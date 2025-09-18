Updated 18 September 2025 at 13:41 IST
Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: Start Time; When And Where to Watch Live
Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: Afghanistan need to win today's match to qualify for Super 4 round.
Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: In a crucial game of the ongoing Asia Cup in the UAE, Sri Lanka will lock horns with Afghanistan in what promises to be a mouthwatering clash. After a disappointing loss against Bangladesh, this game against Sri Lanka becomes a do-or-die affair for the Rashid Khan-led unit.
‘Very optimistic’
"We are very optimistic (against Sri Lanka). We have played two games here and if we win on Thursday, we go on top of the group. There's plenty to play for," Jonathan Trott, Afghanistan head coach said.
SL vs AFG, Live Streaming Details
When is the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka going to take place?
The Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will take place on Thursday, September 18.
Where is the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka going to take place?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will be held at Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi.
What time will the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka start?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will begin at 8pm IST. The toss for the match will be held at 730 pm.
Where can I watch the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka on TV in India?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will be available LIVE on TV on Sony Sports Ten 1 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD (Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil & Telugu), Sony Max SD & HD, Sony Pix SD & HD channels in India.
How can I watch live streaming of the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka in India?
The Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will be available for livestreaming on SonyLiv website and app.
SL Probable XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka(c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara
AFG Probable XI: Sediqullah Atal, Rahmanullah Gurbaz(w), Ibrahim Zadran, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Rashid Khan(c), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi
Published By : Ankit Banerjee
Published On: 18 September 2025 at 13:41 IST