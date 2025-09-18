Republic World
Updated 18 September 2025 at 13:41 IST

Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: Start Time; When And Where to Watch Live

Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: Afghanistan need to win today's match to qualify for Super 4 round.

Reported by: Ankit Banerjee
Sri Lanka vs Afghanistan
Sri Lanka vs Afghanistan | Image: @ACBofficials
Sri Lanka vs Afghanistan, Live Streaming, Asia Cup 2025: In a crucial game of the ongoing Asia Cup in the UAE, Sri Lanka will lock horns with Afghanistan in what promises to be a mouthwatering clash. After a disappointing loss against Bangladesh, this game against Sri Lanka becomes a do-or-die affair for the Rashid Khan-led unit. 

ALSO READ: Gambhir Almost Certain to Rest Bumrah vs Oman; Will Arshdeep Get a Go?

‘Very optimistic’

"We are very optimistic (against Sri Lanka). We have played two games here and if we win on Thursday, we go on top of the group. There's plenty to play for," Jonathan Trott, Afghanistan head coach said. 

SL vs AFG, Live Streaming Details

When is the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka going to take place?
The Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will take place on Thursday, September 18.

Where is the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka going to take place?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between  Afghanistan-Sri Lanka will be held at Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi.

What time will the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka start?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will begin at 8pm IST. The toss for the match will be held at 730 pm.

Where can I watch the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka on TV in India?
The the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will be available LIVE on TV on Sony Sports Ten 1 SD & HD, Sony Sports Ten 5 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD (Hindi), Sony Sports Ten 4 SD (Tamil & Telugu), Sony Max SD & HD, Sony Pix SD & HD channels in India.

ALSO READ: T Dilip Shares Innovative Techniques Which Elevated India’s Fielding

How can I watch live streaming of the Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan vs Sri Lanka in India?
The Asia Cup 2025 Group B match No 11 between Afghanistan-Sri Lanka will be available for livestreaming on SonyLiv website and app.

SL Probable XI: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Kamil Mishara, Kusal Perera, Charith Asalanka(c), Kamindu Mendis, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara

AFG Probable XI: Sediqullah Atal, Rahmanullah Gurbaz(w), Ibrahim Zadran, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Karim Janat, Rashid Khan(c), Noor Ahmad, AM Ghazanfar, Fazalhaq Farooqi

Published By : Ankit Banerjee

Published On: 18 September 2025 at 13:41 IST

