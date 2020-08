Janmashtami Quotes In Hindi You Can Share With Your Family & Friends

Krishna Janmashtami 2020 falls on August 12th this year. However, the celebrations start at midnight and the celebration follows a day-long festivity. The day celebrates the birth of the Hindu deity Shri Krishna. According to the Hindu calendar, Krishna is born on the eighth day of fortnight during the Indian calendar’s month of Bhadrapada. According to Hindu texts and mythology, Lord Krishna took the eighth avatar of Vishnu to become the destroyer of the bad and evil exactly on the day. The Bhagwad Gita and the Bhagwata Purana narrate the birth of Lord Krishna and how his maternal-uncle named King Kansa tried everything he could to stop Krishna from being born. To mark the occasion, here we have listed a few Janmashtami quotes in Hindi that you can share with your loved ones.

ALSO READ| Aamir Khan & Son Azad's 2-man Dahihandi Is A Must-watch On Janmashtami

Janmashtami Quotes in Hindi

राधा की भक्ति , मुरली की मिठास , माखन का स्वाद और गोपियों का रास , आओ सब मिलके बनाते हैं जन्माष्टमी का दिन ख़ास।

श्रीकृष्ण जन्‍माष्‍टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

माखन चुराकर जिसने खाया , बंसी बजाकर जिसने नचाया , ख़ुशी मनाओ उनके जन्मदिन की , जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

श्रीकृष्ण जन्‍माष्‍टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी , हे नाथ नारायण वासुदेवा , एक मात स्वामी सखा हमारे , हे नाथ नारायण वासुदेवा.. जय श्री कृष्ण

ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे… तुमरे बिन हमरा कउनु नाहीं … हमारी उलझन सुलझाओ भगवन .. तुम्हे हमको है संभाले , तुम्ही हमारे रखवाले

माखन का कटोरा , मिश्री का थाल , मिट्टी की खुशबू , बारिश की फुहार , राधा की उम्मीद कन्हिया का प्यार , मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्यौहार

श्रीकृष्ण जन्‍माष्‍टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

पलकें झुकें , और नमन हो जाए…….!!

मस्तक झुके, और वंदन हो जाए……!!

ऐसी नज़र, कंहाँ से लाऊँ, मेरे कन्हैया

कि आपको याद करूँ और आपके दर्शन हो जाए..!!

कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाये

Image courtesy: Shutterstock

ALSO READ| ISKCON Delhi Temple To Celebrate Janmashtami On Aug 12, Entry Based On Limited Invitation

बाल रूप है सब को भाता माखन चोर वो कहलाया है, आला आला गोविंदा आला बाल ग्वालों ने शोर मचाया है, झूम उठे हैं सब ख़ुशी में, देखो मुरली वाला आया है, कृष्णा जन्माष्टमी की बधाई!”

माखन -चोर नन्द -किशोर , बाँधी जिसने प्रीत की डोर , हरे कृष्णा हरे मुरारी , पूजती जिन्हें दुनिया सारी , आओ उनके गुण गायें , सब मिलके जन्माष्टमी मनाएँ, श्रीकृष्ण जन्‍माष्‍टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

माखन का कटोरा मिश्री का थाल, मिटटी की खुशबु बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें कन्हैया का प्यार, मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार!

गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास , देवकी-यशोदा जिनकी मैया , ऐसे है हमारे कृषण कन्हैया! शुभ जन्मआष्ट्मी!

फिर कृष्ण जन्माष्टमी आयी है,

माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है

कान्हा की लीला है सबसे प्यारी,

वो दे तुम्हे दुनिया भर की खुशिया सारी।।

नन्द के लाला को हमारा बार-बार नमस्कार।।

जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला,

वही है हम सबके दुःख दूर करने वाला।।

Happy Janmashtami

ALSO READ| Ram Janmabhoomi Trust Halts Temple's Stone-laying Ceremony Amid Indo-China Galwan Faceoff

प्यार दो आत्माओं का मिलन होता हैं, ठीक वैसे हीं जैसे,

प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता हैं।।

Happy Krishna Janmashtami

हरे कृष्ण हरे मुरारी,

पुजती जिन्हें दुनिया सारी,

आओ उनके गुण गाएं सब मिल के जन्माष्टमी मनाये!”

माखन चुराकर जिसने खाया , बंसी बजाकर जिसने नचाया , ख़ुशी मनाओ उनके जन्मदिन की , जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।

चंदन की खुशबू , रेशम का हार, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद , कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार

हैप्पी जन्माष्टमी

माखन चुराकर जिसने खाया,

बंसी बजाकर जिसने नचाया,

खुशी मनाओ उसके जन्म दिन की,

जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया.हैप्पी जन्माष्टमी

कर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खायेगा,

हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आयेगा..।।

Happy Krishna Janmashtami

On Janmashtami, people perform Puja and other rituals to please Lord Krishna on his birthday. Apart from this, there are many more customs like the Dahi handi and the dressing up of the young children as Krishna and Radha as well. Many communities hold competitions and gatherings take place on this day.

ALSO READ| Janmashtami 2020: History, Meaning, Significance & How People Celebrate The Day

Promo Image courtesy: Shutterstock