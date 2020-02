Chhatrapati Shivaji Jayanti Speech In Marathi: Celebrate The Day In A Traditional Way

Chhatrapati Shivaji is a Maratha leader and one of the bravest rulers of India who was responsible for standing up against Aurangzeb, the Mughal emperor. He is also the founder of the Maratha kingdom. Shivaji was born in Shivneri Fort in Junnar which is 100 km east of Mumbai. Every year on 19th February, Shivaji’s birthday is widely celebrated in the state of Maharashtra. Take a look at the Shivaji Jayanti speech in Marathi below:

Also read: Is Shivaji Jayanti A Bank Holiday? Here Are The Details About The Day

Shivaji Jayanti speech in Marathi

शिवाजी आपल्या शहाणपणा आणि पराक्रमासाठी प्रसिध्द होते. यामुळे त्याला मोगलांविरुद्ध अनेक युद्ध जिंकण्यात मदत झाली. ते पहिले भारतीय राज्यकर्ते होते ज्यांनी नौदल सैन्याची संकल्पना मांडली असे म्हणतात. हे महाराष्ट्राच्या कोकण भागाचे रक्षण करण्यासाठी होते. शिवाजी एक धर्मनिरपेक्ष शासक म्हणून ओळखले जात होते आणि त्यांच्या सैन्यात असंख्य मुस्लिम होते. त्याला हिंदू साम्राज्य नव्हे तर मराठा साम्राज्य निर्माण करण्यासाठी मुघल राज्य उलथून टाकायचे होते. मराठा नेता आपल्या गाभा to्याचा धर्मनिरपेक्ष होता आणि त्याने बटालियनमध्ये अनेक मुस्लिम सैनिकांना गुंतवून ठेवले. स्वातंत्र्याचा वास्तविक लढा सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी स्वराज्याचे स्वप्न पाहिले. शिवांगीच्या साम्राज्यातील सर्व सैनिक व्यर्थ ठार झाले नाहीत कारण आपण आता त्यांना शिवाजी जयंती साजरी करतो आणि त्यांचा आदर करतो. त्यांनी मावळ, कोकण आणि देश प्रांतातील मराठा सरदारांची भरती व एकत्रित केली - महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, आणि परकीय शक्तींचा पराभव करून एक छोटेसे राज्य निर्माण केले. त्यांनी आपल्या राज्यात सर्व धर्म आणि पंथांना सामावून घेण्यात यशस्वी केले. राज्ये आणि राष्ट्रे पडतात, परंतु शिवाजी महाराजांची आठवण आणि केवळ मराठ्यांचेच नव्हे तर सर्व लोकांचे त्यांचे योगदान विसरले जाणार नाही. शिवाजी महाराज ख ge्या प्रतिभावान व्यक्ती होते आणि त्यांच्या संघटनात्मक आणि प्रशासकीय कौशल्यांनी त्यांनी मध्ययुगीन काळात मराठा साम्राज्याला आकार दिला. त्याचे विजय आणि शक्ती मराठा इतिहासामधून पुन्हा उमटेल.

Also read: Sophie Choudry's Bikini Collection Screams Perfection As She Nails Beach Holiday Looks

Shivaji Jayanti 2020

Like every year, Shivaji Jayanti will be celebrated in India, especially in Maharashtra, with great enthusiasm and excitement. Shivaji was among the true leaders who believed in secularism. So, people from different religions also celebrate this festival.

Also read: Kiara Advani Looks Chic In A Septum Ring, Highlights On New Poster Of Netflix's 'Guilty'