Advertisement

Pune: Central Railway, Pune Division to undertake major engineering and maintenance operations on the Pune-Lonavala line by operating Mega Block. Local train services between Pune and Lonavala have been cancelled. The list of trains canceled stated below:

Up Train Services

01566 Pune- Lonavala local (15.00 hrs)

01568 Pune- Lonavala local (16.25 hrs)

01570 Shivaji Nagar- Lonavala local (17.20 hrs)

01588 Shivaji Nagar- Talegaon local (15.47 hrs)

01562 Pune- Lonavala local (9.57 hrs)

01564 Pune- Lonavala local (11.17 hrs)

01592 Shivaji Nagar- Lonavala local (12.05 hrs)

Down Train Services

01565 Lonavala- Shivaji Nagar local (17.30 hrs)

01567 Lonavala- Shivaji Nagar local (18.08 hrs)

01561 Lonavala-Pune local (14.50 hrs)

01589 Talegaon-Pune-local (16.40 hrs)

01559 Lonavala- Shivaji Nagar local (10.05 hrs)

01569 Lonavala-Pune local (19.00 hrs)

01591 Lonavala- Shivaji Nagar local (11.30 hrs)

Mail/ Express Train Regulation

12164 MGR Chennai-Mumbai Superfast Express (3.30 hrs)

These maintenance megablocks are critical to the safety and preservation of the infrastructure.