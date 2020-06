Father's Day Quotes In Tamil For You To Wish Your Dad On The Occasion

In different parts of the world, people celebrate Father’s Day on the third Sunday of June. On this occasion, they honour fatherhood, paternal bonds, and the role fathers play in society. Everyone marks Father’s Day by buying presents, creating cards, letters or notes, and making the day a special one for their dad.

Father’s Day was founded in 1909 in the United States of America to complement Mother’s Day celebrations. People celebrated this day for the first time on June 19, 1910. This year, due to coronavirus pandemic, various families have been spending time together while practising social distancing, while others have not seen their parents since long. Here are some of the Tamil quotes for you to wish your father on this occasion. Check out some happy father's day 2020 quotes:

Father's Day quotes in Tamil

சமூக வலைதளங்களில் வெளிவந்த தந்தையர் தின ஸ்பெஷல்



தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்! இந்த உலகில் நீங்கள் தான் சிறந்த அப்பா!





இந்த தந்தையர் தினத்தில், நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றையும், எனக்கு கற்பித்த பாடங்களையும் என்னால் பிரதிபலிக்க முடியாது. நேரம் மற்றும் தூரம் எங்களை பிரிக்கலாம் என்றாலும், என்னைப் படைத்த உங்களை ஒருபோதும் மறந்துவிடமுடியாது. அந்த நாள் எனக்கு அற்புதமான நாள் அப்பா! அப்பா! அப்பா!

நீ எனக்கு என்ன சொல்கிறாய் என்று என்னால் சொல்ல முடியாது! நீங்கள் தான் என் உலகத்தின் தந்தை!



நீ தான் என் தந்தை! நீ தான் என் வலிமை! நீ தான் என்னுடைய ஞானத்தின் நீரூற்று!





நான் சைக்கிளை மறந்து விட்டு வந்த போது என்னை மன்னித்தீர்கள். நான் தந்தையர் தினத்திற்கு தாமதமாக வாழ்த்து சொன்னபோது என்னை மன்னித்தீர்கள் (சரியா?). இந்த தருணத்தில் என்னுடைய தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்!

என்னுடைய அப்பா! நீ என்னுடன் இருக்கும் போது வாழ்க்கை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது.





தந்தையர் தினத்தை முன்னிட்டு, நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன். நீங்கள் எப்படி நான் வர வேண்டும் என்று விரும்பினீர்களோ, அதே போல சரியான ஒருவனாக நான் வளர்ந்து உங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கிறேன்.





ஒரு தந்தையாக நீங்கள் செய்வது என்னவென்றால், பாதுகாத்தல், அன்பு காட்டுதல், கற்பித்தல், ஏற்றுக்கொள்வது. இது எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எனக்கு செய்துவிட்டீர்கள். உண்மையிலே நீங்கள் என் அப்பா.





என்னுடைய அப்பா எனக்கு மெழுகுவர்த்தி மாதிரி. இருட்டிலேயும், வெளிச்சத்தை தரக்கூடியவர்.





எனக்கு எந்த உதவியும் தேவையில்லாத போதும், எனக்கு உதவியாக இருப்பார்.

நீங்கள் என் அப்பாவாக கிடைத்ததற்கு நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும்.

அவர் சிரித்து பேசியதை விட

என்னை அதட்டி பேசியது அதிகம்

அவர் கனவை பற்றி நினைப்பதை விட

என் தேவையை நிறைவேற செய்வதே அதிகம்

அவர் உடல் வலிமையை கவனித்ததை விட

எனக்கு வலிமையாக என்னோடு இருந்ததே அதிகம்

அவர் கலங்கி நின்று நான் பார்த்தது இல்லை

என் கண்கள் கலங்கும் போது அவர் வேடிக்கை பார்த்ததும் இல்லை

தன் பிள்ளைக்கு உயிர் கொடுத்து உருக்கொடுத்து

உருவாக்கி வாழ வைத்து வாழும்

ஒவ்வொரு தந்தையும் தாயும் ஆனவரே......

பத்து மாதம்

தன் குழந்தையை சுமந்தவளையும் சேர்த்து

தன் இறுதி மூச்சுள்ளவரை

வாழும் தந்தையின்

புகழ் பட ஒருவரும் இங்கில்லையே !

தன் மானம் உள்ளவன் பிறர் கால்

பிடிக்க பணிவதில்லை,

தன் மகனுக்கு இழுக்கு என்றால்

பிறர் கால் பிடிக்க தயங்குவதில்லை,

அவர் தான் தந்தை,

இவ்வுலகின் விந்தை...

நாம் உயரத்தை அடைய

தன்னை ஏணியாக்கி

கொள்பவர் தந்தை

இனிய தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்

ஒற்றை வரியில்

அப்பா

ஓராயிரம் சுமைகளை

சுமப்பவர்

அப்பா

எவ்ளோ கஷ்டமும் துன்பமும்

வேதனையும் வந்தாலும் அதனை

வெளியில் கட்டிக்கொள்ளமாட்டார்

நமது சந்தோஷத்திற்காக

அவர் வாழ்க்கையில்

பல தியாகங்களை

செய்துள்ளார்

என் வாழ்க்கையின் ஹீரோ

தன்னம்பிக்கை நாயகன்

"என் அப்பா"

எனது அன்பான தந்தையர் தின வாழ்த்துகள்

அப்பா

நம் வாழ்க்கையில்

நாம் சாதித்தபிறகு

நம்மை விட

அந்த வெற்றியை

அதிகளவு ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து

கொண்டாடுபவர்

ஆனால் அதனை

வெளிக்காட்டிக்கொள்ளமாட்டார்

அந்த நேரத்தில் அவர்

முகத்தில் இருக்கும்

அந்த சிரிப்பு

நமக்கு உணர வைக்கும்

நம்மீது அவர் எவ்வளவு பாசம்

வைத்திருக்கிறார் என்று

காட்டிக்கொடுக்கும்

தந்தையர் தின வாழ்த்துகள்

நம்

வாழ்க்கையை

விருச்சமாக்க

தன்னை வேராக்கி

கொண்டவர் தந்தை

