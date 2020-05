Jamat Ul Vida Quotes In Hindi To Send To Your Loved Ones On This Holy Day

Jamat ul vida is a festival of the Muslim community which will be celebrated with utmost devotion on May 21, 2020. The Muslim community will soon be bidding adieu to the holy month of Ramadan and will kickstart the celebration of Eid ul-Fitr which will be lasting for three days.

Jamat ul vida is celebrated to mark the last prayer of the Ramzan month. It is usually celebrated in the surrounding mosques where people offer their prayers to the almighty for the restoration of peace, harmony and humanity. On this holy occasion, here are some Jamat ul vida quotes in Hindi which one can send to their near and dear ones.

Jamat ul vida quotes which will signify the divinity of this festival in the perfect manner

हैप्पी जमात उल विदा!

या अल्लाह हमारे पाप बहुत हैं

लेकिन आपकी मर्सी असीम है..

Plz हमें माफ कर दो

तुम सबसे महान क्षमादायक हो

आप क्षमा करने के लिए प्यार करते हैं

कृपया मुझे क्षमा करें,

मेरे माता पिता,

मेरा परिवार

और पूरे मुस्लिम उम्माह अतीत और वर्तमान

तोहफे में ये दिए जा रहा है ईद सब को..

अल विदा माह ए रमज़ान...

अलविदा... अलविदा माह ए रमजान या अल्लाह...

हमने जो रोज़े रखें...

जो इबादते की और जो नमाजें पढ़ी या अल्लह...

सदा रहो हँसते जैसे हँसते हैं फूल.. दुनिया की सारे गम तुम्हें जाए भूल... चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत.. ऐसी उम्मीद के साथ यार तुम्हें... मुबारक हो जमात उल विदा... मेरे मीत

"Jamat Ul-Vida" का दिन है, हर तरफ है गहमागहमी,

आना चाहूँ जो तेरे पास तो आऊं कैसे, मेरी हर साँस अमानत है तेरी यादों की..

टूट के इस से ज्यादा तुझे चाहूँ केसे....

वक़्त हैं दुआ का खुदा से मैं दुआ करूँ....मांगूक्या खुदा से और मैंदिया जो खुदा ने शुकराना उसका अदा करूँ....Happy Jamat Ul Vida!

मांगता हूँ दुआ इस जमात उल विदा पर...

तू जहाँ भी रहे... हमेशा खुश रहे....

Here are some Jamat ul vida quotes in Hindi which are penned in English

Waqt Hai Dua Ka Khuda Se... Main Dua Karu Maangu Kya Khuda Se Aur Main Diya Jo Khuda Ne Shukrana Uska Ada Karu...Happy Jamat Ul Vida!

Is Eid Par Woh Mere Saath Nahi Magar Wo Uski Yadain Us Ki Batain Sab Mujhe Yaad Hai ... Us Ne Mujhe Yaad Kiya Hoga Phir Mere Khialon Mein Khooye Huey Tasawur Ke Kisi Lamhe Mein Dheeray Se Kaha Hoga Eid Mubarak!!

Ghairon Mein Hain Jo Shad Unhe Jamat Ul-Vida Mubarak.... Jinko Nhi Ham Yaad Unhein Jamat Ul-Vida....Mubarak Masoom Sy Armano Ki Masoom Si Duniya...... Jo Kr Gaye Barbaad Unhein Jamat Ul-Vida ....Mubarak..!!!

Mile tujha na dukh zindagi me..... Pholon ki tarah mehke khuda kare,

Zinda rahe naam abad tak tera.... Jamat Ul-Vida ki khusion tujha mubarak khuda kare..

