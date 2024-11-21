Published 10:20 IST, November 23rd 2024
Maharashtra Election Results 2024: Complete List Of Wining Candidates Constituency-Wise
Counting of votes in the Maharashtra Assembly elections 2024 is taking place today. Catch all the updates on Republic Media Network.
- India News
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Maharashtra Assembly Elections 2024: The counting of votes in the Maharashtra Assembly elections is taking place today on all 288 legislative seats after the high stakes Assembly polls concluded on Wednesday. In 2024 elections, Mahayuti alliance comprising of BJP , Eknath Shinde -led Shiv Sena and Ajit Pawar 's NCP contested against Maha Vikas Aghadi's consisting of Congress , Uddhav Thackeray's Shiv Sena and Sharad Pawar 's NCP. On Wednesday, most exit polls predicted a victory for the Mahayuti while a setback for the MVA. As votes are being counted today, catch all the latest updates on winning candidates and party's in the Maharashtra Assembly Elections 2024. The list will be updated as and when the trends/results start surfacing.
|S.No.
|CONSTITUENCY
|WINNING CANDIDATE 2024
|WINNING PARTY 2024
|1
|Akkalkuwa (ST)
|AMSHYA FULJI PAD
|Shiv Sena
|2
|Shahada (ST)
|RAJESH UDESING PADVI
|Bharatiya Janata Party
|3
|Nandurbar (ST)
|DR.VIJAYKUMAR KRUSHANRAO GAVIT
|Bharatiya Janata Party
|4
|Navapur (ST)
|SHIRISHKUMAR SURUPSING NAIK
|Indian National Congress
|5
|Sakri (ST)
|PRAVIN (GOTU) BAPU CHAURE
|Indian National Congress
|6
|Dhule Rural
|RAGHAVENDRA (RAMDADA) MANOHAR PATIL
|Bharatiya Janata Party
|7
|Dhule City
|AGRAWAL ANUPBHAIYYA OMPRAKASH
|Bharatiya Janata Party
|8
|Sindkheda
|JAYKUMAR JITENDRASINH RAWAL
|Bharatiya Janata Party
|9
|Shirpur (ST)
|KASHIRAM VECHAN PAWARA
|Bharatiya Janata Party
|10
|Chopda (ST)
|CHANDRAKANT BALIRAM SONAWANE
|Shiv Sena
|11
|Raver
|AMOL HARIBHAU JAWALE
|Bharatiya Janata Party
|12
|Bhusawal (SC)
|SAVKARE SANJAY WAMAN
|Bharatiya Janata Party
|13
|Jalgaon City
|SURESH DAMU BHOLE (RAJU MAMA)
|Bharatiya Janata Party
|14
|Jalgaon Rural
|GULABRAO RAGHUNATH PATIL
|Shiv Sena
|15
|Amalner
|ANIL BHAIDAS PATIL
|Nationalist Congress Party
|16
|Erandol
|AMOL CHIMANRAO PATIL
|Shiv Sena
|17
|Chalisgaon
|MANGESH RAMESH CHAVAN
|Bharatiya Janata Party
|18
|Pachora
|KISHOR APPA PATIL
|Shiv Sena
|19
|Jamner
|GIRISH DATTATRAY MAHAJAN
|Bharatiya Janata Party
|20
|Muktainagar
|CHANDRAKANT NIMBA PATIL
|Shiv Sena
|21
|Malkapur
|CHAINSUKH MADANLAL SANCHETI
|Bharatiya Janata Party
|22
|Buldhana
|GAIKWAD SANJAY RAMBHAU
|Shiv Sena
|23
|Chikhali
|SHWETA VIDYADHAR MAHALE
|Bharatiya Janata Party
|24
|Sindkhed Raja
|KAYANDE MANOJ DEVANAND
|Nationalist Congress Party
|25
|Mehkar (SC)
|KHARAT SIDDHARTH RAMBHAU
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|26
|Khamgaon
|AKASH PANDURANG FUNDKAR
|Bharatiya Janata Party
|27
|Jalgaon (Jamod)
|KUTE SANJAY SHRIRAM
|Bharatiya Janata Party
|28
|Akot
|PRAKASH GUNWANT BHARSAKLE
|Bharatiya Janata Party
|29
|Balapur
|NITIN BHIKANRAO DESHMUKH
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|30
|Akola West
|SAJID KHAN PATHAN
|Indian National Congress
|31
|Akola East
|RANDHIR PRALHADRAO SAWARKAR
|Bharatiya Janata Party
|32
|Murtizapur (SC)
|HARISH MAROTIAPPA PIMPLE
|Bharatiya Janata Party
|33
|Risod
|AMEET SUBHASHRAO ZANAK
|Indian National Congress
|34
|Washim (SC)
|SHYAM RAMCHARAN KHODE
|Bharatiya Janata Party
|35
|Karanja
|SAI PRAKASH DAHAKE
|Bharatiya Janata Party
|36
|Dhamangaon Railway
|ADSAD PRATAP ARUNBHAU
|Bharatiya Janata Party
|37
|Badnera
|RAVI GANGADHAR RANA
|Rashtriya Yuva Swabhiman Party
|38
