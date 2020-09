Teachers' Day Quotes In Hindi Said By Some Great People From History; Here Is A List

Every year on September 5 Teachers’ Day is celebrated across India. Dr Sarvepalli Radhakrishnan was born on the day and the day is marked in his remembrance. Apart from being the President of India, he was also a great teacher, philosopher. The day is when students appreciate the presence of teachers in life. Moreover, the day marks the celebration of a mentor in anyone’s life who guide you through thick and thin.

On Teachers’ Day, one sends messages and gifts to their guiding force of light and also share messages. Here are some quotes that reiterate the importance of teachers in life said by great people in Hindi. Here are some Teachers’ day quotes in Hindi-

Quotes for Teachers to send

मुझे विश्वास हो गया है कि एक महान शिक्षक एक महान कलाकार होता है और ऐसे कोई भी अन्य महान कलाकार बहुत कम हैं. मानवीय मन और भावना के माध्यम से शिक्षण महानतम कला भी हो सकती है. -जॉन स्टीनबेक

आपको अन्दर से विकसित होकर बाहर आना होगा. कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, न ही ज्ञानी बना सकता है. केवल आपकी आत्मा ही आपकी शिक्षक है कोई दूसरा नहीं. -स्वामी विवेकानंद.

औसत दर्जे का शिक्षक बताता है. अच्छा शिक्षक समझाता है. बेहतर शिक्षक प्रदर्शित करता है. महान शिक्षक प्रेरित करता है. -विलियम आर्थर वार्ड

Also Read | Maha: With No Internet Access, Teachers Paint Walls With Graffiti To Teach Kids Amid COVID

Teachers’ day quotes to send to mentors

एक शिक्षक क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ : यह वो नहीं है जो किसी को कुछ सिखाता देता है, बल्कि वो है जो छात्र को उत्कृष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह जो पहले से ही जानता है उसे खोज ले. -पाउलो Coelho, The Witch of Portobello

वे आपको प्रेरित करते हैं, वे आपका ध्यान रखते हैं, और आपको पता नहीं चलता है जबकि आप अंत तक एक टन से भी ज्यादा सीख लेते हो. जब आप महान शिक्षकों के बारे में पढ़ेंगे… आपको उनकी कार्य शैली की तुलना में उनकी सावचेती और कठिन परिश्रम से बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा. - William Glasser

मैंने शांति वाचाल से, सहनशीलता असहिष्णु से और करुणा निर्दयी से सीखी है; तो भी, अजीब बात है, मैं उन शिक्षकों का अकृतज्ञ हूँ. -खलील जिब्रान

रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में खुशी जीवंत करना शिक्षक की सर्वोच्च कला है. -अल्बर्ट आइंस्टीन

जो बच्चों को सुशिक्षित करतें हैं उनका सम्मान माता-पिता से भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये केवल जीवन देते हैं जबकि वो उनको अच्छी तरह जीने की कला देते हैं. -अरस्तू

Happy Teachers’ day quotes

प्रतिभाशाली शिक्षकों को पीठ पीछे भी प्रशंसाभरी नजरों से देखा जाता है, परन्तु हमारी मानवीय संवेदनाओं छू लेने वालों को कृतज्ञता के भाव से देखते हैं. पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक कच्चा माल है, लेकिन बढते हुए पौधे और बच्चे की आत्मा के लिए सहेजना अत्यावश्यक तत्व है. -कार्ल जंग

शिक्षक के उद्यम. इससे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त कोई शिल्प नहीं है. दूसरे इंसान में शक्तियां जागृत करता है, अपने से परे सपने दिखाना; जिसे प्रेम करना है उसके लिए अन्य लोगों में प्रेम उत्प्रेरित करना; अंदर मौजूद भविष्य का निर्माण करना; ये तिहरा अद्भुत कार्य है ऐसा कोई दूसरा नहीं है. -जॉर्ज स्टेनर, Lessons of the Masters

Also Read | Teacher Describes Volcano During Online Class Making Hilarious Sounds | Watch

मेरा मानना है कि, “शिक्षा उन्मुखीकरण (orientation) की कला होनी चाहिये. शिक्षकों को सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीकों को इजाद करना चाहिये जो दिमाग को चारों ओर दौड़ा सके. यह दिमाग में दर्शन (sight) को प्रत्यारोपित करने की कला नहीं होनी चाहिये, बल्कि जो क्षमता दिमाग में पहले से मौजूद है, लेकिन उसकी दिशा सही न होकर गलत दिशा में है, उसी को समझाने में आगे बढ़ना चाहिये.” -प्लेटो, the Republic

आपके सपने शिक्षक के साथ शुरू होते जो आप पर विश्वास करता है, जो आपको खींच के तथा धकेल के नई उंचाई पर ले जाता है, कभी कभी ‘सच’ की तीखी छड़ी से आपको कुरेदता भी है. -दान रथेआर

Also Read | Best Movies To Watch On OTT Platforms On Teachers Day 2020; See List

Here are some Teachers’ day quotes in Hindi

अपनी शिक्षा को याद रखने वाला हर व्यक्ति शिक्षकों को याद करता है, तरीके और तकनीक को नहीं. शिक्षक शिक्षा प्रणाली का दिल है. -सिडनी हुक

हर बच्चे पास अपने जीवन में देखभाल के लिए एक वयस्क होना चाहिए. और यह हमेशा जन्म देने वाले माता-पिता या परिवार के सदस्य नहीं होता है. यह एक दोस्त या पड़ोसी हो सकता है. प्राय: कई बार यह एक शिक्षक होता है. हम में से अधिकांश को अंत में याद वाले पाँच या छह से अधिक लोग नहीं होते हैं. शिक्षकों के पास हजारों लोग होते हैं जो अपने पूरे शेष जीवन में उन्हें याद करते हैं. -एंडी रूनी

एक अच्छा शिक्षक उम्मीद को प्रेरित, कल्पनाशक्ति को प्रज्वलित, और सीखने की ललक पैदा कर सकता है. -ब्रैड हेनरी

शिक्षण में सबसे अधिक सीखने वालों में एक शिक्षक होता है, और एक सच्चा शिक्षक शिक्षार्थी होता है. -अलबर्ट Hubbard

शिक्षकों के दो प्रकार हैं: पहला वो जो इतना बटेर शॉट के साथ आप को भरदे कि आप हिल ही नहीं सको, और दूसरा वो जो आपको पीछे से मामूली धका दे और आप आसमान की ओर छलांग लगा दें. -रॉबर्ट फ्रॉस्ट

मैं एक अच्छे शिक्षक के महत्व पर ज्यादा जोर नहीं दे पाया. -टेम्पल ग्रैन्डिन

अपने जीवनकाल में एक अच्छा शिक्षक कभी कभी एक अपराधी को एक ठोस नागरिक में बदल सकता है. -फिलिप विलिए

एक अच्छे शिक्षक को नियमों का पता होना चाहिए; एक अच्छा शिष्य, अपवाद है. -मार्टिन एच

Also Read | US Group: Georgia Teachers Should Decide Early Classroom Return