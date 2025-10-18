Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada

Add Republic As Your Trusted Source

Add Republic As Your Trusted Source
Advertisement

Updated 18 October 2025 at 14:27 IST

East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant Live Streaming: When And Where To Watch IFA Shield Final In India?

Arch-rivals East Bengal and Mohun Bagan Super Giant will face off against each other in the much-anticipated 125th IFA Shield final at Salt Lake Stadium on Saturday.

Reported by: Anirban Sarkar
Follow : Google News Icon  
Advertisement
East Bengal face off against Mohun Bagan in IFA Shield final
East Bengal face off against Mohun Bagan in IFA Shield final | Image: East Bengal/mohunbagansg/X
ai-icon

Show Quick Read

dropdown-arrow
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed

East Bengal will face off against archrivals Mohun Bagan Super Giant in the 125th IFA Shield Final at the Salt Lake Stadium on Saturday. East Bengal have had the better of the Greens and Maroons in the CFL and Durand Cup derby this year, and a hat-trick of wins will be an extraordinary achievement for Oscar Bruzon and Co.

The showpiece event has returned after a gap of 3 years, and Real Kashmir lifted the title back in 2021. East Bengal have won the IFA Shield 29 times, the most by a club, followed by Mohun Bagan, who have won it 20 times. East Bengal have looked solid recently, and the Red and Golds will start the Kolkata derby as the favourites.

Also Read: 'Manchester United Can Win Any Game': Ruben Amorim Issues A Stark Warning To Liverpool Ahead Of Premier League Clash

East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final Live Streaming

When will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?

The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will take place on Saturday, October 18.

At what time will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?

The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will kick off at 6 PM IST.

Where will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?

The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will take place at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan in Kolkata, India.

Where to watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on live TV?

The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will not have a live telecast in India.

Where to watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on Live Streaming?

Fans in India can watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on the SSEN app and website in India.

Also Read: Premier League Matchweek 8: Everything You Need To Know About Fixtures, Live Streaming Details And The Manchester United vs Liverpool Clash

Published By : Anirban Sarkar

Published On: 18 October 2025 at 14:27 IST

Add Republic As Your Trusted Source

Add Republic As Your Trusted Source