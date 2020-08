Raksha Bandhan Wishes In Hindi That One Can Send To Their Siblings

This year, Raksha Bandhan will be celebrated on August 3 all across India. Rakhi is a significant Hindu festival that celebrates a brother and sister's bond. This year, due to the pandemic, it may be difficult for many siblings to celebrate this occasion like every year. However, one can still celebrate their bond with their siblings by forwarding these Raksha Bandhan wishes in Hindi.

Read Also | International Tiger Day 2020: History, Meaning, And Its Significance

Raksha Bandhan wishes in Hindi

ये लम्हा कुछ ख़ास हैं, बहन के हाथों में भाई का हाथ हैं, ओ बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ ख़ास हैं तेरे सुकून की खातिर मेरी बहना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ हैं ….!!! Happy Rakhi Sister राखी का त्योहार था, राखी बंधवाने को भाई भी तैयार था, भाई बोला बहना मेरी अब तो राखी बांध दो, बहना बोली 'कलाई पीछे करो, पहले रूपये हजार दो.' बहन वो होती है जो माँ और दोस्त दोनों बन कर भाई से रिश्ता निभाती है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्यारा सा त्यौहार है। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार भाई और बहन को समर्पित है। रक्षाबंधन शब्द रक्षा + बंधन से मिलकर बना है। अगर एक बहन के पास एक भाई है तो वो ज़िन्दगी की खुशनसीब बहन है। ओस की बूंदों से भी प्यारी है, मेरी बहना गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाज़ुक है, मेरी बहना। आसमां से उतारी कोई राजकुमारी है सच कहूँ तो मेरी आँखों की राजदुलारी है मेरी बहना। हैप्पी राखी 2020 खुश किसमत होती है वो बहन, जिसके सर पर भाई का हाथ होता है, हर परेशानी में उसके साथ होता है, लड़ना झगड़ना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है. रेशम की डोरी फूलो का हार सावन में आया राखी का त्यौहार, बहन की खुशी में भाई की खुशी है देखो दोनों में कितना है प्यार। क्षा-बंधन की शुभकामनाएं

Read Also | International Tiger Day Posters, Importance, Wishes And All Species Of Tigers

चंदन का टीका रेशम का धागा सावन की सुगंध बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद बहना का प्यार मुबारक हो आपको रक्षा-बंधन का त्योहार बहन वो होती है जो माँ और दोस्त दोनों बन कर भाई से रिश्ता निभाती है सदा रोशन रहे तेरी राहें खुशियों से….,चांदनी भी देख कर तेरा मुख मुस्कुराती है पाना तुम अपनी मंज़िलों को, और आगे बढ़ना, कहते हैं दिल से निकली दुआ, रंग जरूर लाती है हैप्पी रक्षा बंधन मेरे प्रिय भाई चन्दन की डोरी फूलों का हार, आए सावन का महिना और राखी का त्योहार, जिसमें है झलकता भाई-बहन का प्यार. ये लम्हा कुछ खास है, बहन के हाथों में भाई का हाथ है, ओ बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ खास है तेरे सकून की खातिर मेरी बहना तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। हैप्‍पी रक्षाबंधन भाई वो होता है जो अपनी बहन का एक बाप की ज़िम्मेदारी और दोस्त सा बन ख्याल रखता है। है ये कच्चे धागों का बंधन टूट के भी कभी नहीं टूट पायेगा बंधेगी राखियां सुनी कलाई पर और तिलक माथे पर सज जायेगा है ये बंधन एक विश्वास का ज़िन्दगी भर साथ निभाएगा राखी की हार्दिक शुभकामनाएं रिश्ता हम भाई बहन का, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी रूठना कभी मनाना, कभी दोस्ती कभी झगड़ा, कभी रोना और कभी हसाना, ये रिश्ता है प्यार का, सबसे अलग सबसे अनोखा.

Read Also | International Tiger Day Quotes, Slogans And Messages To Share And Spread Awareness

राखी का त्यौहार था राखी बंधवाने को भाई भी तैयार था, भाई बोला बहना अब तो राखी बांध दो, बहना बोली कलाई पीछे करो, पहले रूपये हजार दोरक्षा-बंधन की शुभकामनाएं सबसे प्यारी मेरी बहना, सुख में दुःख में साथ रहना, जीवन की खुशिया है तुमसे, तुम हो तो फिर क्या कहना। याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना – झगड़ना और वो मना लेना, यही होता है भाई – बहन का प्यार, और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आ रहा है, रक्षा बंधन का त्योहार. आपकी चर्चा है हर गली में हर लड़की के दिल में आपके लिए प्यार है, ये कोई चमत्कार नही समय ही ऐसा है क्‍योंकि आज राखी का त्यौहार है। Happy Raksha Bandhan 2020 चंदन का टीका रेशम का धागा; सावन की सुगंध बारिश की फुहार; भाई की उम्मीद बहना का प्यार; मुबारक हो आपको “”रक्षा-बंधन”” का त्योहार। रक्षा-बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं! जब खुदा ने दुनिया को बनाया होगा एक बात से जरूर घबराया होगा कैसे रखूँगा ख्याल इतनी कुड़ियों का, तब उस ने सब के लिए एक भाई बनाया होगा

Read Also | Kharchi Puja 2020: Why Is This Festival Celebrated And What Is Its History?