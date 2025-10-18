Updated 18 October 2025 at 14:27 IST
East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant Live Streaming: When And Where To Watch IFA Shield Final In India?
Arch-rivals East Bengal and Mohun Bagan Super Giant will face off against each other in the much-anticipated 125th IFA Shield final at Salt Lake Stadium on Saturday.
East Bengal will face off against archrivals Mohun Bagan Super Giant in the 125th IFA Shield Final at the Salt Lake Stadium on Saturday. East Bengal have had the better of the Greens and Maroons in the CFL and Durand Cup derby this year, and a hat-trick of wins will be an extraordinary achievement for Oscar Bruzon and Co.
The showpiece event has returned after a gap of 3 years, and Real Kashmir lifted the title back in 2021. East Bengal have won the IFA Shield 29 times, the most by a club, followed by Mohun Bagan, who have won it 20 times. East Bengal have looked solid recently, and the Red and Golds will start the Kolkata derby as the favourites.
East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final Live Streaming
When will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?
The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will take place on Saturday, October 18.
At what time will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?
The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will kick off at 6 PM IST.
Where will the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match Take Place?
The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will take place at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan in Kolkata, India.
Where to watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on live TV?
The East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match will not have a live telecast in India.
Where to watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on Live Streaming?
Fans in India can watch the East Bengal vs Mohun Bagan Super Giant IFA Shield final match on the SSEN app and website in India.
