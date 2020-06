Father's Day is celebrated on June 21 every year. The day is dedicated to all the fathers and it honours fatherhood and sheds light on the importance of fathers role in one's life. Many people celebrate the day by indulging in various activities or conversations with fathers or exchanging gifts, cards. Some even spend the day out dining with their fathers. However, there may be a change in the way one celebrates the day due to the various social distancing measures adopted by nations to fight against the COVID-19 pandemic crises. Some even prefer creating cards and penning down letters to cherish the strong bond with their fathers. With all that said now, here are some Father's Day messages in Hindi that one can share on this special occasion:

Father's Day messages in Hindi

मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में ,

मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में

बेमतलब सी इस दुनिया में वो ही हमारी शान है,

किसी शख्स के वजूद की ‘पिता’ ही पहली पहचान है।

हर बेटी की सबसे बड़ी विश होती है

कि उसके पापा मुस्कराते रहे हैप्पी फादर्स डे पापा

मेरी छोटी छोटी ख्वाइश पर तुम जान लुटाते हो पापा परमात्मा का दूसरा रूप पिता है हैप्पी फादर्स डे पापा

मेरी छोटी सी ख़ुशी के लिए सब कुछ सेहन कर जाते है मेरे पापा हर लड़की का पहला प्यार उसके पापा ? ? शौंक तो पिता की कमाई से पूरे होते हैं अपनी कमाई से तो बस गुज़ारे होते है बाजार में सब कुछ मिलता है ब स माँ बाप का प्यार नहीं मिलता

पिता नीम के पेड़ जैसा होता है उसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर वो छाया ठंडी देता है मेरा साहस , मेरी इज़्ज़त , मेरा सम्मान है पिता , मेरी ताकत, मेरी पूँजी , मेरी पहचान है पिता।

कुछ लोगों का प्यार कभी नहीं बदलता उनको माँ बाप कहा जाता है ? ? जिंदगी में अच्छा लिबास हो तो उसे कुदरत कहते है , रंगीन दोस्त हो तो उसे जन्नत कहते है , हसींन हमसफ़र हो तो उसे मोहब्बत कहते है , और जिंदगी में आप जैसे पापा हो तो उसे किस्मत कहते है

धरती सा धीरज दिया और आसमान सी उंचाई है जिन्दगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है हर दुख बच्चों का खुद पे वो सह लेतें है उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते है

मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फ़िक्र बहुत है।

मार डालती ये दुनिया कबकी हमें,

लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है।

पापा एक दिन क्या आपके नाम कर दूं,

एक बार कह दो तो अपनी जान आपके नाम करदूं

आपनें ही तो इन सासां को जिन्दगी दी है

आप के होने से ही मेरी पहचान बनी है..!!

गर मैं रास्ता भटक जाऊं,

मुझे फिर राह दिखाना,

आपकी ज़रुरत मुझे हर कदम पर होगी,

नहीं है दूजा कोई पापा आपसे बेहतर चाहने वाला वाला

हैप्पी फादर्स डे

हैँ समाज का नियम भी ऐसा पिता सदा गम्भीर रहे,

मन मे भाव छुपे हो लाखोँ, आँखो से न नीर बहे!

करे बात भी रुखी-सूखी, बोले बस बोल हिदायत के,

दिल मे प्यार है माँ जैसा ही, किंतु अलग तस्वीर रहे!

पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है ,

तनहा सफर में हर राह सुनसान होती है ,

जिंदगी में पित क होना जरूरी है ,

पिता के साथ से हर राह आसान होती है .

हैप्पी फादर्स डे पापा