Maharana Pratap Jayanti Status In Hindi To Forward To Your Friends And Family

The King of Mewar, Pratap Singh, who is famously known as Maharana Pratap, is worshipped and revered for his courage and bravery. Every year, his birth anniversary (Maharana Pratap Jayanti) is celebrated on the third day of the Jyestha month. As per historical records, Maharana Pratap Singh was born on May 9, 1540, to Maharani Jaiwanta Bai and Udai Singh II in Kumbhalgarh, Rajasthan.

Many say that he belonged to the Sisodia clan of Rajputs. Pratap Singh dedicated his life to recapture Chittor from the Mughals. Hence to celebrate the day of an ingenious strategist and a fearless warrior, here are some of the Hindi messages, quotes and status which you can send on Maharana Pratap Jayanti.

ALSO READ: Lockdown: Lord Jagannath's Chandan Jatra, Akshaya Tritiya Festivals To Be Held On Puri Temple Premises

Maharana Pratap Jayanti status in Hindi

भारत माँ का वीर सपूत, हर हिदुस्तानी को प्यारा हैं

कुँअर प्रताप जी के चरणों में, सत सत नमन हमारा हैं

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

बलिदान पर राणा के, भारत माँ ने, लाल देश का खोया था

वीर पुरुष के देहावसान पर, अकबर भी फफक कर रोया था

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हल्दीघाटी के युद्ध में, दुश्मन में कोहराम मचाया था

देख वीरता राजपूताने की , दुश्मन भी थर्राया था

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

झुके नही वह मुगलोँ से,अनुबंधों को ठुकरा डाला

मातृ भूमि की भक्ति का, नया प्रतिमान बना डाला

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

चेतक पर चढ़ जिसने , भाले से दुश्मन संघारे थे

मातृ भूमि के खातिर , जंगल में कई साल गुजारे थे

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

धन्य हुआ रे राजस्थान,जो जन्म लिया यहां प्रताप ने।

धन्य हुआ रे सारा मेवाड़, जहां कदम रखे थे प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हर मां कि ये ख्वाहिश है, कि एक प्रताप वो भी पैदा करे।

देख के उसकी शक्ती को, हर दुशमन उससे डरा करे॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

जब-जब तेरी तलवार उठी, तो दुश्मन टोली डोल गयी।

फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब-जब तुने हुंकार भरी॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

ALSO READ: What Is 2S In Train Booking? Things To Know Before Initiating Your IRCTC Train Booking

है धर्म हर हिन्दुस्तानी का,कि तेरे जैसा बनने का।

चलना है अब तो उसी मार्ग,जो मार्ग दिखाया प्रताप ने॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

हे प्रताप मुझे तु शक्ती दे,दुश्मन को मै भी हराऊंगा।

मै हु तेरा एक अनुयायी,दुश्मन को मार भगाऊंगा॥

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामनाएं

करता हुं नमन मै प्रताप को,जो वीरता का प्रतीक है।

तु लोह-पुरुष तु मातॄ-भक्त,तु अखण्डता का प्रतीक है॥

महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

बलिदान पर राणा के, भारत माँ ने, लाल देश का खोया था…

वीर पुरुष के देहावसान पर, अकबर भी फफक कर रोया था…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

भारत माँ का वीर सपूत, हर हिदुस्तानी को प्यारा हे…

कुँअर प्रताप जी के चरणों में, सत सत नमन हमारा हे…

महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना

राणा प्रेरणा की मिशाल बन गये,

दुश्मनों से ऐसे लड़े कि महान बन गये.

प्रताप जैसा राजा महान आजतक नहीं हुआ,

प्रताप जैसा वीर महान आजतक नहीं हुआ.

ALSO READ: First Shramik Special Train From Bengal Leaves For Rajasthan

ALSO READ: Railways Orders Food, Tea & Book Stalls To Open At Stations, As Train Services Recommence