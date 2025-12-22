Republic World
R.Bharat
R.Bangla
R.Kannada
  • News /
  • Cricket /
  • Vijay Hazare Trophy 2025-26: From Full Squads, Groups, Fixtures, Timings and Live Streaming, Check Out All You Need To Know

Updated 22 December 2025 at 21:14 IST

Vijay Hazare Trophy 2025-26: From Full Squads, Groups, Fixtures, Timings and Live Streaming, Check Out All You Need To Know

The Vijay Hazare Trophy 2025-26 begins Dec 24 with 38 teams, featuring stars like Kohli, Rohit, and Gill. BCCI mandates India players’ participation, with the final set for Jan 18, 2026.

Pavitra Shome
Follow : Google News Icon  
Karnataka Win Vijay Hazare Trophy
Karnataka Win Vijay Hazare Trophy | Image: X/@BCCIdomestic

Following the Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT), the Vijay Hazare Trophy (VHT) is set to commence as part of India’s domestic cricket calendar. It is the premier domestic one-day competition, featuring some of the country's elite cricketers like Virat Kohli, Rohit Sharma, and Shubman Gill, among others.

The diktat from the Board of Control for Cricket in India (BCCI) has prompted players of Team India to feature in domestic action whenever available.

A total of 38 teams from across the domestic circuit will feature in action in the List A format, making it an exciting outing among the fans. The tournament starts from December 24, 2025, and the summit clash is set to take place on January 18, 2026.

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Check Out All Details

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Tournament Format

The Vijay Hazare Trophy's format will continue as the same, in which 38 teams have been divided into groups of four. The round-robin phase commences the tournament, which leads into the knockout stage and then into the final. 

Advertisement

Also Read: Krishnappa Gowtham, Indian Off-Spin All-Rounder, Announces Retirement From Cricket Across All Formats

Vijay Hazare Trophy 2025-26:The Full Squads Of Participating Teams

Advertisement

Kerala: Rohan Kunnummal (c), Sanju Samson (wk), Vishnu Vinod (wk), Mohammad Azharuddeen (Wicketkeeper), Ahammed Imran, Salman Nizar, Abhishek J. Nair, Krishna Prasad, Akhil Scaria, Abhijith Praveen V, Biju Narayanan, Ankit Sharma, Baba Aparajith, Vignesh Puthur, Nidheesh MD, Asif KM, Abhishek P. Nair, Sharafudeen NM, Eden Apple Tom.

Jharkhand: Ishan Kishan (c), Virat Singh, Utkarsh Singh, Kumar Kushagra (wk) (vc), Robin Minz, Anukul Roy, Sharandeep Singh, Shikhar Mohan, Pankaj Kumar (wk), Bala Krishna, Mohammad Kounain Qureshi, Shubh Sharma, Amit Kumar, Manishi, Abhinav Sharan, Sushant Mishra, Vikash Singh, Saurabh Shekhar, Rajandeep Singh, Shubham Singh.

Rajasthan: Manav Suthar (c), Manendra Singh, Ram Mohan Chauhan, Sumit Godara, Mahipal Lomror, Deepak Hooda, Karan Lamba, Mukul Chaudhary, Ajay Singh Kukna, Khaleel Ahmed, Aniket Choudhary (vc), Ashok Sharma, Aditya Singh Rathore, Samarpit Joshi, Akash Singh, Rahul Chahar.

Madhya Pradesh: Venkatesh Iyer (c), Harsh Gawli, Himanshu Mantri (WK), Yash Dubey, Shubham Sharma, Harpreet Singh, Rishabh Chauhan, Ritik Tada, Kumar Kartikeya, Saransh Jain, Shivang Kumar, Aryan Pandey, Rahul Batham, Tripuresh Singh, Mangesh Yadav, Madhav Tiwari

Karnataka: Mayank Agarwal (c), Karun Nair (vc), Devdutt Padikkal, R. Smaran, KL Shrijith, Abhinav Manohar, Shreyas Gopal, V. Vyshak, Manvanth Kumar, Shreesha Achar, Abhilash Shetty, B.R. Sharath, Harshil Dharmani, Dhruv Prabhakar, KL Rahul, Prasidh Krishna.

Tamil Nadu: N. Jagadeesan (C), B. Sai Sudharsan (Vice-capt), B. Indrajith, Pradosh Ranjan Paul, C. Andre Siddarth, M. Boopathi Vaishna Kumar, S. Mohamed Ali, S.R. Athish, R. Sai Kishore, Sachin Rathi, Gurjapneet Singh, C.V. Achyuth, G. Govinth, R. Sonu Yadav, Sunny Sandhu, V.S. Karthick Manikandan.

