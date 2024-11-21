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  • Maharashtra Election Results 2024: Complete List Of Wining Candidates Constituency-Wise

Published 10:20 IST, November 23rd 2024

Maharashtra Election Results 2024: Complete List Of Wining Candidates Constituency-Wise

Counting of votes in the Maharashtra Assembly elections 2024 is taking place today. Catch all the updates on Republic Media Network.

Reported by: Digital Desk
Maharashtra election results candidates winners list 2024 | The list will be updated as and when the election results are declared by election commission | Image: Republic Media Network

Maharashtra Assembly Elections 2024: The counting of votes in the Maharashtra Assembly elections is taking place today on all 288 legislative seats after the high stakes Assembly polls concluded on Wednesday. In 2024 elections, Mahayuti alliance comprising of BJP , Eknath Shinde -led Shiv Sena and Ajit Pawar 's NCP contested against Maha Vikas Aghadi's consisting of Congress , Uddhav Thackeray's Shiv Sena and Sharad Pawar 's NCP. On Wednesday, most exit polls predicted a victory for the Mahayuti while a setback for the MVA. As votes are being counted today, catch all the latest updates on winning candidates and party's in the Maharashtra Assembly Elections 2024. The list will be updated as and when the trends/results start surfacing.

S.No.CONSTITUENCYWINNING CANDIDATE 2024WINNING PARTY 2024
1Akkalkuwa (ST)AMSHYA FULJI PADShiv Sena
2Shahada (ST)RAJESH UDESING PADVIBharatiya Janata Party
3Nandurbar (ST)DR.VIJAYKUMAR KRUSHANRAO GAVITBharatiya Janata Party
4Navapur (ST)SHIRISHKUMAR SURUPSING NAIKIndian National Congress
5Sakri (ST)PRAVIN (GOTU) BAPU CHAUREIndian National Congress
6Dhule RuralRAGHAVENDRA (RAMDADA) MANOHAR PATILBharatiya Janata Party
7Dhule CityAGRAWAL ANUPBHAIYYA OMPRAKASHBharatiya Janata Party
8SindkhedaJAYKUMAR JITENDRASINH RAWALBharatiya Janata Party
9Shirpur (ST)KASHIRAM VECHAN PAWARABharatiya Janata Party
10Chopda (ST)CHANDRAKANT BALIRAM SONAWANEShiv Sena
11RaverAMOL HARIBHAU JAWALEBharatiya Janata Party
12Bhusawal (SC)SAVKARE SANJAY WAMANBharatiya Janata Party
13Jalgaon CitySURESH DAMU BHOLE (RAJU MAMA)Bharatiya Janata Party
14Jalgaon RuralGULABRAO RAGHUNATH PATILShiv Sena
15AmalnerANIL BHAIDAS PATILNationalist Congress Party
16ErandolAMOL CHIMANRAO PATILShiv Sena
17ChalisgaonMANGESH RAMESH CHAVANBharatiya Janata Party
18PachoraKISHOR APPA PATILShiv Sena
19JamnerGIRISH DATTATRAY MAHAJANBharatiya Janata Party
20MuktainagarCHANDRAKANT NIMBA PATILShiv Sena
21MalkapurCHAINSUKH MADANLAL SANCHETIBharatiya Janata Party
22BuldhanaGAIKWAD SANJAY RAMBHAUShiv Sena
23ChikhaliSHWETA VIDYADHAR MAHALEBharatiya Janata Party
24Sindkhed RajaKAYANDE MANOJ DEVANANDNationalist Congress Party
25Mehkar (SC)KHARAT SIDDHARTH RAMBHAUShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
26KhamgaonAKASH PANDURANG FUNDKARBharatiya Janata Party
27Jalgaon (Jamod)KUTE SANJAY SHRIRAMBharatiya Janata Party
28AkotPRAKASH GUNWANT BHARSAKLEBharatiya Janata Party
29BalapurNITIN BHIKANRAO DESHMUKHShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