|Amravati
|SULBHA SANJAY KHODKE
|Nationalist Congress Party
|39
|Teosa
|RAJESH SHRIRAMJI WANKHADE
|Bharatiya Janata Party
|40
|Daryapur (SC)
|GAJANAN MOTIRAM LAWATE
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|41
|Melghat (ST)
|KEWALRAM TULSIRAM KALE
|Bharatiya Janata Party
|42
|Achalpur
|PRAVIN VASANTRAO TAYADE
|Bharatiya Janata Party
|43
|Morshi
|Umesh Atmaramji Yawalkar
|Bharatiya Janata Party
|44
|Arvi
|Sumit Wankhede
|Bharatiya Janata Party
|45
|Deoli
|Rajesh Bhaurao Bakane
|Bharatiya Janata Party
|46
|Hinganghat
|Samir Trimbakrao Kunawar
|Bharatiya Janata Party
|47
|Wardha
|Pankaj Bhoyar
|Bharatiya Janata Party
|48
|Katol
|Charansing Babulalji Thakur
|Bharatiya Janata Party
|49
|Savner
|Ashishrao Deshmukh
|Bharatiya Janata Party
|50
|Hingna
|Sameer Meghe
|Bharatiya Janata Party
|51
|Umred (SC)
|Sanjay Narayanrao Meshram
|Indian National Congress
|52
|Nagpur South West
|Devendra Fadnavis
|Bharatiya Janata Party
|53
|Nagpur South
|Mohan Goaplrao Mate
|Bharatiya Janata Party
|54
|Nagpur East
|Krishna Pancham Khopde
|Bharatiya Janata Party
|55
|Nagpur Central
|Pravin Datke
|Bharatiya Janata Party
|56
|Nagpur West
|Vikas Thakre
|Indian National Congress
|57
|Nagpur North (SC)
|Nitin Raut
|Indian National Congress
|58
|Kamthi
|Chandrashekhar Bawankule
|Bharatiya Janata Party
|59
|Ramtek
|Ashish Jaiswal
|Shiv Sena
|60
|Tumsar
|Raju Manikrao Karemore
|Nationalist Congress Party
|61
|Bhandara (SC)
|Nanabhau Falgunrao Patole
|Shiv Sena
|62
|Sakoli
|Avinash Anandrao Brahmankar
|Indian National Congress
|63
|Arjuni Morgaon (SC)
|Badole Rajkumar Sudam
|Nationalist Congress Party
|64
|Tirora
|Vijay Bharatlal Rahangdale
|Bharatiya Janata Party
|65
|Gondiya
|Vinod Agarwal
|Bharatiya Janata Party
|66
|Amgaon (ST)
|Sanjay Puram
|Bharatiya Janata Party
|67
|Armori (ST)
|Ramdas Maluji Masram
|Indian National Congress
|68
|Gadchiroli (ST)
|Milind Ramji Narote
|Bharatiya Janata Party
|69
|Aheri (ST)
|ATRAM DHARAMRAOBABA BHAGWANTRAO
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|70
|Rajura
|Deorao Bhongle
|Bharatiya Janata Party
|71
|Chandrapur (SC)
|Jorgewar Kishor Gajanan
|Bharatiya Janata Party
|72
|Ballarpur
|Sudhir Sachchidanand Mungantiwar
|Bharatiya Janata Party
|73
|Bramhapuri
|Krishnalal Sahare
|Bharatiya Janata Party
|74
|Chimur
|Bunty Bhangadiya
|Bharatiya Janata Party
|75
|Warora
|Karan Sanjay Deotale
|Bharatiya Janata Party
|76
|Wani
|Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar
|Bharatiya Janata Party
|77
|Ralegaon (ST)
|Ashoke Ramaji Wooike
|Bharatiya Janata Party
|78
|Yavatmal
|Madan Madhukarrao Yerawar
|Bharatiya Janata Party
|79
|Digras
|Sanjay Rathod
|Shiv Sena
|80
|Arni (ST)
|Raju Narayan
|Bharatiya Janata Party
|81
|Pusad
|Indranil Naik
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|82
|Umarkhed (SC)
|Kishan Wankhede
|Bharatiya Janata Party
|83
|Kinwat
|Bhimrao Ramjee Keram
|Bharatiya Janata Party
|84
|Hadgaon
|Sambharao Baburao Kohlikar
|Shiv Sena
|85
|Bhokar
|Sreejaya Ashok Chavan
|Bharatiya Janata Party
|86
|Nanded North
|Balaji Devidasrao Kalyankar
|Shiv Sena
|87
|Nanded South
|Balaji Kalyankar
|Shiv Sena
|88
|Loha
|Prataprao Chikhlikar
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|89
|Naigaon
|Rajesh Sambhaji Pawar
|Bharatiya Janata Party
|90
|Deglur (SC)
|Jitesh Antapurkar
|Bharatiya Janata Party
|91
|Mukhed
|Tushar Rathod
|Bharatiya Janata Party
|92
|Basmath
|Chandrakant Alias Rajubhaiya Navghare
|Nationalist Congress Party
|93
|Kalamnuri
|Santosh Bangar
|Shiv Sena
|94
|Hingoli
|Tanaii Mutkule
|Bharatiya Janata Party
|95
|Jintur
|Meghna Bordikar
|Bharatiya Janata Party
|96
|Parbhani
|Anand Bharose
|Shiv Sena
|97
|Gangakhed
