International Yoga Day Quotes In Hindi To Share On Social Media Platforms

Since the past few years, Yoga has become a popular form of exercise across the globe. Yoga exercises not only the body but also the mind. It has many benefits from improving the blood flow, agility and allowing one to achieve mental calmness. International Yoga Day is celebrated every day on June 21, since the year 2015.

A day is a recognised event all around the world. Prime Minister Narendra Modi proposed the International Yoga Day in his address at the United Nations General Assembly in the year 2014. This June 21, 2020, will mark the sixth edition of International Yoga Day. So while practising asanas at home, make sure you send some Yoga inspiration to your near and dear ones. Take a look:

International Yoga Day Quotes in Hindi

योग हमे ख़ुद से मिलाता हैं, योग ईश्वर की अनुभूति दिलाता हैं.

सफलता तीन चीज़ो से मापी जाती हैं. धन, प्रसिद्धी और मन की शांति. धन और प्रसिद्धी पाना आसान हैं. “मन की शांति” केवल योग से मिलती हैं.

यदि शरीर व मन स्वस्थ नही हैं , तो लक्ष्य को पाना असम्भव हैं, योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं.

योग मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को उर्जा, ताकत और सौन्दर्य प्रदान करता हैं.

योग धर्म नही, एक विज्ञान हैं, यह कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान हैं.

जो करता योग, उसको नहीं छूता रोग। योगी बनो पवित्री बनो, जीवन को सार्थक बनाओ।।

स्वयं को बदलो, जग बदलेगा। योग से सुखमय हर दिन खिलेगा।।

जिसने योग अपनाया। रोग को हमेशा के लिए दूर भगाया।।

योग है स्वास्थ्य के लिए क्रांति। नियमित योग से जीवन मे हो सुख शांति।।

रोगमुक्त जीवन जीने की हो चाहत। नियमित योग करने की डालो आदत।।

“योग”, जीवन का वह दर्शन हैं,

जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता हैं.

यदि शरीर व मन स्वस्थ नही हैं ,

तो लक्ष्य को पाना असम्भव हैं,

योग करने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं.

"आप योग नहीं कर सकते। योग आपकी प्राकृतिक अवस्था है। आप जो कर सकते हैं वह योग एक्सर्साइज है, जो आपको बता सकता है कि आप अपनी प्राकृतिक अवस्था में कहां हैं।" - शेरोन गैनन

"हर क्रिया को कलात्मक रूप से करना योग है।" - स्वामी कृपालु

"योग एक वर्कआउट नहीं है, यह एक वर्कइन है। और यह आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें सिखाने लायक बनाने के लिए, अपने दिलों को खोलने के लिए और अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ताकि हम जान सकें कि हम पहले से ही क्या जानते हैं, क्या हैं और वही बने रहें जो हम पहले से ही हैं।" - रॉल्फ गेट्स

"जो कोई भी अभ्यास करता है वह योग में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो आलसी है वो कभी नहीं। लगातार अभ्यास ही सफलता का रहस्य है।" - स्वतमारमा

