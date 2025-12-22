Updated 22 December 2025 at 21:14 IST
Vijay Hazare Trophy 2025-26: From Full Squads, Groups, Fixtures, Timings and Live Streaming, Check Out All You Need To Know
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 begins Dec 24 with 38 teams, featuring stars like Kohli, Rohit, and Gill. BCCI mandates India players’ participation, with the final set for Jan 18, 2026.
- Cricket
- 11 min read
Following the Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT), the Vijay Hazare Trophy (VHT) is set to commence as part of India’s domestic cricket calendar. It is the premier domestic one-day competition, featuring some of the country's elite cricketers like Virat Kohli, Rohit Sharma, and Shubman Gill, among others.
The diktat from the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has prompted players of Team India to feature in domestic action whenever available.
A total of 38 teams from across the domestic circuit will feature in action in the List A format, making it an exciting outing among the fans. The tournament starts from December 24, 2025, and the summit clash is set to take place on January 18, 2026.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: Check Out All Details
Vijay Hazare Trophy 2025-26: Tournament Format
The Vijay Hazare Trophy's format will continue as the same, in which 38 teams have been divided into groups of four. The round-robin phase commences the tournament, which leads into the knockout stage and then into the final.
Vijay Hazare Trophy 2025-26:The Full Squads Of Participating Teams
Kerala: Rohan Kunnummal (c), Sanju Samson (wk), Vishnu Vinod (wk), Mohammad Azharuddeen (Wicketkeeper), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudeen NM, Eden Apple Tom.
Jharkhand: Ishan Kishan (c), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra (wk) (vc), Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (wk), Bala Krishna, Mohammad Kounain Qureshi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, Shubham Singh.
Rajasthan: Manav Suthar (c), Manendra Singh, Ram Mohan Chauhan, Sumit Godara, Mahipal Lomror, Deepak Hooda, Karan Lamba, Mukul Chaudhary, Ajay Singh Kukna, Khaleel Ahmed, Aniket Choudhary (vc), Ashok Sharma, Aditya Singh Rathore, Samarpit Joshi, Akash Singh, Rahul Chahar.
Madhya Pradesh: Venkatesh Iyer (c), Harsh Gawli, Himanshu Mantri (WK), Yash Dubey, Shubham Sharma, Harpreet Singh, Rishabh Chauhan, Ritik Tada, Kumar Kartikeya, Saransh Jain, Shivang Kumar, Aryan Pandey, Rahul Batham, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Madhav Tiwari
Karnataka: Mayank Agarwal (c), Karun Nair (vc), Devdutt Padikkal, R. Smaran, KL Shrijith, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, V. Vyshak, Manvanth Kumar, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, B.R. Sharath, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, KL Rahul, Prasidh Krishna.
Tamil Nadu: N. Jagadeesan (C), B. Sai Sudharsan (Vice-capt), B. Indrajith, Pradosh Ranjan Paul, C. Andre Siddarth, M. Boopathi Vaishna Kumar, S. Mohamed Ali, S.R. Athish, R. Sai Kishore, Sachin Rathi, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, G. Govinth, R. Sonu Yadav, Sunny Sandhu, V.S. Karthick Manikandan.
Puducherry: Yet to name squad
Tripura: Manisankar Murasingh (c), Udiyan Bose, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, Debaprasad Sinha.
Vidarbha: Harsh Dubey (c), Yash Thakur (vc), Atharva Taide, Dhruv Shorey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Shivam Deshmukh (wk), Akshay Wadkar, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, R. Samarth, Parth Rekhade, Dipesh Parwani, Praful Hinge, Shubham Dubey, Ganesh Bhosle.
Hyderabad: Rahul Singh (c), Rahul Buddhi (vc), Tanmay Agarwal, Tanay Thyagarajan, Aman Rao, Abhirath Reddy, Nitesh Reddy, A Varun Goud, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, Nitin Sai Yadav, Rakshann Readdi, Kartikeya Kak, Ilyaan Sathani, Md Arfaz.
Bengal: Abhimanyu Easwaran (c), Anustup Majumdar, Abishek Porel (wk), Sudip Gharami, Sumanta Gupta, Sumit Nag (wk), Chandrahas Dash, Shahbaz Ahmed, Karan Lal, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ravi Kumar, Aamir Gani, Vishal Bhati, Ankit Mishra.
Baroda: Krunal Pandya (c), Priyanshu Moliya, Mitesh Patel (wk), Shivalik Sharma, Jitesh Sharma (wk), Vishnu Solanki, Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Seth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, Lakshit Toksiya.