Puducherry: Yet to name squad

Tripura: Manisankar Murasingh (c), Udiyan Bose, Rajat Dey, Sridam Paul, Vijay Shankar, Hanuma Vihari, Parvez Sultan, Rana Dutta, Ajay Sarkar, Swapnil Singh, Saurabh Das, Bikramjit Debnath, Arjun Debnath, Subham Ghosh, Saruk Hossain, Tejasvi Jaiswal, Riaz Uddin, Viki Saha, Abhijit Sarkar, Nirupam Sen, Sentu Sarkar, Arkaprabha Sinha, Debaprasad Sinha.

Vidarbha: Harsh Dubey (c), Yash Thakur (vc), Atharva Taide, Dhruv Shorey, Aman Mokhade, Yash Rathod, Shivam Deshmukh (wk), Akshay Wadkar, Nachiket Bhute, Darshan Nalkande, R. Samarth, Parth Rekhade, Dipesh Parwani, Praful Hinge, Shubham Dubey, Ganesh Bhosle.

Hyderabad: Rahul Singh (c), Rahul Buddhi (vc), Tanmay Agarwal, Tanay Thyagarajan, Aman Rao, Abhirath Reddy, Nitesh Reddy, A Varun Goud, Pragnay Reddy, Prateek Reddy, Nitin Sai Yadav, Rakshann Readdi, Kartikeya Kak, Ilyaan Sathani, Md Arfaz.

Bengal: Abhimanyu Easwaran (c), Anustup Majumdar, Abishek Porel (wk), Sudip Gharami, Sumanta Gupta, Sumit Nag (wk), Chandrahas Dash, Shahbaz Ahmed, Karan Lal, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ravi Kumar, Aamir Gani, Vishal Bhati, Ankit Mishra.

Baroda: Krunal Pandya (c), Priyanshu Moliya, Mitesh Patel (wk), Shivalik Sharma, Jitesh Sharma (wk), Vishnu Solanki, Aryan Chavda, Hardik Pandya, Atit Seth, Raj Limbani, Rasikh Salam, Karan Umatt, Nitya Pandya, Bhanu Pania, Amit Pasi, Mahesh Pithiya, Ninad Rathva, Shashwat Rawat, Lakshit Toksiya.

Assam: Sumit Ghadigaonkar (c) (wk), Denish Das, Nihar Deka, Pradyun Saikia, Sibsankar Roy, Saurav Mousam Dihingia, Sarupam Purkayastha, Avinav Choudhury, Rahul Singh, Akash Sengupta, Ayushman Malakar, Muktar Hussain, Bhargab Pratim Lahkar, Ruhinandan Pegu (wk), Abdul Ajij Kuraishi.

Uttar Pradesh: Abhishek Goswami, Adarsh Singh, Priyam Garg, Dhruv Jurel (wk), Aryan Juyal (wk), Sameer Rizvi, Rinku Singh, Prashant Veer, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari, Aaradhya Yadav, Vaibhav Chaudhary, Kartik Yadav, Kunal Tyagi, Vineet Panwar, Rituraj Sharma.

Chandigarh: Manan Vohra (c), Jagjeet S Sandhu, Arslan Khan, Sandeep Sharma, Ankit Kaushik, Arjun Azad, Tushar Joshi, Taranpreet Singh, Nikhil Thakur, Hartejassvi Kapoor, Nishunk Birla, Vishu Kashyap, Hardik Choudhary, Sanyam Saini, Rohit Dhanda.

Jammu & Kashmir: Paras Dogra (c), Shubham Khajuria (vc), Qamran Iqbal, Vivrant Sharma, Yawer Hassan, Abdul Samad, Kawalpreet Singh, Rydham Sharma (wk), Abid Mushtaq, Ashwin Murugan, Sahil Lotra, Auqib Nabi, Yudhvir Singh, Sunil Kumar, Lone Nasir Muzaffar.

Chhattisgarh: Ajay Mandal, Amandeep Khare (c), Anuj Tiwari, Ashutosh Singh, Ayush Pandey, Harsh Sahu (wk), Harsh Yadav, M Ravi Kiran, Mayank Verma (wk), Mayank Yadav, Aditya Sarvate, Prateek Yadav, Sanjeet Desai, Shubham Agrawal, Sourabh Majumdar, Mohit Raut, Vikalp Tiwari.

