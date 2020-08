Ganesh Chaturthi Wishes In Marathi That You Can Send To Your Loved Ones

Ganesh Chaturthi, also known as Vinayaka Chaturthi, is a festival that commemorates the birth of Lord Ganesha. This year, Bappa's birth will be celebrated on August 22, 2020. Usually, every year, devotees bring an idol of Lord Ganesha into their homes (or a common one is made for an area, a society, a community) as their guest and worship it for ten days.

However, most of the festivities and celebrations have been moved online this year due to the coronavirus pandemic and others were cut short to one and a half days because of this. And as one is unable to go visit their loved ones, here’s a look a few Ganesh Chaturthi wishes and status in Marathi that you can send your beloved ones.

Ganesh Chaturthi wishes in Marathi

गणेश चतुर्थी, भगवान गणेशोत्सव साजरा, प्रामाणिकपणा आणि प्रेम जगभर पसरवा. आजचा दिवस होता ज्या दिवशी भगवान गणेश पृथ्वीवर आले आणि प्रेमाने वाईटाचा नाश केला. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भगवान गणेश आपल्या घरात भरभराट आणि संपत्ती भरुन देतात ही मनापासून इच्छा आहे. विनायक चतुर्थी तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारास हार्दिक शुभेच्छा!

ओम गण गणपतये नमो नमः! श्री सिद्धिविनायक नमो नमः! ठस्त विनायक नमो नमः! गणपती बाप्पा मोरया!

भगवान गणेश आपल्यावर आणि तुमच्या प्रियजनांवर शुभ आशीर्वाद देतील. तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला गणेश चतुर्थी खुप आनंद!

भगवान विघ्न विनायक तुमच्या मार्गावरील सर्व ठडथळे दूर करुन तुम्हाला आशीर्वाद आणि आशीर्वाद देतील. विनायक चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एक नवीन सूर्योदय, एक नवीन सुरुवात. हे भगवान, माझ्यावर मनापासून प्रेम करा. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भगवान गणेश आपल्या सर्व चिंता, दु: ख आणि तणाव नष्ट करुन आपले आयुष्य प्रेमाने आणि आनंदाने भरुन दे. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गणेशचे भूक जितके मोठे ठसेल तितकेच आनंदाची शुभेच्छा, त्याचे उंदीर जितके मोठे ठसेल आणि त्याचे लाडू जितके गोड ठसतील. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमचे दु: ख नष्ट करा; आपला आनंद वाढवा; आणि या गणेश चतुर्थीच्या सभोवताल चांगुलपणा निर्माण करा. तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारास गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भगवान विघ्नविनायक सर्व ठडथळे दूर करु आणि तुम्हाला भरपूर आशीर्वाद देतील. आशा आहे की भगवान गणेश तुम्हाला खूप नशीब आणि समृद्धी भेट देत आहेत शुभेच्छा विनायक चतुर्थी 2020

जसे पावसाने पृथ्वीवर आशीर्वाद दिला तसाच भगवान गणेश तुम्हाला कधीही न संपणा happiness्या आनंदाने आशीर्वाद देवो आणि गणपती बाप्पा मोरयाचे स्मितहास्य करत रहावे! विनायक चतुर्थी 2020 च्या हार्दिक शुभेच्छा

भगवान विघ्न विनायक आपणास सर्व ठडथळे दूर करतात आणि तुम्हाला खूप आशीर्वाद देतात .. ”विनायक चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा

तुमच्या समृद्धीच्या जीवनासाठी मी देवाला प्रार्थना करतो. तुम्हाला आयुष्यातील सर्व आनंद मिळू शकेल, तुमची सर्व स्वप्ने सत्यात येतील. विनायक चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गणेश चतुर्थीच्या या प्रसंगी, भगवान गणपती तुमच्या घरी आनंदाची, भरभराटीची व शांतीने भरलेल्या बॠग्स घेऊन येतील ठशी माझी इच्छा आहे.

गणेशाच्या मोडकांसारखे तुमचे जीवन गोडवांनी भरू शकेल. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुम्हाला श्रीमंत व दीर्घायुष्य लाभो ठशी मी गणेशाला प्रार्थना करतो. गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

श्रीमंत परमेश्वर आपल्यावर आणि आपल्या जवळच्यांस आशीर्वाद देईल. आपणास व आपल्या परिवारास गणेशोत्सव हार्दिक शुभेच्छा!

गणपती बाप्पा मोरया! गणेश चतुर्थीच्या सर्व शुभेच्छा आणि यश तुम्हाला भगवान गणेश देईल!

गणेश चतुर्थीला आशा देताना ही गणेश चतुर्थी वर्षाची सुरुवात होईल जी तुमच्यासाठी आनंद आणेल.

(Image courtesy: Shutterstock)