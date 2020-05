International Nurses Day Quotes In Hindi To Celebrate This Special Occasion

International Nurses Day is observed on May 12 every year. The theme for this year's celebration is '‘Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to Health’. May 12 was chosen to celebrate nurses because it marks the birth anniversary of Florence Nightingale, the foundational philosopher of modern nursing. Celebrating the nurses on this day, it is important to be thankful for these frontline warriors who are fighting the Coronavirus and are working day and night to save people. Here are a few International Nurses Day quotes in Hindi you can send to your family and friends.

International Nurse Day quotes in Hindi to send

1. जीवन की डोर हो तुम

जीवन संचार हो तुम

करती नैया पार हो तुम

नर्स नहीं भगवान हो तुम

Happy International Nurses Day 2020!

2. नर्स से बड़ा कोई संसार में

इसकी कहानी है अपार

नर्स से बड़ा कोई धर्म महीन

इसमें समाए तीनों संसार

Happy International Nurses Day 2020!

3. तेरे ही आंचल में निकला बचपन

तुझसे ही तो जुड़ी हर धड़कन

कहने को तो नर्स सब कहते हैं

पर मेरे लिए तुम ही हो भगवान...

Happy International Nurses Day 2020!

4. सेवा का उत्तम भाव तुम्हारा,

निस्वार्थ है बहाव तुम्हारा

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है जनमानस से लगाव तुम्हारा।

Happy International Nurses Day 2020!

5. तुम कर्मनिष्ठ सेवा की मूरत,

हर काम तेरा कमाल है

है तहेदिल से आभार तुम्हारा,

तू इन्सानियत की मिसाल है।

Happy International Nurses Day 2020!

6. ना रातों को सो रही हो,

ना अपने दुखो में रो रही हो।

निजी सुखो को त्याग कर,

है देश से जुड़ाव तुम्हारा।

बिना भेदभाव के ख्याल रखती हो,

है आम जनमानस से लगाव तुम्हारा।

Happy International Nurses Day 2020!

7. ओ प्यारी नर्स, तुम करती सेवा का दान हो,

इस विपदा की घड़ी में तुम साथ हो

कर रही तुम सबका इलाज हो,

इस धरा पर तुम महान हो

जो करती सभी की सेवा वो नर्स तुम महान हो,

तुम्हारे कर्तव्यों को बारम्बार प्रणाम हो।

Happy International Nurses Day 2020!

8. सलाम है ऐसे नर्सों पर जो ऐसी मुसीबत में भी न सिर्फ अपना सौ प्रतिशत दे रही हैं बल्कि दूसरों का भी मनोबल बढ़ा रही हैं। जिस देश में ऐसे कर्मवीर हैं वहां तो दावे से कहा जा सकता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। Happy International Nurses Day 2020!

9. मैं उन सभी पुलिसकर्मियों डॉक्टरों नर्सों को सलाम करता हूँ जो हमारे और हमारे देश के लिए कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से हमे बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं , और कुछ लोग इन पर हमला करते हैं वो बहुत दुख की बात है ऐसे लोगो के खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए चाहे जिस धर्म का हो। Happy International Nurses Day 2020!

10. यह आधिकारिक है, नर्स सप्ताह आज से शुरू होता है।

प्रिय नरेश

मैं रोगी के प्रति आपके प्यार का जश्न मनाता हूं

मैं तुम्हें मनाता हूं,

मैं काम करने के लिए आपकी ऊर्जा का जश्न मनाता हूं,

मैं आपकी प्रार्थनाएँ मनाता हूँ,

मैं आपका जुनून मनाता हूं,

इसे करते रहो,

बैनर उठाते रहें,

तुरही बजाओ।

Happy International Nurses Day 2020!