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (c), Prithvi Shaw, Arshin Kulkarni, Siddhesh Veer, Ankeet Bawane, Rahul Tripathi, Saurabh Navale (wk), Vicky Ostwal, Jalaj Saxena, Ramakrishna Ghosh, Rajneesh Gurbani, Rajvardhan Hangargekar, Prashant Solanki, Nikhil Naik (wk), Pradeep Dadhe, Siddharth Mhatre, Sachin Dhas, Satyajeet Bacchav.

Mumbai: Shardul Thakur (c), Rohit Sharma (two games), Ishan Mulchandani, Musheer Khan, Angkrish Raghuvanshi, Sarfaraz Khan, Siddhesh Lad, Chinmay Sutar, Akash Anand (wk), Hardik Tamore (wk), Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Onkar Tarmale, Sylvester D'Souza, Sairaj Patil, Suryansh Shedge.

Goa: Deepraj Gaonkar (c), Snehal Kauthankar (vc), Lalit Yadav, Darshan Misal, Suyash Prabhudessai, Vasuki Koushik, Arjun Tendulkar, Vikash Singh, Kashyap Bakhale, Rajashekhar Harikant, Amulya Pandrekar, Shubham Desai, Shubham Tari, Abhinav Tejrana, Azaan Thota.

Himachal Pradesh: Mridul Surroch (c), Ankush Bains (wk), Innesh Mahajan (wk), Ekant Sen, Akash Vasisht, Vaibhav Arora, Mayank Dagar, Abhishek Kumar, Amanpreet Singh, Aryaman Singh, Ayush Jamwal, Ankit Kalsi, Kushal Pal, Mukul Negi, Nitin Sharma, Pukhraj Mann, Rohit Kumar, Vipin Sharma.

Punjab: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Arshdeep Singh, Prabhsimran Singh (wk), Harnoor Pannu, Anmolpreet Singh, Uday Saharan, Naman Dhir, Salil Arora (wk), Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Jashanpreet Singh, Gurnoor Brar, Harpreet Brar, Raghu Sharma, Krish Bhagat, Gourav Choudhary, Sukhdeep Bajwa

Uttarakhand: Kunal Chandela (c), Deepesh Nailwal, Yuvraj Chaudhary, Mayank Mishra, Agnivesh Ayachi, Akash Madhwal, Jagadeesha Suchith, Aarav Mahajan, Avneesh Sudha, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal, Harshit Paliwal, Jagmohan Nagarkoti, Naveen Kumar Singh, Nikhil Harsh, Saurabh Rawat, Sanskar Rawat, Aanjaneya Suryavanshi.

Sikkim: Leeyong Lepcha, Gurinder Singh, K Sai Satwik, M Kranti Kumar, Anwesh Karan Sharma, Amit Rajera, Rahul Kumar, Ankur Malik, Ashish Thapa, Aamir Iqbal Bhutia, Abhishek Kr Shah, Siddharth Prasad, Palzor Tamang, MD Saptulla, Robin Limboo.

Railways: Karn Sharma (c), Ashutosh Sharma (vc), Suraj Ahuja (wk), Kush Marathe, Pratham Singh, Ravi Singh, Upendra Yadav (wk), Ansh Yadav, Raj Choudhary, Kunal Yadav, Mohammad Saif, Akash Pandey, Sahab Yuvraj Singh, Rahul Sharma, Adarsh Singh, Zubair Ali.

Andhra Pradesh: Nitish Kumar Reddy (c), Ricky Bhui, KS Bharat (wk), Ashwin Hebbar, Shaikh Rasheed, Hemanth Reddy, SDNV Prasad, Y Sandeep, M Dhanush, Saurabh Kumar, B Vinay Kumar, T Vinay, CH Stephen, PV Satyanarayana Raju, KSN Raju, J Saketh Ram, CR Gnaneshwar, CH Sandeep.

Haryana: Yet to name squad

Gujarat: Chintan Gaja (c), Urvil Patel (vc), Aarya Desai, Abhisek Desai, Jaymeet Patel, Kshitij Patel, Saurav Chauhan, Ahaan Poddar, Hemang Patel, Siddharth Desai, Ravi Bishnoi, Vishal Jayswal, Arzan Nagaswalla, Amit Desai, Japagnya Bhatt.

Saurashtra: Harvik Desai (wk), Tarang Gohel, Chirag Jani, Prerak Mankad, Yuvraj Chudasama, Dharmendrasinh Jadeja, Chetan Sakariya, Ruchit Ahir, Parth Bhut, Sammar Gajjar, Ansh Gosai, Vishvaraj Jadeja, Jay Gohil, Hiten Kanbi, Pranav Karia, Hetvik Kotak, Ankur Panwar, Parswaraj Rana.