30Akola WestSAJID KHAN PATHANIndian National Congress
31Akola EastRANDHIR PRALHADRAO SAWARKARBharatiya Janata Party
32Murtizapur (SC)HARISH MAROTIAPPA PIMPLEBharatiya Janata Party
33RisodAMEET SUBHASHRAO ZANAKIndian National Congress
34Washim (SC)SHYAM RAMCHARAN KHODEBharatiya Janata Party
35KaranjaSAI PRAKASH DAHAKEBharatiya Janata Party
36Dhamangaon RailwayADSAD PRATAP ARUNBHAUBharatiya Janata Party
37BadneraRAVI GANGADHAR RANARashtriya Yuva Swabhiman Party
38AmravatiSULBHA SANJAY KHODKENationalist Congress Party
39TeosaRAJESH SHRIRAMJI WANKHADEBharatiya Janata Party
40Daryapur (SC)GAJANAN MOTIRAM LAWATEShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
41Melghat (ST)KEWALRAM TULSIRAM KALEBharatiya Janata Party
42AchalpurPRAVIN VASANTRAO TAYADEBharatiya Janata Party
43MorshiUmesh Atmaramji YawalkarBharatiya Janata Party
44ArviSumit WankhedeBharatiya Janata Party
45DeoliRajesh Bhaurao BakaneBharatiya Janata Party
46HinganghatSamir Trimbakrao KunawarBharatiya Janata Party
47WardhaPankaj BhoyarBharatiya Janata Party
48KatolCharansing Babulalji ThakurBharatiya Janata Party
49SavnerAshishrao DeshmukhBharatiya Janata Party
50HingnaSameer MegheBharatiya Janata Party
51Umred (SC)Sanjay Narayanrao MeshramIndian National Congress
52Nagpur South WestDevendra FadnavisBharatiya Janata Party
53Nagpur SouthMohan Goaplrao MateBharatiya Janata Party
54Nagpur EastKrishna Pancham KhopdeBharatiya Janata Party
55Nagpur CentralPravin DatkeBharatiya Janata Party
56Nagpur WestVikas ThakreIndian National Congress
57Nagpur North (SC)Nitin RautIndian National Congress
58KamthiChandrashekhar BawankuleBharatiya Janata Party
59RamtekAshish JaiswalShiv Sena
60TumsarRaju Manikrao KaremoreNationalist Congress Party
61Bhandara (SC)Nanabhau Falgunrao PatoleShiv Sena
62SakoliAvinash Anandrao BrahmankarIndian National Congress
63Arjuni Morgaon (SC)Badole Rajkumar SudamNationalist Congress Party
64TiroraVijay Bharatlal RahangdaleBharatiya Janata Party
65GondiyaVinod AgarwalBharatiya Janata Party
66Amgaon (ST)Sanjay PuramBharatiya Janata Party
67Armori (ST)Ramdas Maluji MasramIndian National Congress
68Gadchiroli (ST)Milind Ramji NaroteBharatiya Janata Party
69Aheri (ST)ATRAM DHARAMRAOBABA BHAGWANTRAOAjit Pawar-Nationalist Congress Party
70RajuraDeorao BhongleBharatiya Janata Party
71Chandrapur (SC)Jorgewar Kishor GajananBharatiya Janata Party
72BallarpurSudhir Sachchidanand MungantiwarBharatiya Janata Party
73BramhapuriKrishnalal SahareBharatiya Janata Party
74ChimurBunty BhangadiyaBharatiya Janata Party
75WaroraKaran Sanjay DeotaleBharatiya Janata Party
76WaniSanjivreddy Bapurao BodkurwarBharatiya Janata Party
77Ralegaon (ST)Ashoke Ramaji WooikeBharatiya Janata Party
78YavatmalMadan Madhukarrao YerawarBharatiya Janata Party
79DigrasSanjay RathodShiv Sena
80Arni (ST)Raju NarayanBharatiya Janata Party
81PusadIndranil NaikAjit Pawar-Nationalist Congress Party
82Umarkhed (SC)Kishan WankhedeBharatiya Janata Party
83KinwatBhimrao Ramjee KeramBharatiya Janata Party
84HadgaonSambharao Baburao KohlikarShiv Sena
85BhokarSreejaya Ashok ChavanBharatiya Janata Party
86Nanded NorthBalaji Devidasrao KalyankarShiv Sena
