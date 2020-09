Engineer's Day Quotes In Hindi To Wish A Happy Engineer's Day 2020

In India, Engineer’s day 2020 is celebrated on September 15, 2020. It is celebrated on the birth anniversary of M Visvesvaraya. He is considered as one of the greatest Indian engineers. M Visvesvaraya is known for his outstanding achievements as an engineer like Krishna Raja Sagara dam in the north-west suburb of Mysuru city among others. He had also served as one of the Chief Engineers of the flood protection system for the city of Hyderabad. For his contributions, he was also awarded India’s highest honour of Bharat Ratna.

Several Indian engineering institutions celebrate this day by felicitating its students for their remarkable achievements and also by organising events for engineers. People also wish their fellow engineer friends and family members with Engineer's day quotes and wishes. On the occasion of Engineer's day 2020, here are some of the best Engineer's day quotes in Hindi to send to your loved ones.

Engineer's Day quotes in Hindi

इंजीनियर वो होते हैं जो कि अपनी कलम और दीमाग से दुनिया का अविष्कार करते हैं, हैप्पी इंजीनियर्स डे।

हम धोखेबाज हैं लेकिन हम इंसानियत के साथ धोखा नहीं करते, हम पढ़ाई से नफरत करते हैं लेकिन हमें टेकनॉलोजी से प्यार है, हम फ्लटर्स के साथ फ्लर्ट करते हैं लेकिन हम सच्चे प्रेमी हैं, दुनिया हमें बदल नहीं सकती लेकिन हम दुनिया को बदल सकते हैं, हमारे हाथ में किताबे नहीं होती लेकिन क्रांतिकारी विचार हमारे दीमाग में होते हैं, हमसे मिलीए हम हैं इंजीनियर्स, इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं।

दिलों में अपनी बेतिबियां, नज़र में खव्वाबों की बिजलियां और 4-5 बैकलॉग लेकर चल रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, हैप्पी इंजीनियर्स डे।

चार साल, 40 विषय, 4 हजार असाइनमेंट, 4 हजार घंटे, एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे करने वाले सुपर हीरो को इंजीनियरिंग के छात्र कहते हैं, हैप्पी इंजीनियर्स डे।

Engineer's Day quotes 2020

दुनिया के सभी इंजीनियर्स को हैप्पी इंजीनियर्स डे, हम आपके महान आइडिया और नई खोजों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है।

भारत हो या दुनिया कोई ओर देश सभी के मजबूत विकास में इंजीनियर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है| इंजीनियर्स डे की शुभकामनाएं

जो चल कर उपर जाता हैं और गिरता हुआ निचे आता हैं लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ दौड़कर उपर जाता हैं असल में वही शिखर पर अपना घर बनाता हैं. हैप्पी इंजीनियर्स डे।

हर इंसान इंजिनियर हैं कुछ मकान बनाते हैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं कुछ मशीन बनाते हैं और कुछ सपने बनाते हैं और हम जैसे उनकी कहानियों को स्याही में डुबोकर उन्हें अमर बनाते हैं. हैप्पी इंजीनियर्स डे।

Happy Engineer's Day quotes 2020

जो Ctrl + C और Ctrl + V का सही इस्तेमाल जानता हैं वही एक अच्छा इंजिनियर बन सकता हैं. हैप्पी इंजीनियर्स डे।

वैज्ञानिक एक नई सामग्री या ऊर्जा की खोज करता है , लेकिन एक इंजीनियर ये पता लगाता है कि इसका उपयोग नए तरीके से कैसे किया जाए |

बचपन में जो खिलौने को तोड़कर खुश होता है असल में वही बड़ा होकर इंजीनियर बन सकता हैं. हैप्पी इंजीनियर्स डे।

Happy Engineer's Day 2020

भगवान् ने इंसान को बनाया और इंजिनियरों ने इंसानों की दुनिया को बनाया उनकी सुविधा के अनुसार. हैप्पी इंजीनियर्स डे।

देखने में तो इंजिनियर का जीवन बहुत आसान लगता हैं लेकिन इनका हर दिन मुश्किलों और जोखिमों से भरा हुआ होता हैं.

किताबों के ज्ञान और अच्छे नंबर लाने से कोई इंजिनियर नहीं बनता, उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती हैं.

Promo Image Credits: Canva