Delhi: Rishabh Pant (c), Virat Kohli, Ishant Sharma, Navdeep Saini, Ayush Badoni (vc), Arpit Rana, Yash Dhull, Sarthak Ranjan, Priyansh Arya, Tejasvi Dahiya (wk), Nitish Rana, Hrithik Shokeen, Harsh Tyagi, Simarjeet Singh, Prince Yadav, Divij Mehra, Ayush Doseja, Vaibhav Kandpal, Rohan Rana, Anuj Rawat (stand-by).

Services: Rajat Paliwal, Vikas Hathwala, Irfan Ali, Mohit Jangra, Mohit Ahlawat, Nakul Sharma, Pulkit Narang, Nitin Yadav, Poonam Poonia, Raj Bahadur, Ravi Chauhan, Sagar Dahiya, Arjun Sharma, Amit Shukla, Nitin Tanwar.

Odisha: Shantanu Mishra, Swastik Samal, Om T. Munde, Dinesh Kumar Majhi (wk), Aashirwad Swain (wk), Biplab Samantray (c), Prayash Kumar Singh, Sambit Baral, Rajesh Mohanty (vc), Debabrata Pradhan, Soumya R Lenka, Anil Parida, Sandeep Pattanaik, Badal Biswal, Govinda Poddar, Sayed Tufayl Ahmad.

Vijay Hazare Trophy 2025-26: The Full List Of Teams And Groups

Group A

  • Kerala
  • Jharkhand
  • Rajasthan
  • Madhya Pradesh
  • Karnataka
  • Tamil Nadu
  • Puducherry
  • Tripura

Group B

  • Vidarbha
  • Hyderabad
  • Bengal
  • Baroda
  • Assam
  • Uttar Pradesh
  • Chandigarh
  • Jammu & Kashmir

Group C

  • Chhattisgarh
  • Maharashtra
  • Goa
  • Himachal Pradesh
  • Punjab
  • Mumbai
  • Uttarakhand
  • Sikkim

Group D

  • Railways
  • Andhra Pradesh
  • Haryana
  • Gujarat
  • Saurashtra
  • Delhi
  • Services
  • Odisha

Vijay Hazare Trophy 2025-26: All The Fixtures

Date

Group

Venue

Fixture

Match Start Time (IST)