87Nanded SouthBalaji KalyankarShiv Sena
88LohaPrataprao ChikhlikarAjit Pawar-Nationalist Congress Party
89NaigaonRajesh Sambhaji PawarBharatiya Janata Party
90Deglur (SC)Jitesh AntapurkarBharatiya Janata Party
91MukhedTushar RathodBharatiya Janata Party
92BasmathChandrakant Alias Rajubhaiya NavghareNationalist Congress Party
93KalamnuriSantosh BangarShiv Sena
94HingoliTanaii MutkuleBharatiya Janata Party
95JinturMeghna BordikarBharatiya Janata Party
96ParbhaniAnand BharoseShiv Sena
97GangakhedGutte Ratnakar Manikrao(Rashtriya Samaj Paksha)
98PathriRajesh Uttamrao VitekarNationalist Congress Party
99ParturBabanrao LonikarBharatiya Janata Party
100GhansawangiUdhan Hikmat BaliramShiv Sena
101JalnaArjun Panditrao KhotkarShiv Sena
102Badnapur (SC)Narayan KucheBharatiya Janata Party
103BhokardanSantosh Raosaheb DanveBharatiya Janata Party
104SillodAbdul SattarShiv Sena
105KannadRanjanatai Harshvardhan JadhavShiv Sena
106PhulambriAnuradha Atul ChavanBharatiya Janata Party
107Aurangabad CentralJaiswal Pradeep ShivnarayanShiv Sena
108Aurangabad West (SC)Sanjay Pandurang ShirsatShiv Sena
109Aurangabad EastAtul Moreshwar SaveBharatiya Janata Party
110PaithanBhumre Vilas SandipanraoShiv Sena
111GangapurBumb Prashant BansilalBharatiya Janata Party
112VaijapurBornare Ramesh NanasahebShiv Sena
113NandgaonSuhas Dwarkanath KandeShiv Sena
114Malegaon CentralMufti Mohammad Ismail Abdul Khalique(All India Majlis E Ittehadul Muslimeen)
115Malegaon OuterDadaji Dagdu Bhuse Shiv SenaShiv Sena
116Baglan (ST)Dilip Manglu BorseBharatiya Janata Party
117Kalwan (ST)Nitinbhau Arjun (A.T.) PawarAjit Pawar-Nationalist Congress Party
118ChandwadDr.Aher Rahul DaulatraoBharatiya Janata Party
119YevlaChhagan BhujbalAjit Pawar-Nationalist Congress Party
120SinnarAdv. Kokate Manikrao ShivajiAjit Pawar-Nationalist Congress Party
121NiphadBankar Diliprao ShankarraoAjit Pawar-Nationalist Congress Party
122Dindori (ST)Narahari Sitaram ZirwalAjit Pawar-Nationalist Congress Party
123Nashik EastShri Rahul Uttamrao DhikaleBharatiya Janata Party
124Nashik CentralDevyani Suhas PharandeBharatiya Janata Party
125Nashik WestSeematai Mahesh HirayBharatiya Janata Party
126Deolali (SC)Rajashri Tahasildartai Shiv SenaNationalist Congress Party
127Igatpuri (ST)Khoskar Hiraman BhikaAjit Pawar-Nationalist Congress Party
128Dahanu (ST)Medha Vinod SureshBharatiya Janata Party
129Vikramgad (ST)Bhoye Harishchandra SakharamBharatiya Janata Party
130Palghar (ST)Gavit Rajendra Dhedya SSShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
131Boisar (ST)Vilas Sukur Tare SSShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
132NalasoparaRajan NaikBharatiya Janata Party
133VasaiSneha Dube PanditBharatiya Janata Party
134Bhiwandi Rural (ST)Shri Rahul Uttamrao DhikaleBharatiya Janata Party
135Shahapur (ST)Daulat Bhika DarodaAjit Pawar-Nationalist Congress Party
136Bhiwandi WestMahesh Prabhakar ChoughuleBharatiya Janata Party
137Bhiwandi EastSantosh Manjayya Shettyshiv sena
138Kalyan WestVishwanath Atmaram Bhoirshiv sena
139MurbadKisan Shankar KathoreBharatiya Janata Party
140Ambernath (SC)Balaji Pralhad Kinikarshiv sena
141UlhasnagarAilani Kumar UttamchandBharatiya Janata Party
142Kalyan EastSulabha Kalu GaikwadBharatiya Janata Party
143DombivliRavindra Dattatray ChavanBharatiya Janata Party
144Kalyan RuralRajesh Govardhan MoreShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
145Mira BhayandarNarendra MehtaBharatiya Janata Party
146Ovala MajiwadaPratap Baburao Sarnaikshiv sena
147Kopri PachpakhadiEknath Sambhaji Shindeshiv sena
148ThaneSanjay Mukund KelkarBharatiya Janata Party
149Mumbra KalwaNajeeb MullaAjit Pawar-Nationalist Congress Party
150AiroliGANESH RAMCHANDRA NAIKBharatiya Janata Party
151BelapurMANDA VIJAY MHATREBharatiya Janata Party
152BorivaliSANJAY UPADHYAYBharatiya Janata Party
153DahisarCHAUDHARY MANISHA ASHOKBharatiya Janata Party
154MagathanePRAKASH SURVEShiv Sena
155MulundMIHIR KOTECHABharatiya Janata Party
156VikhroliSUNIL RAJARAM RAUTShiv Sena – UBT
157Bhandup WestASHOK DHARMARAJ PATILShiv Sena
158Jogeshwari EastANANT (BALA) B. NARShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
159DindoshiSUNIL WAMAN PRABHUShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
160Kandivali EastATUL BHATKHALKARBharatiya Janata Party
161CharkopYOGESH SAGARBharatiya Janata Party
162Malad WestASLAM RAMJANALI SHAIKHIndian National Congress
163GoregaonVIDYA THAKURBharatiya Janata Party
164VersovaHAROON KHANShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
165Andheri WestAMEET BHASKAR SATABharatiya Janata Party
166Andheri EastMURJI PATEL (KAKShiv Sena
167Vile ParleALAVANI PARBharatiya Janata Party
168ChandivaliDILIP BHAUSAHEB LANDShiv Sena
169Ghatkopar WestRAM KADAMBharatiya Janata Party
170Ghatkopar EastPARAG SHAHBharatiya Janata Party
171Mankhurd Shivaji NagarABU ASIM AZMISamajwadi Party
172Anushakti NagarSANA MALIKNationalist Congress Party
173ChemburTUKARAM RAMKRUSHNA KATEShiv Sena
174Kurla(SC)KUDALKAR MANGESHShiv Sena
175KalinaSANJAY GOVIND POTNISShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
176Vandre EastVARUN SATISH SARDESAIShiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
177Vandre WestADV. ASHISH SHELARBharatiya Janata Party
178Dharavi (SC)Dr Gaikwad Eknath (Cong)Indian National Congress
179Sion KoliwadaCaptain R Selvan (BJP)Bharatiya Janata Party
180WadalaKalidas Nilkanth (BJP)Bharatiya Janata Party
181MahimMahesh Sawant (SS-UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
182WorliAaditya Thackeray (Shiv Sena - UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
183ShivadiAjay Choudhary (SS-UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
184BycullaManoj Jamsutkar (SS-UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
185Malabar HillMangal Lodha (BJP)Bharatiya Janata Party
186MumbadeviAmin Patel (Cong)Indian National Congress
187ColabaRahul Narwekar (BJP)Bharatiya Janata Party
188PanvelPrashant Thakur (BJP)Bharatiya Janata Party
189KarjatTorwe Sadashiv (SS-Shinde)Shiv Sena
190UranMahesh BaldiBharatiya Janata Party
191PenRavisheth Patil (BJP)Bharatiya Janata Party
192AlibagMahendra Dalvi (SS-Shinde)Shiv Sena
193ShrivardhanAditi Tatkare (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
194MahadGogawale Maruti (SS-Shinde)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
195JunnarSharaddada Sonawane (Ind)Independent
