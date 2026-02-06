ICC T20 World Cup 2026: Format, Groups, Squads, Key Dates, Live Streaming And All You Need To Know

T20 World Cup 2026 Format

This is the second time that 20 teams have been divided into four groups, and the top teams will advance to the Super 8 stage after playing a minimum of four games each. In Super 8, too, teams will be divided into two groups of four teams each, and the top two will progress to the semifinal. If all the matches go through, there should be a total of 55 matches to be played in the T20 World Cup 2026, starting from February 7.