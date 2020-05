Hanuman Jayanti Quotes In Telugu To Share With Your Friends And Family

Hanuman Jayanti is celebrated to commemorate the birth of Lord Hanuman. Hindu devotees across the country observe this day, which falls on the 15th day of Shukla Paksha in the month of Chaitra. They offer special prayers to the god, who is considered a symbol of strength. Lord Hanuman is believed to be an ardent devotee of Lord Ram.

The states of Andhra Pradesh and Telangana will celebrate Hanuman Jayanti on May 17, 2020. The celebration begins on Chaitra Purnima and ends on the tenth day during Krishna Paksha in Vaishakha month. On this day, devotees will perform Archana, Abhishekam, and Nivedana to celebrate Hanuman Jayanti in Andhra Pradesh.

Telugu Quotes for Hanuman Jayanti

According to Panchang, Hanuman Jayanti falls on May 17, 2020. Devotees perform Pooja and offer red cloth with marigold flowers and roses. They also offer Indian sweets and desserts like Laddu and Halwa as Prasad. They visit temples, carry out religious gatherings. Different varieties of food, sweets, flowers and offered to Lord Hanuman and distributed among the devotees.

However, this year, celebration of Hanuman Jayanti in Andhra Pradesh will be limited. Due to the nationwide lockdown, devotees cannot carry processions and large gatherings are not allowed. Here are some Hanuman Jayanti Quotes in Telugu for you to wish your near and dear ones



హనుమంతుడు బలం, అసమానమైన భక్తి మరియు నిస్వార్థ సేవ యొక్క చిహ్నం. హనుమంతుడు తన బలాన్ని మీకు ఇస్తాడు. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

మీ కోసం మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హనుమాన్ జయంతిపై ఆనందం, సామరస్యం మరియు సమృద్ధిని కోరుకుంటున్నాను

విష్ యు ఎ హ్యాపీ హనుమాన్ జయంతి. హనుమంతుడు మీకు చాలా విజయాలను మరియు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు

హనుమాన్ జయంతి యొక్క ఈ శుభ సందర్భంగా పవన్ పుత్ర హనుమంతుడిని ప్రార్థిద్దాం మరియు మన జీవితంలో విజయవంతం కావడానికి ఆయన ఆశీర్వాదం కోరుకుందాం. మీకు హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు. జై హనుమాన్

మీ చర్యలు స్వచ్ఛమైనవి మరియు నిస్వార్థంగా ఉండనివ్వండి. మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ కుటుంబానికి బలానికి చిహ్నంగా ఉండండి. హనుమాన్ జయంతి 2020 శుభాకాంక్షలు

శ్రీ రామ్ జై రామ్ జై జై రామ్, హరే రామ్ హరే రామ్ హరే రామ్, హనుమాన్ జీ కి తారా జప్టే జావో, అప్ని సారీ బాదయే డోర్ కార్టే జావో .. శుభ్ హనుమాన్ జయంతి

జ్ఞానం మీ ఆలోచనలను శాసింపజేయండి. మీ ఆశలు నెరవేరనివ్వండి. మీ శక్తిని మంచి ఉపయోగంలోకి తెచ్చుకోండి. హనుమాన్ జయంతి 2020 శుభాకాంక్షలు!

భీమరుపి మహారుద్ర వజ్రా హనుమాన్ మారుతి వనారి అంజనిసుత రామ్‌దూతా ప్రభంజన మహాబలి ప్రణదత సక్లా ఉత్వి బాలే సౌఖ్యకరి దుఖారీ దూత్వైష్ణవ సింగర్ Han హనుమాన్ జయంతికి శుభాకాంక్షలు !!

అంజని యొక్క థ్రెడ్ మీకు రాముడి బహుమతిని ఇస్తుంది one ఒకే నోటితో మాట్లాడండి, జై జై హనుమాన్ మాట్లాడండి Han హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు !

హనుమంతుడు హనుమాన్ జయంతిని బలం మరియు వివేకంతో ఆశీర్వదిస్తాడు

హనుమాన్ జయంతి మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు

రామ తుజిరామ్ రాఖే పట్ల భక్తి రామా వైఖరికి ఆంధ్రీ శక్తి తుజిరామ్ రామ్ బోలే హనుమాన్ జయంతికి శుభాకాంక్షలు !!

హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు 🌷🙏 జై జై హనుమాన్

ముఖీ రామ్ నామ్ జాపి యోగి శక్తివంతమైన లంకను నాశనం చేసాడు అన్ని శక్తివంతమైన ఆకాషపారి పెద్ద ఎప్పుడూ చీమలు చిన్న హృదయం వాసతి రామ్ భక్తుడు హనుమాన్ హనుమాన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు !!