|Gutte Ratnakar Manikrao
|(Rashtriya Samaj Paksha)
|98
|Pathri
|Rajesh Uttamrao Vitekar
|Nationalist Congress Party
|99
|Partur
|Babanrao Lonikar
|Bharatiya Janata Party
|100
|Ghansawangi
|Udhan Hikmat Baliram
|Shiv Sena
|101
|Jalna
|Arjun Panditrao Khotkar
|Shiv Sena
|102
|Badnapur (SC)
|Narayan Kuche
|Bharatiya Janata Party
|103
|Bhokardan
|Santosh Raosaheb Danve
|Bharatiya Janata Party
|104
|Sillod
|Abdul Sattar
|Shiv Sena
|105
|Kannad
|Ranjanatai Harshvardhan Jadhav
|Shiv Sena
|106
|Phulambri
|Anuradha Atul Chavan
|Bharatiya Janata Party
|107
|Aurangabad Central
|Jaiswal Pradeep Shivnarayan
|Shiv Sena
|108
|Aurangabad West (SC)
|Sanjay Pandurang Shirsat
|Shiv Sena
|109
|Aurangabad East
|Atul Moreshwar Save
|Bharatiya Janata Party
|110
|Paithan
|Bhumre Vilas Sandipanrao
|Shiv Sena
|111
|Gangapur
|Bumb Prashant Bansilal
|Bharatiya Janata Party
|112
|Vaijapur
|Bornare Ramesh Nanasaheb
|Shiv Sena
|113
|Nandgaon
|Suhas Dwarkanath Kande
|Shiv Sena
|114
|Malegaon Central
|Mufti Mohammad Ismail Abdul Khalique
|(All India Majlis E Ittehadul Muslimeen)
|115
|Malegaon Outer
|Dadaji Dagdu Bhuse Shiv Sena
|Shiv Sena
|116
|Baglan (ST)
|Dilip Manglu Borse
|Bharatiya Janata Party
|117
|Kalwan (ST)
|Nitinbhau Arjun (A.T.) Pawar
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|118
|Chandwad
|Dr.Aher Rahul Daulatrao
|Bharatiya Janata Party
|119
|Yevla
|Chhagan Bhujbal
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|120
|Sinnar
|Adv. Kokate Manikrao Shivaji
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|121
|Niphad
|Bankar Diliprao Shankarrao
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|122
|Dindori (ST)
|Narahari Sitaram Zirwal
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|123
|Nashik East
|Shri Rahul Uttamrao Dhikale
|Bharatiya Janata Party
|124
|Nashik Central
|Devyani Suhas Pharande
|Bharatiya Janata Party
|125
|Nashik West
|Seematai Mahesh Hiray
|Bharatiya Janata Party
|126
|Deolali (SC)
|Rajashri Tahasildartai Shiv Sena
|Nationalist Congress Party
|127
|Igatpuri (ST)
|Khoskar Hiraman Bhika
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|128
|Dahanu (ST)
|Medha Vinod Suresh
|Bharatiya Janata Party
|129
|Vikramgad (ST)
|Bhoye Harishchandra Sakharam
|Bharatiya Janata Party
|130
|Palghar (ST)
|Gavit Rajendra Dhedya SS
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|131
|Boisar (ST)
|Vilas Sukur Tare SS
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|132
|Nalasopara
|Rajan Naik
|Bharatiya Janata Party
|133
|Vasai
|Sneha Dube Pandit
|Bharatiya Janata Party
|134
|Bhiwandi Rural (ST)
|Shri Rahul Uttamrao Dhikale
|Bharatiya Janata Party
|135
|Shahapur (ST)
|Daulat Bhika Daroda
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|136
|Bhiwandi West
|Mahesh Prabhakar Choughule
|Bharatiya Janata Party
|137
|Bhiwandi East
|Santosh Manjayya Shetty
|shiv sena
|138
|Kalyan West
|Vishwanath Atmaram Bhoir
|shiv sena
|139
|Murbad
|Kisan Shankar Kathore
|Bharatiya Janata Party
|140
|Ambernath (SC)
|Balaji Pralhad Kinikar
|shiv sena
|141
|Ulhasnagar
|Ailani Kumar Uttamchand
|Bharatiya Janata Party
|142
|Kalyan East
|Sulabha Kalu Gaikwad
|Bharatiya Janata Party
|143
|Dombivli
|Ravindra Dattatray Chavan
|Bharatiya Janata Party
|144
|Kalyan Rural
|Rajesh Govardhan More
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|145
|Mira Bhayandar
|Narendra Mehta
|Bharatiya Janata Party
|146
|Ovala Majiwada
|Pratap Baburao Sarnaik
|shiv sena
|147
|Kopri Pachpakhadi
|Eknath Sambhaji Shinde
|shiv sena
|148
|Thane
|Sanjay Mukund Kelkar
|Bharatiya Janata Party
|149
|Mumbra Kalwa
|Najeeb Mulla
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|150
|Airoli
