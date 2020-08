Ganesh Chaturthi Wishes & Status In Hindi To Mark The Arrival Of Lord Ganesha

Ganesh Chaturthi is one of the most important Hindi festivals which is celebrated to mark the arrival of Lord Ganesh to Earth from Kailash Parvat. According to mythology, Lord Ganesh visits Earth with his mother Goddess Parvati, who is also known as Gauri. With great zeal and enthusiasm, devotes all across the country have the idol of Lord Ganesh at their house, or publicly in elaborate pandals and organise daily prayers and offerings like sweets and modaka.

Ganesh Chaturthi 2020 falls on August 22, this year. To celebrate the festival, here we have collected Ganesh Chaturthi wishes & status in Hindi for you to send across.

Ganesh Chaturthi status in Hindi

वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा

गणपति की ज्योति से नूर मिलता है

सबके दिलों को सुरूर मिलता है

जो भी जाता हैं गणपति के द्वार

कुछ न कुछ उन्हें जरूर मिल जाता है

कर दो हमारे जीवन से दुख दर्दों का नाश

चिंतामुक्‍त करके, पूरण कर दो सारे काज

गणेश चतुर्थी की भक्तिमय बधाईयां

सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी

तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी

रिध सिध को लेकर करो भवन में फेरी

करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी

गणेश चतुर्थी की शुभ कामनाएं

सब शुभ कारज में पहले पूजा तेरी,

तुम बिना काम ना सरे, अरज सुन मेरी।

रिध सिध को लेकर करो भवन में फेरी

करो ऐसी कृपा नित करूँ मैं पूजा तेरी।

गणेश चतुर्थी की शुभ कामनाएं!

ALSO READ| Tamil Nadu: BJP Threatens AIADMK Of Defying Ban On Public Celebrations Of Ganesh Chaturthi

गणपति जी का सर पर हाथ हो; हमेशा उनका साथ हो;

खुशियों का हो बसेरा; करे शुरुआत बप्पा के गुणवान से मंगल फिर हर काम हो!

गणेश चतुर्थी की शुभकामना

भगवान श्री गणेश की कृपा,

बनी रहे आप हर दम।

हर कार्य में सफलता मिले,

जीवन में न आये कोई गम।

आते बड़े धूम से गणपति जी

जाते बड़े धूम से गणपति जी,

सबसे पहले आकर हमारे

दिलों में बस जाते गणपति जी

भक्ति गणपति। शक्ति गणपति।

सिद्दी गणपति,

लक्ष्मी गणपति महा गणपति,

देवो में श्रेष्ठ मेरे गणपति

हैप्पी गणेश चतुर्थी!!

भगवान गणपति की कृपा,

बनी रहें आप पर हर दम,

हर काम में सफलता मिले,

जीवन में न आए कोई गम

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

ALSO READ| Telangana Minister Appeals To People To Organise Ganesh Chaturthi, Muharrum As Per COVID-19 Norms

Ganesh Chaturthi wishes in Hindi

शिवजी के प्यारे, लड्डु खा के मुशक सवारे,

वो है देवा गणेश हमारे श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा।

विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज

प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो काज

हैप्पी गणेश चतुर्थी

दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा

ये गणेश जी का दरबार है,

देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को

अपने हर भक्त से प्यार है

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं...

गणेश जी का रूप निराला हैं

चेहरा देखो कितना भोला भाला हैं

जब भी हम पर आए कोई मुसीबत

गणेश जी ने ही तो हमे संभाला हैं!

हैप्पी गणेश चतुर्थी

सुखा करता जय मोरया,

दुख हरता जय मोरया।

कृपा सिन्धु जय मोरया,

बुद्धि विधाता मोरया।

गणपति बप्पा मोरया,

मंगल मूर्ती मोरया।

गणेश चतुर्थी की शुभ कामनाएं

ALSO READ| Ganesh Chaturthi 2020: Last-minute Decoration Ideas Amid COVID-19 Crisis

ज़मीन पर आकाश झूम के बरसे

आपके ऊपर अपनों का प्यार बरसे

भगवान् गणेश जी से बस यही प्रार्थन हैं

आप ख़ुशी के लिए नही, ख़ुशी आप के लिए तरसे

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनायें

मेरे लाडले मेरे गणपति प्यारे

तुम शिव बाबा की आँखों के तारे

मेरी आँखों में तेरी सूंदर मूरत

किरणों जैसे चमके तेरी प्यारी सूरत

Happy Ganesh Chaturthi 2020

करके जग का दूर अंधेरा

आई सुबह लेकर साथ ख़ुशियाँ

गणपती जी की होगी कृपा

हैं सब पर आशीर्वाद उनका

हैप्पी गणेश चतुर्थी

कर दो हमारे जीवन से, दु:ख दर्दो का नाश

चिंतामण कर दो कृपा, पुर्ण कर दो सब काज

हैप्पी गणेश चतुर्थी

आपका और खुशियों का, जनम जनम का साथ हो

आपकी तरक्की की, हर किसी की ज़बान पर बात हो

जब भी कोई मुश्किल आये

माय फ्रेंड गणेशा आप के साथ हो

Happy Ganesh Chaturthi 2020

गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है

जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने तोह संभाला है

हैप्पी गणेश चतुर्थी 2020

ALSO READ| Ganesh Chaturthi 2020: BYJM Provides 'Visarjan At Your Door' For Senior Citizens In Mumbai

(Disclaimer: The contents of the article are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organisation, company, or individual. Republic does not support or promote any superstitious practice.)