Happy Holi Messages In Hindi You Can Send To Your Friends And Family

Holi is just around the corner, and on the occasion, here are happy Holi messages in Hindi and happy Holi Hindi SMS. Holi is not just celebrated, it is also played in India. People play Holi with their loved ones by using water and natural colours. But not everyone gets to meet and spend time with their loved ones on Holi.

Sometimes our loved ones are in some other city or country when the time for celebration comes. But there is good news for those who cannot spend time with their friends or family this Holi. One can refer to these Happy Holi Hindi SMS and send it to their loved ones to make their day. Read on to know more about happy Holi messages in Hindi to have a Happy Holi 2020:

Happy Holi messages in Hindi for a Happy Holi 2020

फूलों का त्यौहार हो, आप हमारे साथ हो,

महफिल में चार चाँद हो...

मनाएं हम होली ऐसे, जैसे पहले मुलाक़ात का एहसास हो।

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

आपके जीवन के कैनवास को ईश्वर खुशी, समृद्धि,

और सफलता के रंगों से रंग दे।

विशिंग यू हैप्पी होली!

हाथों में रंग लिए, दिल में उमंग लिए,

मन में खुशियाँ लिए, अपनों को संग लिए

रंगों का खुमार लिए,

चलो रंगो वाला त्यौहार मनायें !

आज मुबारक, कल मुबारक,

होली का हर पल मुबारक,

रंग बिरंगी होली में,

होली का हर रंग मुबारक.

चलो होली मनायें,

चलो एक-दूसरे को रंग लगायें!

मेरी तरफ से होली की शुभकामना!

खुशियों से भर दे सबकी झोली

आपके जीवन को रंग दे ये होली!

हमारी तरफ से रंगों और उमंगो भरी शुभकामनायें

हैप्पी होली!

खुशियों से भरा हो आपका संसार यही दुआ है भगवान्

से हमारी हर बार होली मुबारक हो मेरे यार!

होली मुबारक हो!

हमेशा मीठी रहे आपकी बोली ,

खुशियों से भर जाए आपकी झोली ,

आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली।

रंगो की वर्षा , गुलाल की फुहार

सूरज की किरणे , खुशियों की बौछार

चन्दन की खुशबु , अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार।

यह जो रंगों का त्योहार है,

इस दिन ना हुए लाल पीले तो जिंदगी बेकार है.

रंग लगाना तो इतना पक्का लगाना,

जितना पक्का तू मेरा यार है...

पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार,

यही है यारो त्यौहार,

आप को होली की हार्दिक शुभकामनायें

Darrta hai raato ka aandhera

Dum dabake woh toh bhaagega

Jab aayega Saweraa ♥

प्यार के रंग खिले अपनों के संग. रंग लाये आपके

जीवन में खुशियों की फुहार. आनंद से भरा हो

आपका ये होली का त्यौहार.

होली के रंग खुशियाँ लाये. भगवान करे ये दिन

आपकी ज़िन्दगी में बारबार आये. शुभ होली.

त्यौहार है ये खुशियों का,

जब सारे रंग खिलते हैं

उल्लास और उमंग से सब,

संग मिलते हैं

होली के शुभ अवसर पर

आप सभी को ढेरो बधाइयां

आओ इस बार सब गिले शिकवे मिटायें, संग

मिलकर खुशियाँ मनायें. आपको और आपके

परिवार को होली की शुभकामनायें.

होली आयी है, आयी है, होली आयी है

गुलाल की बौछार, पिचकारी की धार

अपनों का प्यार, यही है यारों होली का त्यौहार.

स्नेह के रंगों से भरो पिचकारी, प्यार के रंगों से रंग दो दुनिया सारी

ये रंग न जाने कोई जात न बोली,

सबको हो मुबारक ये हैप्पी होली!

गलियों में निकलो बना के टोली

हर लड़की की भीगा दो चोली

जो मुस्कुराये उसे रंग लगाओ और कह दो हैप्पी होली

खुशियाँ कभी न हो कम, बिखरे होली के ऐसे रंग. सदा खुश रहें

आप अपनों के संग. आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनायें!

लाल - ताकत

हरा - समृद्धि

नारंगी - जोश

गुलाबी - प्यार

नीला - वफादारी

सुनहरा - अमीरी

आपको एक रंगीन और जोशीली होली मुबारक!

खुशियां हो Overflow

मस्ती कभी न हो low

तुम्हारी होली हो एकदम नंबर One

और तुम करो Whole lots of love.

Holi - Swagat toh karo hamara