|GANESH RAMCHANDRA NAIK
|Bharatiya Janata Party
|151
|Belapur
|MANDA VIJAY MHATRE
|Bharatiya Janata Party
|152
|Borivali
|SANJAY UPADHYAY
|Bharatiya Janata Party
|153
|Dahisar
|CHAUDHARY MANISHA ASHOK
|Bharatiya Janata Party
|154
|Magathane
|PRAKASH SURVE
|Shiv Sena
|155
|Mulund
|MIHIR KOTECHA
|Bharatiya Janata Party
|156
|Vikhroli
|SUNIL RAJARAM RAUT
|Shiv Sena – UBT
|157
|Bhandup West
|ASHOK DHARMARAJ PATIL
|Shiv Sena
|158
|Jogeshwari East
|ANANT (BALA) B. NAR
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|159
|Dindoshi
|SUNIL WAMAN PRABHU
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|160
|Kandivali East
|ATUL BHATKHALKAR
|Bharatiya Janata Party
|161
|Charkop
|YOGESH SAGAR
|Bharatiya Janata Party
|162
|Malad West
|ASLAM RAMJANALI SHAIKH
|Indian National Congress
|163
|Goregaon
|VIDYA THAKUR
|Bharatiya Janata Party
|164
|Versova
|HAROON KHAN
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|165
|Andheri West
|AMEET BHASKAR SATA
|Bharatiya Janata Party
|166
|Andheri East
|MURJI PATEL (KAK
|Shiv Sena
|167
|Vile Parle
|ALAVANI PAR
|Bharatiya Janata Party
|168
|Chandivali
|DILIP BHAUSAHEB LAND
|Shiv Sena
|169
|Ghatkopar West
|RAM KADAM
|Bharatiya Janata Party
|170
|Ghatkopar East
|PARAG SHAH
|Bharatiya Janata Party
|171
|Mankhurd Shivaji Nagar
|ABU ASIM AZMI
|Samajwadi Party
|172
|Anushakti Nagar
|SANA MALIK
|Nationalist Congress Party
|173
|Chembur
|TUKARAM RAMKRUSHNA KATE
|Shiv Sena
|174
|Kurla(SC)
|KUDALKAR MANGESH
|Shiv Sena
|175
|Kalina
|SANJAY GOVIND POTNIS
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|176
|Vandre East
|VARUN SATISH SARDESAI
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|177
|Vandre West
|ADV. ASHISH SHELAR
|Bharatiya Janata Party
|178
|Dharavi (SC)
|Dr Gaikwad Eknath (Cong)
|Indian National Congress
|179
|Sion Koliwada
|Captain R Selvan (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|180
|Wadala
|Kalidas Nilkanth (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|181
|Mahim
|Mahesh Sawant (SS-UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|182
|Worli
|Aaditya Thackeray (Shiv Sena - UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|183
|Shivadi
|Ajay Choudhary (SS-UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|184
|Byculla
|Manoj Jamsutkar (SS-UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|185
|Malabar Hill
|Mangal Lodha (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|186
|Mumbadevi
|Amin Patel (Cong)
|Indian National Congress
|187
|Colaba
|Rahul Narwekar (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|188
|Panvel
|Prashant Thakur (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|189
|Karjat
|Torwe Sadashiv (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|190
|Uran
|Mahesh Baldi
|Bharatiya Janata Party
|191
|Pen
|Ravisheth Patil (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|192
|Alibag
|Mahendra Dalvi (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|193
|Shrivardhan
|Aditi Tatkare (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|194
|Mahad
|Gogawale Maruti (SS-Shinde)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|195
|Junnar
|Sharaddada Sonawane (Ind)
|Independent
|196
|Ambegaon
|Dilip Patil (NCP-Ajit))
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|197
|Khed Alandi
|Babji Kale (SS-UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|198
|Shirur
|Dnyaneshwar Katke (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|199
|Daund
|Kul Rahul Subhashrao (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|200
|Indapur
|Dattatreya Barane (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|201
|Baramati