జనమ్ దివాస్ రామ్ భక్ట్ హునుమాన్ చా, పెటావ్లి విశాల్ లంక జానే ఫక్తా అప్ని షెప్టి నే .. జనమ్ దివాస్ అహే తయా బల్వాన్ చా. హనుమాన్ జయంతి చి భార్పూర్ షుబేచా.

సత్రేన్ విమానాలు హుంకరే వడని కర్రీ దల్మల్ భూమండల్ సింధుజల్గాగని హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు !!

అతను హనుమాన్ దేవా, తుమ్చే ఆశిర్వాడ్ హా సందేశం వచ్నార్యవర్ కయం అసు ద్యా. తుమ్హాస్ హనుమాన్ జయంతి చి మన్నాపూర్వాక్ శుభేచ.

హనుమంతుడు హనుమాన్ జయంతిని బలం మరియు వివేకంతో ఆశీర్వదిస్తాడు

జే శ్రీ రామ్, హనుమాన్ జయంతి విశాయ్ తుమ్హాలా ఖుప్ ఖుప్ శుభేచ.

హనుమాన్ భగవాన్ తుమ్హాస్ వా తుమ్చ్యా ప్రివారస్ సుఖ్, శాంతి అని స్మరుద్ధి చే భార్పూర్ ఆషిర్వాడ్ లాబో.

భక్తులకు జనాలు తరలివచ్చారు, సన్ లో అర్జ్ అబ్ టు డాటా మేరీ, ఓ మహావీర, ఇప్పుడు నాకు ఆ దర్శనం ఇవ్వండి నా కోరిక నెరవేర్చండి

ఓ హనుమాన్, మీరు చాలా సాటిలేనివారు నేను మీ కళ్ళను కలవాలనుకుంటున్నాను అంజని ఎరుపు క్షణంలో సూర్యుడిని మింగింది విగ్రహం మిమ్మల్ని చూసి రేపు పారిపోనివ్వండి.

హనుమంతుడు తనకు కావలసినవన్నీ ఇస్తాడు ప్రతి భక్తుడి హృదయ కోరికను చేయండి వారి అడుగుజాడల్లో ఎప్పుడూ ఆశ్రయం పొందండి సంక్షోభం వచ్చినప్పుడల్లా వారి ఆశ్రయానికి రండి.

హనుమంతుడిలా వేరే దేవుడు లేడు మీ హృదయంతో బజరంగీని ఆరాధించండి రామ-నామం జపించే ఇల్లు అక్కడ ఎప్పుడూ నివసించడం జీవితకాల నొప్పి.

భూత్ పిషాచ్ నికత్ నహీ విస్మయం, మహావీర్ జబ్ నామ్ సునావే, నాసాయే రోగ్ హరే సాబ్ పీరా, జపత్ నిరంతర్ హనుమత్ వీర! ఆశీర్వదించిన హనుమాన్ జయంతి!

మీకు అన్ని శుభాకాంక్షలు, మీ సంరక్షకుడు, మీరు సంరక్షకులు, మీరు సంరక్షకులు, మీరు యువకుల సంరక్షకులు! హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు!

హనుమంతుడు జీవితంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తిని, విశ్వాసాన్ని ఇస్తాడు. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

మీరు బజరంగ్ బాలి ఆశీర్వాదం సంపాదించి, సంతోషకరమైన మరియు సంతోషకరమైన హనుమాన్ జయంతిని పొందండి. హనుమంతుని ఆశీర్వాదంతో, మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీరు ఎల్లప్పుడూ విజయవంతమవుతారు.

హనుమంతుని మంత్రం లేదా హనుమాన్ చలిసా జపించడం మీ నుండి మరియు మీ కుటుంబం నుండి అన్ని దుష్టశక్తులను దూరం చేస్తుంది. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

హనుమంతుడు శక్తి, బలం మరియు నిజాయితీని సూచిస్తుంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున లార్డ్ యొక్క పాటలు మరియు శ్లోకాలను పఠించండి. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు.

ఈ హనుమాన్ జయంతి, నేను నా కోసం మరియు నా కుటుంబం కోసం మాత్రమే కాకుండా మీ కోసం మరియు మీ కుటుంబం కోసం కూడా ప్రార్థిస్తాను. మనమందరం సంపన్నమైన, అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడపండి. హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు!

మీకు హనుమాన్ జయంతి శుభాకాంక్షలు కోరుకుంటున్నాను! హనుమంతుడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు!

హనుమాన్ జయంతిపై మీకు ఆనందం, సామరస్యం మరియు సమృద్ధిని నేను నిజాయితీగా కోరుకుంటున్నాను. మీరు మరియు మీ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండండి. హనుమాన్ జయంతికి శుభాకాంక్షలు!

