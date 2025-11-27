Updated 27 November 2025 at 21:51 IST
From Alyssa Healy To Heather Knight, Here's The List Of Unsold Players At WPL Mega-Auction 2026
South African opener Tazmin Brits remained unsold in the accelerated round, while Australian player Grace Harris managed to get the attention of RCB for Rs 75 lakh.
- Cricket
- 3 min read
The Women's Premier League Auction is currently underway in New Delhi. All five teams, including Delhi Capitals, Gujarat Giants, Mumbai Indians, Royal Challengers Bengaluru, and UP Warriorz, are currently involved in a bidding war for players to strengthen their squad for WPL 2026.
The 2026 auction saw several franchises secure big names in the cricket fraternity, including Meg Lanning, Deepti Sharma, Amelia Kerr, and Sophie Devine, among others.
However, the 2026 edition also saw some big names failing to get any buyers, which came as a shock to many. One of the biggest names in this set was Australian batter Alyssa Jean Healy, who was not included in the accelerated list after failing to get a buyer in the Marquee list.
South African opener Tazmin Brits remained unsold in the accelerated round, while Australian player Grace Harris managed to get the attention of RCB for Rs 75 lakh.
Advertisement
List Of Names Who Were Ignored At The WPL Auction 2026
Batters
1. Alyssa Healy - 50 lakh
2. S. Meghana - 30 lakh
3. Tazmin Brits - 30 lakh
4. Pranavi Chandra - 10 lakh
5. Davina Perrin - 20 lakh
6. Vrinda Dinesh - 10 lakh
7. Disha Kasat - 10 lakh
8. Arushi Goel - 10 lakh
9. Sanika Chalke - 10 lakh
10. Sneha Deepthi - 30 lakh
11. Mona Meshram - 30 lakh
12. Priya Punia - 30 lakh
13. Courtney Webb - 10 lakh
14. Heather Knight - 50 lakh
Advertisement
BOWLERS
1. Darcie Brown - 30 lakh
2. Lauren Cheatle - 30 lakh
3. Priya Mishra - 30 lakh
4. Amanda-Jade Wellington - 30 lakh
5. Alana King - 40 lakh
6. Komalpreet Kour - 10 lakh
7. Shabnam Shakil - 10 lakh
8. Prakashika Naik - 10 lakh
9. Bharti Rawal - 10 lakh
10. Priyanka Koushal - 10 lakh
11. Parunika Sisodia - 10 lakh
12. Jagravi Pawar - 10 lakh
13. Marufa Akter - 30 lakh
14. Lea Tahuhu - 30 lakh
15. Eden Carson - 30 lakh
16. Fran Jonas - 30 lakh
17. Shuchi Upadhyay - 30 lakh
18. Komal Zanzad - 10 lakh
19.. Sahana Pawar - 10 lakh
20. Shanu Sen - 10 lakh
21. Gargi Wankar - 10 lakh
ALL-ROUNDERS
1. Humairaa Kaazi - 10 lakh
2. Amandeep Kaur - 20 lakh
3. Jintimani Kalita - 10 lakh
4. S. Yashasri - 10 lakh
5. Salonee Dangore - 10 lakh
6. Laura Harris - 10 lakh
7. Heather Graham - 50 lakh
8. Tejal Hasabnis - 30 lakh
9. Rabeya Khan - 30 lakh
10. Nazma Khan - 10 lakh
11. Alice Capsey - 30 lakh
12. Saima Thakor - 30 lakh
13. Ashwani Kumari - 10 lakh
14. Vaishnavi Sharma - 10 lakh
15. Sayali Satghare - 30 lakh
16. Issy Wong - 30 lakh
17. Pragati Singh - 10 lakh
18. Aayushi Shukla - 10 lakh
ALSO READ- Deepti Sharma Becomes Second Most Expensive Indian Player In WPL, UP Warriorz Ropes In World Cup Winner By Using RTM Card
WICKETKEEPERS
1. Izzy Gaze - 40 lakh
2. Amy Jones - 50 lakh
3. Uma Chetry - 50 lakh
4. Khushi Bhatia - 10 lakh
5. Prathyoosha Kumar - 10 lakh
6. Nandini Kashyap - 10 lakh
7. Nuzhat Parween - 30 lakh
8. Theertha Satish - 10 lakh
9. Shivali Shinde - 10 lakh
WPL 2026 Date Announced At The Mega Auction
The upcoming edition is scheduled from January 9 to February 5, 2026. Additionally, Navi Mumbai and Baroda have been confirmed as the two places where the matches would be held.
Published By : Tiasha Sarkar
Published On: 27 November 2025 at 21:51 IST