|Ajit Pawar (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|202
|Purandar
|Vijaybabpu Shivtare (SS-Shinde)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|203
|Bhor
|Shankar Mandekar (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|204
|Maval
|sunil Shilke (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|205
|Chinchwad
|Jagtap Pandurang (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|206
|Pimpri (SC)
|Anna Bansode (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|207
|Bhosari
|Mahesh Langde (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|208
|Vadgaon Sheri
|BAPUSAHEB TUKARAM PATHARE
|Nationalist Congress Party
|209
|Shivajinagar
|Siddharth Shirole (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|210
|Kothrud
|Chandrakant Patil (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|211
|Khadakwasala
|Bhimrao Tapkir (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|212
|Parvati
|Madhuri Misal (BJP)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|213
|Hadapsar
|Chedam Tupe (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|214
|Pune Cantonment
|Kambli Dyandev (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|215
|Kasba Peth
|Hemant Rasane (BJP)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|216
|Akole (ST)
|Dr Kiran Lahamate (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|217
|Sangamner
|Amol Khatal (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|218
|Shirdi
|Patil Vikhe Eknathrao (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|219
|Kopargaon
|Ashutosh Kale (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|220
|Shrirampur (SC)
|Ogale Bhujjangrao (Cong)
|Indian National Congress
|221
|Nevasa
|Vithal Lange (SS-Shinde)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|222
|Shevgaon
|Monika Rajale (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|223
|Rahuri
|Kardile Bhanudas (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|224
|Parner
|Kashinath Sir (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|225
|Ahmednagar City
|Sangram Jagtap (NCP- Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|226
|Shrigonda
|Pachpute Babanrao (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|227
|Karjat Jamkhed
|Rohit Pawar (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|228
|Georai(SC)
|Vijaysingh Pandit (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|229
|Majalgaon
|Prakash solanke (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|230
|Beed
|Sandeep Kshirsagar (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|231
|Ashti
|Dhas Ramachandra (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|232
|Kaij (SC)
|Namita Mungana (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|233
|Parli
|Dhananjay Munde (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|234
|Latur Rural
|Ramesh Karad (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|235
|Latur City
|Amit Deshmukh (Cong)
|Indian National Congress
|236
|Ahmadpur
|BABASAHEB MOHANRAO PATIL
|Nationalist Congress Party
|237
|Udgir (SC)
|Babasaheb Patil (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|238
|Nilanga
|Abhimanyu Pawar (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|239
|Ausa
|ABHIMANYU DATTATRAY PAWAR
|Bharatiya Janata Party
|240
|Umarga (SC)
|PRAVIN VIRBHADRAYYA SWAMI (SIR)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|241
|Tuljapur
|RANAJAGJITSINHA PADMASINHA PATIL
|Bharatiya Janata Party
|242
|Dharashiv
|Dr Tanaji Sawant (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|243
|Paranda
|Narayan Patil (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|244
|Karmala