Assam: Sumit Ghadigaonkar (c) (wk), Denish Das, Nihar Deka, Pradyun Saikia, Sibsankar Roy, Saurav Mousam Dihingia, Sarupam Purkayastha, Avinav Choudhury, Rahul Singh, Akash Sengupta, Ayushman Malakar, Muktar Hussain, Bhargab Pratim Lahkar, Ruhinandan Pegu (wk), Abdul Ajij Kuraishi.
Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel (wk), Aryan Juyal (wk), Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, Rituraj Sharma.
Chandigarh: Manan Vohra (c), Jagjeet S Sandhu, Arslan Khan, Sandeep Sharma, Ankit Kaushik, Arjun Azad, Tushar Joshi, Taranpreet Singh, Nikhil Thakur, Hartejassvi Kapoor, Nishunk Birla, Vishu Kashyap, Hardik Choudhary, Sanyam Saini, Rohit Dhanda.
Jammu & Kashmir: Paras Dogra (c), Shubham Khajuria (vc), Qamran Iqbal, Vivrant Sharma, Yawer Hassan, Abdul Samad, Kawalpreet Singh, Rydham Sharma (wk), Abid Mushtaq, Ashwin Murugan, Sahil Lotra, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Sunil Kumar, Lone Nasir Muzaffar.
Chhattisgarh: Ajay Mandal, Amandeep Khare (c), Anuj Tiwari, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Harsh Sahu (wk), Harsh Yadav, M Ravi Kiran, Mayank Verma (wk), Mayank Yadav, Aditya Sarvate, Prateek Yadav, Sanjeet Desai, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Mohit Raut, Vikalp Tiwari.
Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (c), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Ankeet Bawane, Rahul Tripathi, Saurabh Navale (wk), Vicky Ostwal, Jalaj Saxena, Ramakrishna Ghosh, Rajneesh Gurbani, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Nikhil Naik (wk), Pradeep Dadhe, Siddharth Mhatre, Sachin Dhas, Satyajeet Bacchav.
Mumbai: Shardul Thakur (c), Rohit Sharma (two games), Ishan Mulchandani, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Chinmay Sutar, Akash Anand (wk), Hardik Tamore (wk), Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Onkar Tarmale, Sylvester D'Souza, Sairaj Patil, Suryansh Shedge.
Goa: Deepraj Gaonkar (c), Snehal Kauthankar (vc), Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, Azaan Thota.
Himachal Pradesh: Mridul Surroch (c), Ankush Bains (wk), Innesh Mahajan (wk), Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, Vipin Sharma.
Punjab: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Arshdeep Singh, Prabhsimran Singh (wk), Harnoor Pannu, Anmolpreet Singh, Uday Saharan, Naman Dhir, Salil Arora (wk), Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Jashanpreet Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Krish Bhagat, Gourav Choudhary, Sukhdeep Bajwa
Uttarakhand: Kunal Chandela (c), Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi.
Sikkim: Leeyong Lepcha, Gurinder Singh, K Sai Satwik, M Kranti Kumar, Anwesh Karan Sharma, Amit Rajera, Rahul Kumar, Ankur Malik, Ashish Thapa, Aamir Iqbal Bhutia, Abhishek Kr Shah, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, MD Saptulla, Robin Limboo.
Railways: Karn Sharma (c), Ashutosh Sharma (vc), Suraj Ahuja (wk), Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav (wk), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali.
Andhra Pradesh: Nitish Kumar Reddy (c), Ricky Bhui, KS Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaikh Rasheed, Hemanth Reddy, SDNV Prasad, Y Sandeep, M Dhanush, Saurabh Kumar, B Vinay Kumar, T Vinay, CH Stephen, PV Satyanarayana Raju, KSN Raju, J Saketh Ram, CR Gnaneshwar, CH Sandeep.
Haryana: Yet to name squad
Gujarat: Chintan Gaja (c), Urvil Patel (vc), Aarya Desai, Abhisek Desai, Jaymeet Patel, Kshitij Patel, Saurav Chauhan, Ahaan Poddar, Hemang Patel, Siddharth Desai, Ravi Bishnoi, Vishal Jayswal, Arzan Nagaswalla, Amit Desai, Japagnya Bhatt.
Saurashtra: Harvik Desai (wk), Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, Parswaraj Rana.
Delhi: Rishabh Pant (c), Virat Kohli, Ishant Sharma, Navdeep Saini, Ayush Badoni (vc), Arpit Rana, Yash Dhull, Sarthak Ranjan, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya (wk), Nitish Rana, Hrithik Shokeen, Harsh Tyagi, Simarjeet Singh, Prince Yadav, Divij Mehra, Ayush Doseja, Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Anuj Rawat (stand-by).
Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, Nitin Tanwar.
