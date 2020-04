Akshaya Tritiya Wishes In Hindi To Send To Your Near And Dear Ones

Akshaya Tritiya will be celebrated in India on April 26, 2020. The festival is also known as Akha Teej. Akshaya Tritiya is the festival of Hindus and Jains. The festival signifies never-ending wealth, prosperity and happiness. However, due to the COVID-19 lockdown, Akshaya Tritiya will not be celebrated across the country this year.

How is Akshaya Tritiya celebrated?

Amongst Jains and Hindus, the festival is considered to be extremely auspicious to invest in some new property, jewellery or any kind of a new venture. Many people also consider this day auspicious to perform marriage ceremonies. Many married or unmarried women pray for the well-being of the men in their lives. On this day, here are some Happy Akshaya Tritiya wishes in Hindi which you can send to your near and dear ones on this day. The following Akshaya Tritiya wishes in Hindi also signify the importance of this festival.

Here are Happy Akshaya Tritiya wishes in Hindi which you can send to your loved ones this 2020

हर काम पूरा हो, कोई सपना न अधूरा हो, धन-धान्‍य और प्रेम से भरा हो जीवन, घर में हो लक्ष्‍मी का आगमन , अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं..



अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं संदेश लक्ष्मी जी कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाइयां..



दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं..



सोने का रथ, चांदी की पालकी बैठकर जिसमें लक्ष्मी मां हैं आई,



आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो, संकट का नाश हो, शान्ति का वास हो..



Akshaya Tritiya Wishes in Hindi

लक्ष्मी माता का नूर आप पर बरसे, हर कोई आपसे लोन लेने को तरसे, भगवान आपको दे इतना धन, कि आप चिल्लर को तरसे... अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई..



घनर-घनर बरसे जैसे घटा, वैसे ही हो धन की वर्षा, मंगलमय हो यह त्यौहार, भेंट में आएं उपहार ही उपहार, अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई..

इस अक्षय तृतीया पर, आपको हर वो खुशी मिले, जिसकी आपने इच्छा की है, आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं..



कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियां आस पास घूमती रहें, धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्यौहार..

दिल का दरवाज़ा खोल दो, जो मन में है बोल दो, अक्षय तृतीया की खुशियों में प्रेम का शहद घोल दो... अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं..



इस अक्षय तृतीया भगवान की कृपा आप पर बनी रहे

आपको जीवन में सारी खुशियां मिलें

आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए

अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं

सोने का रथ, चांदी की पालकी

बैठकर जिसमें लक्ष्मी मां है आई

देने आपके परिवार को खुशियां और अक्षय तृतीया की बधाई

अक्षय तृतीया की बधाई

आपके घर में धन की बरसात हो

लक्ष्मी क वास हो

संकटों का नाश हो

शान्ति का वास हो

हैप्पी अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया आई है

संग खुशियां लाई है

सुख समृद्धि पाई है

प्रेम की बहार छाई है

आपको और आपके परिवार को

अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई

आज से ही आपके यहां धन की बरसात हो

मां लक्ष्मी का वास हो, संकटों का नाश हो

उन्नति का सर पर ताज हो

और घर में शांति का वास हो

घनर घनर बरसे जैसे घटा

वैसे ही हो धन की वर्षा

मंगलमय हो यह त्यौहार

भेंट में आये उपहार ही उपहार

अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई

