fernando, Asitha Fernando, Vishad Randika, Lahiru Samarakoon, Wanuja Sahan, Eshan Malinga, Alex Ross, Ahan Wickramasinghe, Murvin Abinash, Arul Pragasam, Pathum Nissanka, Nishan Madushka, Theesan Vithushan, Nisala Tharaka.