Odisha: Shantanu Mishra, Swastik Samal, Om T. Munde, Dinesh Kumar Majhi (wk), Aashirwad Swain (wk), Biplab Samantray (c), Prayash Kumar Singh, Sambit Baral, Rajesh Mohanty (vc), Debabrata Pradhan, Soumya R Lenka, Anil Parida, Sandeep Pattanaik, Badal Biswal, Govinda Poddar, Sayed Tufayl Ahmad.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: The Full List Of Teams And Groups
Group A
- Kerala
- Jharkhand
- Rajasthan
- Madhya Pradesh
- Karnataka
- Tamil Nadu
- Puducherry
- Tripura
Group B
- Vidarbha
- Hyderabad
- Bengal
- Baroda
- Assam
- Uttar Pradesh
- Chandigarh
- Jammu & Kashmir
Group C
- Chhattisgarh
- Maharashtra
- Goa
- Himachal Pradesh
- Punjab
- Mumbai
- Uttarakhand
- Sikkim
Group D
- Railways
- Andhra Pradesh
- Haryana
- Gujarat
- Saurashtra
- Delhi
- Services
- Odisha
Vijay Hazare Trophy 2025-26: All The Fixtures
Date
Group
Venue
Fixture
Match Start Time (IST)
|December 24
|A
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|Puducherry vs Tamil Nadu
|9:00 AM
|December 24
|A
|ADSA Railways Ground, Ahmedabad
|Madhya Pradesh vs Rajasthan
|9:00 AM
|December 24
|A
|Narendra Modi Stadium B, Ahmedabad
|Jharkhand vs Karnataka
|9:00 AM
|December 24
|A
|Gujarat College Ground, Ahmedabad
|Kerala vs Tripura
|9:00 AM
|December 24
|B
|Sanosara CG A, Rajkot
|Bengal vs Vidarbha
|9:00 AM
|December 24
|B
|Sanosara CG B, Rajkot
|Chandigarh vs J&K
|9:00 AM
|December 24
|B
|Niranjan Shah Stadium C
|Assam vs Baroda
|9:00 AM
|December 24
|B
|Niranjan Shah Stadium, Khandheri
|Hyderabad vs Uttar Pradesh
|9:00 AM
|December 24
|C
|Anantam Ground, Jaipur
|Maharashtra vs Punjab
|9:00 AM
|December 24
|C
|Jaipuria Vidyalaya Ground
|Chhattisgarh vs Goa
|9:00 AM
|December 24
|C
|KL Saini Ground
|Himachal Pradesh vs Uttarakhand
|9:00 AM
|December 24
|C
|Sawai Mansingh Stadium
|Mumbai vs Sikkim
|9:00 AM
|December 24
|D
|KSCA CG (2), Alur
|Gujarat vs Services
|9:00 AM
|December 24
|D
|M. Chinnaswamy Stadium
|Andhra vs Delhi
|9:00 AM
|December 24
|D
|KSCA CG (3), Alur
|Haryana vs Railways
|9:00 AM
|December 24
|D
|KSCA CG, Alur
|Odisha vs Saurashtra
|9:00 AM
|December 26
|C
|Jaipuria Vidyalaya Ground
|Goa vs Himachal Pradesh
|9:00 AM
|December 26
|C
|Sawai Mansingh Stadium
|Mumbai vs Uttarakhand
|9:00 AM
|December 26
|C
|Anantam Ground
|Chhattisgarh vs Punjab
|9:00 AM
|December 26
|C
|KL Saini Ground
|Maharashtra vs Sikkim
|9:00 AM
|December 26
|D
|KSCA CG (2), Alur
|Haryana vs Saurashtra
|9:00 AM
|December 26
|D
|KSCA CG, Alur
|Andhra vs Railways
|9:00 AM
|December 26
|D
|KSCA CG (3), Alur
|Odisha vs Services
|9:00 AM
|December 26
|D
|M. Chinnaswamy Stadium
|Delhi vs Gujarat
|9:00 AM
|December 26
|A
|Gujarat College Ground
|Madhya Pradesh vs Tamil Nadu
|9:00 AM
|December 26
|A
|Narendra Modi Stadium
|Jharkhand vs Rajasthan
|9:00 AM
|December 26
|A
|ADSA Railways Ground
|Puducherry vs Tripura
|9:00 AM
|December 26
|A
|Narendra Modi Stadium B
|Karnataka vs Kerala
|9:00 AM
|December 26
|B
|Sanosara CG A
|Chandigarh vs Uttar Pradesh
|9:00 AM
|December 26
|B
|Niranjan Shah Stadium
|Assam vs J&K
|9:00 AM
|December 26
|B
|Niranjan Shah Stadium C
|Baroda vs Bengal
|9:00 AM
|December 26
|B
|Sanosara CG B
|Hyderabad vs Vidarbha
|9:00 AM
|December 29
|C
|Sawai Mansingh Stadium
|Himachal Pradesh vs Maharashtra
|9:00 AM
|December 29
|C
|Anantam Ground
|Punjab vs Uttarakhand
