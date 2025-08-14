Caribbean Premier League 2025: Here's All You Need To Know About Schedule, Fixtures, Squads and Live Streaming Details

St Kitts and Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors | Image:
Caribbean Premier League 2025: The thirteenth edition of the Caribbean Premier League is all set to start with a high-octane clash between St Kitts & Nevis Patriots and Antigua & Barbuda Falcons at the Warner Park Sporting Complex, situated in St Kitts. All the six teams including Antigua and Barbuda Falcons, Barbados Royals, Guyana Amazon Warriors, Saint Lucia Kings, Trinbago Knight Riders, and St Kitts and Nevis Patriots.
The format of the Caribbean Premier League is as similar to the Indian Premier League. The teams to finish in the top four of the group stage round will go on to compete in the playoffs. Two qualifiers and one eliminator will be played to decide the finalists of the Caribbean Premier League.
CPL 2025: Here's The Full List Of Fixtures
- 14 August, 7pm: St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons at Warner Park Sporting Complex, St Kitts
- 15 August, 7pm: St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors at Warner Park Sporting Complex, St Kitts
- 16 August, 7pm: Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals at Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
- 17 August, 11am: St Kitts & Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders at Warner Park Sporting Complex, St Kitts
- 17 August, 7pm: Antigua & Barbuda Falcons vs Saint Lucia Kings at Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
- 19 August, 7pm: St Kitts & Nevis Patriots vs Saint Lucia Kings at Warner Park Sporting Complex, St Kitts
- 20 August, 7pm: Antigua & Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders at Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
- 21 August, 7pm: St Kitts & Nevis Patriots vs Barbados Royals at Warner Park Sporting Complex, St Kitts
- 22 August, 7pm: Antigua & Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors at Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
- 23 August, 7pm: Saint Lucia Kings vs Trinbago Knight Riders at Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- 24 August, 11am: Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots at Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
- 24 August, 7pm: Saint Lucia Kings vs Barbados Royals at Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- 26 August, 7pm: Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors at Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- 27 August, 7pm: Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons at Brian Lara Cricket Academy, Trinidad
- 28 August, 7pm: Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots at Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- 29 August, 8pm: Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals at Brian Lara Cricket Academy, Trinidad
- 30 August, 7pm: Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors at Brian Lara Cricket Academy, Trinidad
- 31 August, 11am: Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons at Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- 1 September, 11am: Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots at Brian Lara Cricket Academy, Trinidad
- 3 September, 7pm: Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings at Brian Lara Cricket Academy, Trinidad
- 4 September, 7pm: Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors at Kensington Oval, Barbados
- 5 September, 7pm: Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons at Kensington Oval, Barbados
- 6 September, 7pm: Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders at Providence Stadium, Guyana
- 7 September, 11am: Barbados Royals vs Saint Lucia Kings at Kensington Oval, Barbados
- 7 September, 8pm: Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots at Providence Stadium, Guyana
- 10 September, 7pm: Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons at Providence Stadium, Guyana
- 11 September, 7pm: Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots at Kensington Oval, Barbados
- 12 September, 7pm: Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders at Kensington Oval, Barbados
- 13 September, 11am: Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings at Providence Stadium, Guyana
- 14 September, 7pm: Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Providence Stadium, Guyana
- 16 September, 8pm: Eliminator, 3rd place vs 4th place at Providence Stadium, Guyana
- 17 September, 8pm: Qualifier 1, 1st place vs 2nd place at Providence Stadium, Guyana
- 19 September, 8pm: Qualifier 2, Winner of Eliminator vs Loser Qualifier 1 at Providence Stadium, Guyana
- 21 September, 8pm: Final, Winner Qualifier 1 vs Winner Qualifier 2 at Providence Stadium, Guyana
CPL 2025: Here's a Look At All the Participating Squads
Antigua and Barbuda Falcons: Rahkeem Cornwall, Shakib Al Hasan, Imad Wasim (c), Jayden Seales, Justin Greaves, Odean Smith, Jewel Andrew, Naveen ul Haq, Obed McCoy, Fabian Allen, Bevon Jacobs, AM Ghazanfar, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James
Barbados Royals: Brandon King, Quinton de Kock, Sherfane Rutherford, Rovman Powell (c), Mujeeb ur Rahman, Azmaullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Paris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds, Daniel Sams, Eathan Bosch
Guyana Amazon Warriors: Imran Tahir (c), Shai Hope, Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Iftikhar Ahmad, Moeen Ali, Gudakesh Motie, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Ben McDermott, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif
Saint Lucia Kings: Tim David, Roston Chase, Tim Seifert, Johnson Charles, Alzarri Joseph, Tabraiz Shamsi, David Wiese (c), Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste
Trinbago Knight Riders: Kieron Pollard, Andre Russell, Nicholas Pooran, Sunil Narine, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Alex Hales, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, Nathan Edward, Joshua Da Silva, McKenny Clarke
St Kitts and Nevis Patriots: Kyle Mayers, Jason Holder (c), Andre Fletcher, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Alick Athanaze, Naseem Shah, Abbas Afridi, Fazalhaq Farooqi, Mickyle Louis, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Waqar Salamkheil, Dominic Drakes, Ashmead Nedd, Navin Bidaisee, Leniko Boucher
CPL 2025: Here's How To Live Stream The Caribbean Premier League 2025 Matches
The upcoming 2025 edition of the Caribbean Premier League (CPL) will be telecasted live in India on the JioStar network. The tournament can also be live streamed on the FanCode app and website.