|Abhijeet Patil (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|245
|Madha
|Dilip Sopal (SS-UBT)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|246
|Barshi
|Khare Raju Dnyanu (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|247
|Mohol (SC)
|Deshmukh Sidramappa (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|248
|Solapur City North
|Devendra Kote (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|249
|Solapur City Central
|Kalyan Shetty (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|250
|Akkalkot
|Deshmukh Siureshchandra (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|251
|Solapur South
|Ayutade Mahadeo (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|252
|Pandharpur
|AUTADE SAMADHAN MAHADEO
|Bharatiya Janata Party
|253
|Sangola
|Uttamrao Jankar (NCP-SP)
|Nationalist Congress Party
|254
|Malshiras (SC)
|Sachin Patil (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|255
|Phaltan (SC)
|SACHIN PATIL
|Nationalist Congress Party
|256
|Wai
|Mahesh Shinde (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|257
|Koregaon
|Jaikuar Gore (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|258
|Man
|Manoj Bhimrao Ghorpade (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|259
|Karad North
|Dr Atulbaba Bhosale (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|260
|Karad South
|Desai Shivajirao (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|261
|Patan
|Shivendra Raje Bhonsle (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|262
|Satara
|Kadam Ramdas (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|263
|Dapoli
|Uday Samant (SS-Shinde)
|Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray)
|264
|Guhagar
|Shekar Nikam (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|265
|Chiplun
|Kiran Samant (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|266
|Ratnagiri
|Nitesh Rana (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|267
|Rajapur
|Nilesh Rane (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|268
|Kankavli
|Deepak Kesarkar (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|269
|Kudal
|Shivaji Patil (Ind)
|Independent
|270
|Sawantwadi
|Abidkar Anandrao (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|271
|Chandgad
|Mushrif Miyalal (NCP-Ajit)
|Ajit Pawar-Nationalist Congress Party
|272
|Radhanagari
|Rajesh Kshirsagar (SS-Shinde)
|Shiv Sena
|273
|Kagal
|Dr Vinay Kore (Jan Surajya shakti)
|Jan Surajya shakti
|274
|Kolhapur South
|AMAL MAHADEVRAO MAHADIK
|Bharatiya Janata Party
|275
|Karvir
|Rahul Awade (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|276
|Kolhapur North
|RAJESH VINAYAK KSHIRSAGAR
|Shiv Sena
|277
|Shahuwadi
|Dr Suresh Khade (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|278
|Hatkanangle (SC)
|Sudhir Dada Gadgil (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|279
|Ichalkaranji
|Kadam Patangrao (Cong)
|Indian National Congress
|280
|Shirol
|RAJENDRA SHAMGONDA PATIL (YADRAVKAR)
|Rajarshi Shahu Vikas Aghadi
|281
|Miraj (SC)
|DR. SURESH (BHAU) DAGADU KHADE
|Bharatiya Janata Party
|282
|Sangli
|Gopichand Padalkar (BJP)
|Bharatiya Janata Party
|283
|Islampur
|SUDHIRDADA ALIAS DHANANJAY HARI GADGIL
|Bharatiya Janata Party
|284
|Shirala
|Satyajit Deshmukh Shivajirao
|Bharatiya Janata Party
|285
|Palus-Kadegaon
|Vishwajit Kadam Patangrao
|Indian National Congress
|286
|Khanapur
|Babar Suhas Anilbhau
|Shiv Sena
|287
|Tasgaon-Kavathe Mahankal
|Rohit Suman R.R. Aba Patil
|Nationalist Congress Party
|288
|Jat
|Gopichand Kundlik Padalkar
|Bharatiya Janata Party
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Updated 00:11 IST, November 25th 2024