International Nurses Day Wishes In Malayalam To Send To The Nurses You Know

May 12 is celebrated around the world annually as International Nurses Day. The day marks the birthday of Florence Nightingale, who is regarded as the founder of modern nursing. International Nurses Day 2020 is special because this year marks her 200th birth anniversary.

The day takes on even greater importance today as the world faces a serious challenge in the form of a coronavirus pandemic. Nurses and other medical professionals have been putting their lives on the line in the last few months to overcome this epidemic.

According to the International Council of Nurses (ICN), the theme for International Nurses Day 2020 is 'Nurses: A Nurses: A voice to lead - Nursing the World to Health'. The ICN also states that this year they will emphasise on the need for a healthy and motivated nursing workforce as an important solution to improving health outcomes.

Health care workers including nurses ought to be praised for their tireless efforts to provide for the affected. Take a look at some Happy International Nurses Day wishes in Malayalam that one can share with family and friends on this special day.

International Nurses Day wishes in Malayalam

"ദയ, സഹാനുഭൂതി, അനന്തമായ സ്നേഹം എന്നിവയ്ക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! ഹാപ്പി നഴ്‌സ് ഡേ 2020!"

"നഴ്സിംഗ് ഒരു എളുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല, ഈ തൊഴിലിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും വേണം! ഹാപ്പി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്‌സസ് ഡേ 2020."

"പ്രിയ, നിങ്ങൾ നിരാശയുടെ ഇരുട്ടിൽ പ്രത്യാശയുടെ അഗ്നി കത്തിക്കുകയും വെളിച്ചത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടെ നമ്മുടെ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!"

"അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സുമാരുടെ ദിനാശംസകൾ! ലോകത്തിലെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഭേദമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദയയുള്ള പുഞ്ചിരി മതി! അതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വലിയ പുഞ്ചിരി ഇടുക!"

"മാനവികതയുടെ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യം നഴ്‌സുമാർ വഹിക്കുന്നു. എല്ലാ സുന്ദരികൾക്കും നഴ്സുമാരുടെ ദിനാശംസകൾ!"

"യഥാർത്ഥ യോദ്ധാക്കളെപ്പോലെ പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുൻനിര എടുക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ! നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനം!"

"ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ഉത്സാഹത്തോടെ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ നഴ്സുമാരോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം. ഹാപ്പി നഴ്സസ് ഡേ 2020."

"ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രിയ നഴ്സുമാരേ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിലമതിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു! നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!"

"ഞങ്ങൾക്ക് കരുതലും സ്നേഹവും നൽകി സുരക്ഷിതവും sound ർജ്ജസ്വലവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളാണ്. നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!"

"നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ! ലോകത്തെ മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല."

"പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രത്യാശ കൊണ്ടുവന്നതിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടി രോഗബാധിത സമൂഹത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി. നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!"

"പ്രിയ, നിങ്ങളുടെ സഹാനുഭൂതി, ദയ, മാനവികത എന്നിവയാൽ ലോകത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്ത രീതി എല്ലാ സ്തുതിക്കും അതീതമാണ്! നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!

നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെങ്കിലും, ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സേവനത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുക. നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ!"

"ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല നഴ്‌സിന് നഴ്‌സസ് ദിനാശംസകൾ! എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ നിങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു!"

"നിങ്ങൾക്ക് നഴ്സസ് ദിനാശംസകൾ! നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ബഹുമാനവും നന്ദിയും ഉണ്ട്. അതിശയകരമായ ഒരു നഴ്‌സിന് നഴ്‌സുമാരുടെ ദിനാശംസകൾ!"

"സിനിമകളിൽ പോകുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രോഗികൾക്കായി ത്യജിച്ചതിന് നന്ദി! 2020 അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സുമാരുടെ ദിനാശംസകൾ!"

"നിങ്ങളുടെ അനുകമ്പയോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ നഴ്‌സുമാർക്കും നഴ്‌സുമാരുടെ ദിനാശംസകൾ!"

"നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അർപ്പണം അത്ഭുതകരവും പ്രശംസനീയവുമാണ്. ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിക്കുന്നു!"

"എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. വേദനയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. നഴ്സസ് ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അയയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി നിരവധി രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രചോദനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്."

“ഒരു വ്യത്യാസ ദിനം” ആഘോഷിക്കാൻ നഴ്‌സുമാർ ഒക്ടോബർ വരെ കാത്തിരിക്കരുത്. അവർ എല്ലാ ദിവസവും വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്‌സുമാരുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു"

"പരാതികളില്ലാതെ രോഗികളെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഠിനാധ്വാനിയായ വ്യക്തി നിങ്ങളാണ്. നഴ്‌സസ് ദിനത്തിൽ, അത്തരമൊരു അത്ഭുതകരമായ നിസ്വാർത്ഥ വ്യക്തിയായതിന് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹാപ്പി ഇന്റർനാഷണൽ നഴ്‌സസ് ഡേ 2020"

