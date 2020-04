Hanuman Jayanti Quotes In Marathi You Can Share With Family And Friends To Wish Them

Hanuman Jayanti is also known as the Birthday of Lord Hanuman. It is celebrated this year on April 8. An incarnation of Lord Shiva, Hanuman was born on the full moon date of the Shukla Paksha of Chaitra month in Chaitra Nakshatra. Hanuman Ji is a devotee of Lord Ram. The day when Hanuman Ji was born is said to be a Tuesday. On this day, the devotees of Hanuman Ji can please him by worshipping him. Hanuman Ji is known to destroy all the troubles of his devotees and that is why he is called Sankat Mochan.

Here are some of Hanuman Jayanti quotes in Marathi to share with your family and friends

भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुखहारी दूतवैष्णव गायका… हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान… एक मुखाने बोला, बोला जय जय हनुमान… हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

देव हनुमानाने तुम्हाला आशीर्वाद द्यावा शक्ती आणि शहाणपण सह आनंदी हनुमान जयंती

मी आनंद, सद्भाव आणि समृद्धीची इच्छा करतो हनुमान जयंतीवर आपण आणि आपल्या कुटुंबासाठी हनुमान जयंतीवर शुभेच्छा

रामाप्रती भक्ती तुझीराम राखे अंतरी रामासाठी शक्ती तुझीराम राम बोले वैखरी हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

हनुमान जयंती निमित्त सर्वांना शुभेच्छा 🌷🙏 बोला जय जय हनुमान 🙏🌷

मुखी राम नाम जपि योगी बलवान लंकेचा नाश करी असा सर्व शक्तिमान आकाशापरी मोठा कधी मुंगीहून लहान हृदयी वसती राम असा भक्त हनुमान हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

Janam Divas Ram Bhakt Hunumaan cha, Petavli Vishal Lanka jyane fakta apni shepti ne.. Janam Divas ahe tya Balwaan cha. Hanuman Jayanti Chya Bharpur Shubechcha.

सत्राणे उड्डाणे हुंकारे वदनी करी डळमळ भूमंडळ सिंधुजळगगनी हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

He Hanuman Deva, Tumche Ashirwad Ha Message Vachnaryawar Kayam Asu Dya. Tumhas Hanuman Jayanti Chya Mannapurvak Shubhechcha.

Jay Shri Ram, Hanuman Jayanti Vishayi Tumhala Khup Khup Shubhechcha.

Hanuman Bhagwaan Tumhas Va Tumchya Privaras Sukh, Shanti Ani Smaruddhi Che Bharpur Aashirwaad Laabho.

