Parashurama Jayanti Quotes To Send To Your Loved Ones On this Day

Parashurama Jayanti is celebrated this year on the 25th of April. This day is celebrated to acknowledge the great Hindu warrior, Parashurama. In Hinduism, he is known as the sixth avatar of Vishnu. He is also called Rama Jamadagnya, Rama Bhargava, and Veerarama. Listed below are some of the quotes for Parashurama Jayanti. You can wish your loved ones this year with these Parashurama Jayanti quotes.

Quotes to send to your loved ones on Parashurama Jayanti 2020

Parashurama Jayanti Quotes In English

Parshuram Hai Prateek Praakram Kaa

Ram Hai Praya Satya Sanaatan Ka

Iss Prakaar Parshuram Ka Arth Hai

Praakram Ke Kaarak Ore Satyaa Ke Dhaarak!

Happy Parshuram Jayanti

Aao Sab Manaye Parshuram Jayanti…

Lekar Parbu Ka Naam Kare Gungan..

Maange Aashish Parmeshwar Se

Jap Kar Unka Naam..Jai Parshuram

Happy Parshuram Jayanti !

——————————



Parshuram Chap Shar Kar Main Raaje,

Brahmsutra Gal Maal Viraaje,

Mangalmay Shubh Chhavi Lalaam Ki,

Aarti Ki Shri Parshu Ram Ki!

Happy Parshuram Jayanti

——————————-



Guru hai wo karan ke…

Antar jane aanant or maran ke..

Naman karta sara Sansar jise..

bane jal b amrit unke charan ke..

Happy Parshuram Jayanti

Parashurama Jayanti Quotes In Hindi

शस्त्र और शास्त्र दोनों ही हैं उपयोगी,

यही पाठ सिखा गए हैं हमें योगी !

भगवान् परशुराम जयंती की बधाई !

ब्राह्मण ” बदलते हैँ तो नतीजे बदल जाते हैँ,

सारे मंजर, सारे अंजाम बदल जाते हैँ,

कौन कहता है परशुराम फिर नहीं पैदा होते..?

पैदा तो होते है बस नाम बदल जाते हैँ.

परशुराम है प्रतिक प्यार का

राम है पराया सत्य सनातन का

इस प्रकार परशुराम का अर्थ है

पराक्रम के कारक और सत्य के धारक

हैप्पी परशुराम जयंती

यूं मुड़ मुड़ के मत देख बाबणी,

इस दिल में परशुराम बसा है, तेरा ? रास्ता अलग है

मेरी मंजिल अलग है, तुझे खुशियों का घर बसाना है,

और मुझे ब्राह्मणराज वापिस लाना है,