196AmbegaonDilip Patil (NCP-Ajit))Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
197Khed AlandiBabji Kale (SS-UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
198ShirurDnyaneshwar Katke (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
199DaundKul Rahul Subhashrao (BJP)Bharatiya Janata Party
200IndapurDattatreya Barane (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
201BaramatiAjit Pawar (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
202PurandarVijaybabpu Shivtare (SS-Shinde)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
203BhorShankar Mandekar (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
204Mavalsunil Shilke (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
205ChinchwadJagtap Pandurang (BJP)Bharatiya Janata Party
206Pimpri (SC)Anna Bansode (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
207BhosariMahesh Langde (BJP)Bharatiya Janata Party
208Vadgaon SheriBAPUSAHEB TUKARAM PATHARENationalist Congress Party
209ShivajinagarSiddharth Shirole (BJP)Bharatiya Janata Party
210KothrudChandrakant Patil (BJP)Bharatiya Janata Party
211KhadakwasalaBhimrao Tapkir (BJP)Bharatiya Janata Party
212ParvatiMadhuri Misal (BJP)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
213HadapsarChedam Tupe (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
214Pune CantonmentKambli Dyandev (BJP)Bharatiya Janata Party
215Kasba PethHemant Rasane (BJP)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
216Akole (ST)Dr Kiran Lahamate (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
217SangamnerAmol Khatal (SS-Shinde)Shiv Sena
218ShirdiPatil Vikhe Eknathrao (BJP)Bharatiya Janata Party
219KopargaonAshutosh Kale (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
220Shrirampur (SC)Ogale Bhujjangrao (Cong)Indian National Congress
221NevasaVithal Lange (SS-Shinde)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
222ShevgaonMonika Rajale (BJP)Bharatiya Janata Party
223RahuriKardile Bhanudas (BJP)Bharatiya Janata Party
224ParnerKashinath Sir (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
225Ahmednagar CitySangram Jagtap (NCP- Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
226ShrigondaPachpute Babanrao (BJP)Bharatiya Janata Party
227Karjat JamkhedRohit Pawar (NCP-SP)Nationalist Congress Party
228Georai(SC)Vijaysingh Pandit (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
229MajalgaonPrakash solanke (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
230BeedSandeep Kshirsagar (NCP-SP)Nationalist Congress Party
231AshtiDhas Ramachandra (BJP)Bharatiya Janata Party
232Kaij (SC)Namita Mungana (BJP)Bharatiya Janata Party
233ParliDhananjay Munde (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
234Latur RuralRamesh Karad (BJP)Bharatiya Janata Party
235Latur CityAmit Deshmukh (Cong)Indian National Congress
236AhmadpurBABASAHEB MOHANRAO PATILNationalist Congress Party
237Udgir (SC)Babasaheb Patil (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
238NilangaAbhimanyu Pawar (BJP)Bharatiya Janata Party
239AusaABHIMANYU DATTATRAY PAWARBharatiya Janata Party
240Umarga (SC)PRAVIN VIRBHADRAYYA SWAMI (SIR)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
241TuljapurRANAJAGJITSINHA PADMASINHA PATILBharatiya Janata Party
242DharashivDr Tanaji Sawant (SS-Shinde)Shiv Sena
243ParandaNarayan Patil (NCP-SP)Nationalist Congress Party
244KarmalaAbhijeet Patil (NCP-SP)Nationalist Congress Party
245MadhaDilip Sopal (SS-UBT)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
246BarshiKhare Raju Dnyanu (NCP-SP)Nationalist Congress Party
247Mohol (SC)Deshmukh Sidramappa (BJP)Bharatiya Janata Party
248Solapur City NorthDevendra Kote (BJP)Bharatiya Janata Party
249Solapur City CentralKalyan Shetty (BJP)Bharatiya Janata Party
250AkkalkotDeshmukh Siureshchandra (BJP)Bharatiya Janata Party
251Solapur SouthAyutade Mahadeo (BJP)Bharatiya Janata Party
252PandharpurAUTADE SAMADHAN MAHADEOBharatiya Janata Party
253SangolaUttamrao Jankar (NCP-SP)Nationalist Congress Party
254Malshiras (SC)Sachin Patil (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
255Phaltan (SC)SACHIN PATILNationalist Congress Party
256WaiMahesh Shinde (SS-Shinde)Shiv Sena
257KoregaonJaikuar Gore (BJP)Bharatiya Janata Party
258ManManoj Bhimrao Ghorpade (BJP)Bharatiya Janata Party
259Karad NorthDr Atulbaba Bhosale (BJP)Bharatiya Janata Party
260Karad SouthDesai Shivajirao (SS-Shinde)Shiv Sena
261PatanShivendra Raje Bhonsle (BJP)Bharatiya Janata Party
262SataraKadam Ramdas (SS-Shinde)Shiv Sena
263DapoliUday Samant (SS-Shinde)Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
264GuhagarShekar Nikam (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
265ChiplunKiran Samant (SS-Shinde)Shiv Sena
266RatnagiriNitesh Rana (BJP)Bharatiya Janata Party
267RajapurNilesh Rane (SS-Shinde)Shiv Sena
268KankavliDeepak Kesarkar (SS-Shinde)Shiv Sena
269KudalShivaji Patil (Ind)Independent
270SawantwadiAbidkar Anandrao (SS-Shinde)Shiv Sena
271ChandgadMushrif Miyalal (NCP-Ajit)Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
272RadhanagariRajesh Kshirsagar (SS-Shinde)Shiv Sena
273KagalDr Vinay Kore (Jan Surajya shakti)Jan Surajya shakti
274Kolhapur SouthAMAL MAHADEVRAO MAHADIKBharatiya Janata Party
275KarvirRahul Awade (BJP)Bharatiya Janata Party
276Kolhapur NorthRAJESH VINAYAK KSHIRSAGARShiv Sena
277ShahuwadiDr Suresh Khade (BJP)Bharatiya Janata Party
278Hatkanangle (SC)Sudhir Dada Gadgil (BJP)Bharatiya Janata Party
279IchalkaranjiKadam Patangrao (Cong)Indian National Congress
280ShirolRAJENDRA SHAMGONDA PATIL (YADRAVKAR)Rajarshi Shahu Vikas Aghadi
281Miraj (SC)DR. SURESH (BHAU) DAGADU KHADEBharatiya Janata Party
282SangliGopichand Padalkar (BJP)Bharatiya Janata Party
283IslampurSUDHIRDADA ALIAS DHANANJAY HARI GADGILBharatiya Janata Party
284ShiralaSatyajit Deshmukh ShivajiraoBharatiya Janata Party
285Palus-KadegaonVishwajit Kadam PatangraoIndian National Congress
286KhanapurBabar Suhas AnilbhauShiv Sena
287Tasgaon-Kavathe MahankalRohit Suman R.R. Aba PatilNationalist Congress Party
288JatGopichand Kundlik PadalkarBharatiya Janata Party

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Updated 00:11 IST, November 25th 2024

Sharad Pawar Eknath Shinde Ajit Pawar BJP Maharashtra Congress Maharashtra Assembly Elections Devendra Fadnavis

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