December 24ANarendra Modi Stadium, AhmedabadPuducherry vs Tamil Nadu9:00 AM
December 24AADSA Railways Ground, AhmedabadMadhya Pradesh vs Rajasthan9:00 AM
December 24ANarendra Modi Stadium B, AhmedabadJharkhand vs Karnataka9:00 AM
December 24AGujarat College Ground, AhmedabadKerala vs Tripura9:00 AM
December 24BSanosara CG A, RajkotBengal vs Vidarbha9:00 AM
December 24BSanosara CG B, RajkotChandigarh vs J&K9:00 AM
December 24BNiranjan Shah Stadium CAssam vs Baroda9:00 AM
December 24BNiranjan Shah Stadium, KhandheriHyderabad vs Uttar Pradesh9:00 AM
December 24CAnantam Ground, JaipurMaharashtra vs Punjab9:00 AM
December 24CJaipuria Vidyalaya GroundChhattisgarh vs Goa9:00 AM
December 24CKL Saini GroundHimachal Pradesh vs Uttarakhand9:00 AM
December 24CSawai Mansingh StadiumMumbai vs Sikkim9:00 AM
December 24DKSCA CG (2), AlurGujarat vs Services9:00 AM
December 24DM. Chinnaswamy StadiumAndhra vs Delhi9:00 AM
December 24DKSCA CG (3), AlurHaryana vs Railways9:00 AM
December 24DKSCA CG, AlurOdisha vs Saurashtra9:00 AM
December 26CJaipuria Vidyalaya GroundGoa vs Himachal Pradesh9:00 AM
December 26CSawai Mansingh StadiumMumbai vs Uttarakhand9:00 AM
December 26CAnantam GroundChhattisgarh vs Punjab9:00 AM
December 26CKL Saini GroundMaharashtra vs Sikkim9:00 AM
December 26DKSCA CG (2), AlurHaryana vs Saurashtra9:00 AM
December 26DKSCA CG, AlurAndhra vs Railways9:00 AM
December 26DKSCA CG (3), AlurOdisha vs Services9:00 AM
December 26DM. Chinnaswamy StadiumDelhi vs Gujarat9:00 AM
December 26AGujarat College GroundMadhya Pradesh vs Tamil Nadu9:00 AM
December 26ANarendra Modi StadiumJharkhand vs Rajasthan9:00 AM
December 26AADSA Railways GroundPuducherry vs Tripura9:00 AM
December 26ANarendra Modi Stadium BKarnataka vs Kerala9:00 AM
December 26BSanosara CG AChandigarh vs Uttar Pradesh9:00 AM
December 26BNiranjan Shah StadiumAssam vs J&K9:00 AM
December 26BNiranjan Shah Stadium CBaroda vs Bengal9:00 AM
December 26BSanosara CG BHyderabad vs Vidarbha9:00 AM
December 29CSawai Mansingh StadiumHimachal Pradesh vs Maharashtra9:00 AM
December 29CAnantam GroundPunjab vs Uttarakhand9:00 AM
December 29CJaipuria Vidyalaya GroundChhattisgarh vs Mumbai9:00 AM
December 29DKSCA CG (2)Delhi vs Saurashtra9:00 AM
December 29DKSCA CG (3)Railways vs Services9:00 AM
December 29DKSCA CGAndhra vs Odisha9:00 AM
December 29DChinnaswamy StadiumGujarat vs Haryana9:00 AM
December 31CKL Saini GroundHimachal Pradesh vs Punjab9:00 AM
December 31CJaipuria Vidyalaya GroundGoa vs Mumbai9:00 AM
December 31CAnantam GroundMaharashtra vs Uttarakhand9:00 AM
December 31DChinnaswamy StadiumAndhra vs Saurashtra9:00 AM
December 31DKSCA CG (2)Gujarat vs Railways9:00 AM
December 31DKSCA CG (3)Delhi vs Odisha9:00 AM
December 31DKSCA CGHaryana vs Services9:00 AM
January 3, 20CAnantam GroundChhattisgarh vs Himachal Pradesh9:00 AM
January 3, 2026CKL Saini GroundGoa vs Uttarakhand9:00 AM
January 3, 2026CSawai Mansingh StadiumMaharashtra vs Mumbai9:00 AM
January 3, 2026DKSCA CGRailways vs Saurashtra9:00 AM
January 3, 2026DKSCA CG (3)Andhra vs Gujarat9:00 AM
January 3, 2026DKSCA CG (2)Haryana vs Odisha9:00 AM
January 3, 2026DChinnaswamy StadiumDelhi vs Services9:00 AM
January 6, 2026CJaipuria Vidyalaya GroundHimachal Pradesh vs Mumbai9:00 AM
January 6, 2026CKL Saini GroundGoa vs Punjab9:00 AM
January 6, 2026CAnantam GroundChhattisgarh vs Maharashtra9:00 AM
January 8, 2026CAnantam GroundHimachal Pradesh vs Sikkim9:00 AM
January 8, 2026DKSCA CG (3)Gujarat vs Saurashtra9:00 AM
January 8, 2026DKSCA CGOdisha vs Railways9:00 AM
January 8, 2026DKSCA CG (2)Andhra vs Services9:00 AM
January 8, 2026DChinnaswamy StadiumDelhi vs Haryana9:00 AM
January 12, 2026Quarter-final 1 (A1 vs C2)BCCI CoE Ground 1, BengaluruTBC9:00 AM
January 12, 2026Quarter-final 2 (B1 vs D2)BCCI CoE Ground 2, BengaluruTBC9:00 AM
January 13, 2026Quarter-final 3 (C1 vs A2)BCCI CoE Ground 1, BengaluruTBC9:00 AM
January 13, 2026Quarter-final 4 (D1 vs B2)BCCI CoE Ground 2, BengaluruTBC9:00 AM
January 15, 2026Semi-final 1BCCI CoE Ground 1TBC9:00 AM
January 16, 2026Semi-final 2BCCI CoE Ground 1TBC9:00 AM
January 18, 2026FinalBCCI CoE Ground 1TBC9:00 AM

Vijay Hazare Trophy 2025-26: Live Streaming

When will the Vijay Hazare Trophy 2025-26 be played?

The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will commence on Wednesday, December 24, 2025

At what time will the India vs South Africa 3rd T20I start?

All the Vijay Hazare Trophy 2025-26 matches will start at 09:00 AM IST, and the toss will take place half an hour before.

Also Read: WPL 2026: Jemimah Rodrigues To Be Announced As Skipper For Delhi Capitals Following Women's CWC Heroics

Where will the Vijay Hazare Trophy 2025-26 be played?

The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be played across various venues in the country. Check all venues in the schedule above

Where can you watch the live telecast of the Vijay Hazare Trophy 2025-26?

The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast live on the Star Sports Network. 

Where to watch the live stream of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 in India?

The Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be streamed live on the JioHotstar app and website with an active subscription.

Published By : Pavitra Shome

Published On: 22 December 2025 at 21:14 IST