|9:00 AM
|December 29
|C
|Jaipuria Vidyalaya Ground
|Chhattisgarh vs Mumbai
|9:00 AM
|December 29
|D
|KSCA CG (2)
|Delhi vs Saurashtra
|9:00 AM
|December 29
|D
|KSCA CG (3)
|Railways vs Services
|9:00 AM
|December 29
|D
|KSCA CG
|Andhra vs Odisha
|9:00 AM
|December 29
|D
|Chinnaswamy Stadium
|Gujarat vs Haryana
|9:00 AM
|December 31
|C
|KL Saini Ground
|Himachal Pradesh vs Punjab
|9:00 AM
|December 31
|C
|Jaipuria Vidyalaya Ground
|Goa vs Mumbai
|9:00 AM
|December 31
|C
|Anantam Ground
|Maharashtra vs Uttarakhand
|9:00 AM
|December 31
|D
|Chinnaswamy Stadium
|Andhra vs Saurashtra
|9:00 AM
|December 31
|D
|KSCA CG (2)
|Gujarat vs Railways
|9:00 AM
|December 31
|D
|KSCA CG (3)
|Delhi vs Odisha
|9:00 AM
|December 31
|D
|KSCA CG
|Haryana vs Services
|9:00 AM
|January 3, 20
|C
|Anantam Ground
|Chhattisgarh vs Himachal Pradesh
|9:00 AM
|January 3, 2026
|C
|KL Saini Ground
|Goa vs Uttarakhand
|9:00 AM
|January 3, 2026
|C
|Sawai Mansingh Stadium
|Maharashtra vs Mumbai
|9:00 AM
|January 3, 2026
|D
|KSCA CG
|Railways vs Saurashtra
|9:00 AM
|January 3, 2026
|D
|KSCA CG (3)
|Andhra vs Gujarat
|9:00 AM
|January 3, 2026
|D
|KSCA CG (2)
|Haryana vs Odisha
|9:00 AM
|January 3, 2026
|D
|Chinnaswamy Stadium
|Delhi vs Services
|9:00 AM
|January 6, 2026
|C
|Jaipuria Vidyalaya Ground
|Himachal Pradesh vs Mumbai
|9:00 AM
|January 6, 2026
|C
|KL Saini Ground
|Goa vs Punjab
|9:00 AM
|January 6, 2026
|C
|Anantam Ground
|Chhattisgarh vs Maharashtra
|9:00 AM
|January 8, 2026
|C
|Anantam Ground
|Himachal Pradesh vs Sikkim
|9:00 AM
|January 8, 2026
|D
|KSCA CG (3)
|Gujarat vs Saurashtra
|9:00 AM
|January 8, 2026
|D
|KSCA CG
|Odisha vs Railways
|9:00 AM
|January 8, 2026
|D
|KSCA CG (2)
|Andhra vs Services
|9:00 AM
|January 8, 2026
|D
|Chinnaswamy Stadium
|Delhi vs Haryana
|9:00 AM
|January 12, 2026
|Quarter-final 1 (A1 vs C2)
|BCCI CoE Ground 1, Bengaluru
|TBC
|9:00 AM
|January 12, 2026
|Quarter-final 2 (B1 vs D2)
|BCCI CoE Ground 2, Bengaluru
|TBC
|9:00 AM
|January 13, 2026
|Quarter-final 3 (C1 vs A2)
|BCCI CoE Ground 1, Bengaluru
|TBC
|9:00 AM
|January 13, 2026
|Quarter-final 4 (D1 vs B2)
|BCCI CoE Ground 2, Bengaluru
|TBC
|9:00 AM
|January 15, 2026
|Semi-final 1
|BCCI CoE Ground 1
|TBC
|9:00 AM
|January 16, 2026
|Semi-final 2
|BCCI CoE Ground 1
|TBC
|9:00 AM
|January 18, 2026
|Final
|BCCI CoE Ground 1
|TBC
|9:00 AM
Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming
When will the Vijay Hazare Trophy 2025-26 be played?
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will commence on Wednesday, December 24, 2025
At what time will the India vs South Africa 3rd T20I start?
All the Vijay Hazare Trophy 2025-26 matches will start at 09:00 AM IST, and the toss will take place half an hour before.
Where will the Vijay Hazare Trophy 2025-26 be played?
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be played across various venues in the country. Check all venues in the schedule above
Where can you watch the live telecast of the Vijay Hazare Trophy 2025-26?
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast live on the Star Sports Network.
Where to watch the live stream of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 in India?
The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be streamed live on the JioHotstar app and website with an active subscription.
