Asia Cup 2025: Full List Of Teams, Squad, Schedule, Time, Venue, And All You Need To Know
Here are all the details that you need to know about the upcoming Asia Cup 2025.
Asia Cup 2025: The upcoming Asia Cup 2025 will kick off on September 9, with eight teams taking part in the tournament.
The eight teams have been divided into two groups, A and B. Suryakumar Yadav-led India have been placed in Group A alongside Oman, the United Arab Emirates (UAE), and Pakistan. Meanwhile, Group B consists of Afghanistan, Hong Kong, Bangladesh, and Sri Lanka.
The most anticipated match of the tournament will be played between India and Pakistan on September 14 at the Dubai International Cricket Stadium.
The Men in Blue will begin their voyage in the eight-team tournament on September 10, against the UAE. Following that, India will take on Pakistan. The Men in Blue play their final group stage fixture against Oman on September 19, at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.
The summit clash of the Asia Cup 2025 will be played on September 28 at the Dubai International Cricket Stadium.
Asia Cup 2025: Full Squad
India Squad: Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (WK), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (WK), Harshit Rana and Rinku Singh.
Pakistan Squad: Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (WK), Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufyan Moqim.
Afghanistan Squad: Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Noor Ahmad, Mujeeb ur Rahman, AM Ghazanfar, Farid Ahmad Malik, Fazalhaq Farooqi, Naveen ul Haq.
Bangladesh squad: Litton Das (C), Jaker Ali, Nurul Hasan, Parvez Hossain Emon, Tanzid Hasan, Towhid Hridoy, Mohammad Saifuddin, Nasum Ahmed, Rishad Hossain, Saif Hassabn, Shamim Hossain, Tanzim Hasan Sakibn, MMustafizur Rahman, Shoriful Islam, Taskjin Ahmed.
Hong Kong Squad: Yasim Murtaza (C), Babar Hayat (VC), Zeeshan Ali (WK), Haroon Arshad, Kalhan Challu, Martin Coetzee, Mohammad Ghazanfar, Ali Hassan, Ateeq Iqbal, Aizaz Khan, Anas Khan, Ehsan Khan, Nizakat Khan, Adil Mehmood, Nasrulla Rana, Anshuman Rath, Kinchit Shah, Ayush Shukla, Mohammad Waheed, Shahid Wasif (WK).
Oman Squad: Jatinder Singh (C), Vinayak Shukla, Mohammed Nadeem, Hammad Mirza, Aamir Kaleem, Sufyan Mehmood, Ashish Odedra, Shakeel Ahmad, Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Karan Sonavale, Hassnain Ali Shah, Muhammed Imran, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan, Zikriya Islam, Faisal Shah.
Sri Lanka Squad: Yet To Be Announced.
UAE Squad: Yet To Be Announced.
Asia Cup 2025: Full Fixture
Group Stage:
September 9: Afghanistan vs Hong Kong – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 10: India vs UAE – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 11: Bangladesh vs Hong Kong – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 12: Pakistan vs Oman – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 13: Bangladesh vs Sri Lanka – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 14: India vs Pakistan – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 15: UAE vs Oman – 5.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 15: Sri Lanka vs Hong Kong – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 16: Bangladesh vs Afghanistan – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 17: Pakistan vs UAE – 7.30 PM IST – Dubai International Cricket Stadium
September 18: Sri Lanka vs Afghanistan – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 19: India vs Oman – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
Knockout Stage:
September 20: B1 vs B2 – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 21: A1 vs A2 – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 23: A2 vs B1 – 7.30 PM IST – Sheikh Zayed Stadium
September 24: A1 vs B2 – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 25: A2 vs B2 – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
September 26: A1 vs B1 – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
Final:
September 28: TBC vs TBC – 7.30 PM IST - Dubai International Cricket Stadium
