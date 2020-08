Ganesh Chaturthi Quotes In Hindi That Will Help You Wish Loved Ones While Being At Home

Ganesh Chaturthi is one of the most auspicious festivals in India which marks the arrival of Lord Ganesha. This day is celebrated with grand religious ceremonies with huge gatherings and prayers, across the country. With the ongoing pandemic, it might not be possible for people to come together and celebrate this special day with each other. Here is a look at a few Ganesh Chaturthi 2020 messages and quotes which can be sent online while being settled at home.

Ganesh Chaturthi Quotes in Hindi

"जो स्वेच्छा से संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन सर्वविघ्नहारी देवता मयूरेश गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ ।"

"भक्ति गणपति,

शक्ति गणपति,

सिद्धि गणपति,

लक्ष्मी गणपति,

महा गणपति."

"सांसे थाम कर रखो,कुछ हलचल होने वाली है.

ढोल ताशे की आवाज़ से,गणपति बप्पा आने वाले है.

।। गणपति बप्पा मोरया ।।"

"गणेश जी का रूप निराला है,

चेहर भी कितना भोला भाला है,

जिसे भी आती है कोई मुसीबत,

उसे बप्पा ने तो संभला है."

"जय देव, जय देव जय मंगल मूर्ति,

श्री मंगल मूर्ति, दर्शन करते होवे कामना पूर्ति.

जय देव, जय देव."

Ganesh Chaturthi Messages in Hindi

भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे आप पर हर दम; हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में आपके न आये कोई गम। गणेश चतुर्थी की शुभ कामनायें!

सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया; कृपा सिन्धु जय मोरया, बुद्धि विधाता मोरया; गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया! गणेश चतुर्थी की शुभ कामनायें!

खुशियो की सौगात आए

गणेश जी आपके पास आए

आपके जीवन मे आए सुख संपाति की बाहर

गणेश जी अपने साथ लाए धन सम्पति अपार

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाये

Happy Ganesh Chaturthi messages 2020

जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया !!!

ॐ गम गणपतये नमः॥

ॐ गं गणपतये नमः॥

हैप्पी गणेश चतुर्थी।

करके जग का दूर अंधेरा

आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियाँ

गणपती जी की होगी कृपा

हैं सब पर आशीर्वाद उनका

हैप्पी गणेश चतुर्थी

पार्वती के लाडले, शिवजी के प्यारे

लडुअन खा के जो मुसिक सवारे

वो है जय गणेश देवा हमारे

हैप्पी गणेश चतुर्थी

हर शुभ काम में सबसे पहले पूजा आपकी

हे भगवान गणेश, करो ऐसी कृपा

नित पूजा करू मैं आपकी

गणेश चतुर्थी की शुभकामनायें

भक्ति गणपति। शक्ति गणपति।

सिद्दी गणपति,

लक्ष्मी गणपति महा गणपति,

देवो में श्रेष्ठ मेरे गणपति

हैप्पी गणेश चतुर्थी!!

