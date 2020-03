Rang Panchami Messages In Hindi That You Can Send To Everyone

'Rang Panchami' is a festival celebrated on the fifth day of the second fortnight that falls in the month of Phalgun. It is celebrated five days after the colourful festival of Holi. It is believed that in ‘Holika Dahan’, the fire that is lit up, purifies all the impure elements and particles that are present in the atmosphere. It creates a pure aura and fills in the atmosphere with tremendous positivity. The day is marked with friends and families meeting, greeting and playing with colours on this day to celebrate the festival. Here is a list of Rang Panchami messages in Hindi that one can send to everyone.

Rang Panchami messages in Hindi

गुल ने गुलशन से गुलफान भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आप को रंग पंचमी का त्यौहार

हमने दिल से ये पैगाम भेजा है

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मक्के की रोटी निम्बू का अचार

सूरज की किरणें खुशियों की बहार

चाँद की चांदनी अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्यौहार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार

यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

वसंत ऋतु की बहार

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल

रंग बरसे नीले हरे लाल

मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्यौहार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

थोड़ा रंग अभी बाकी है

थोड़ी गुलाल अभी बाकी है

क्यों मायूस होते हो ज़िन्दगी के झमेलो से

रंगपंचमी की फुहार अभी बाकी है !!

लाल रंग आपके गालों के लिए

काला रंग आपके बालों के लिए

नीला रंग आपकी आँखों के लिए

पीला रंग आपके हाथों के लिए

गुलाबी रंग आपके सपनो के लिए

सफ़ेद रंग आपके मन के लिए

हरा रंग आपके जीवन के लिए

रंग पंचमी के इन 7 रंगों के साथ

आपके पुरे परिवार को रंगभरी शुभकामनाएं

Image Credits: Shutterstock