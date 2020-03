Ugadi Quotes In Kannada To Wish Your Friends And Family On The Occasion

Ugadi is the New Year for the Telugu people. The festival of Ugadi is mainly celebrated in Andhra Pradesh and Telangana in India. The festival is observed in these regions on the first day of Chaitra according to the Hindu lunisolar calendar. Ugadi festival usually falls in March or April of the Gregorian calendar. The day is observed by making rangolis outside one's homes.

Also Read: Ugadi Quotes In Telugu To Send To Your Loved Ones On This Auspicious Day

Also Read: Ugadi Status In Kannada For Whatsapp, Instagram And Messages For Loved Ones

Here are some of the wishes in Kannada that you can share with your family and friends

ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋವೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗಿ

ಸಂತೋಷದ ಕಾರಂಜಿ ಚಿಮ್ಮಲಿ

ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕಹಿಯಾದ ಬೇವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಂಚನ ಸಿಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇತನ, ಉತ್ಸಾಹ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಕಹಿಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಉಕ್ಕಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೊಂಗೆ ಹೂವ ತೊಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೃಂಗದ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ ಯುಗಾದಿ ಬೇವಿನ ಕಹಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ನಸುಗಂಪು ಸೂಸಿ ಜೀವ ಜೀವಕಳೆಯ ತರುತಿದೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಡಿ ಇಡುವ ದಿನ ತುಂಬುತಿದೆ ನವೋಲ್ಲಾಸ ನವ ಚೇತನ ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯ ತೋರುವ ಮನ ಬೇವನ್ನೂ ಬೆಲ್ಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜೀವನ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷದ ಆದಿ ತೋರಲಿ ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ನೀಡಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೂ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೊಸ ವರುಷ, ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೊಸ ದಿನ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲು ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರ ನಿಮಗೆ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನೂತನ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ವರುಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರುಷ ತುಂಬಿರಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಈ ಯುಗಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿ ವೃತ್ತೀಯ ಬದುಕು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಭದ್ರರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇರಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲು ದೈವ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Velugula harathi.

telugu vari kothavelugula kanthi.

vachenamma ugadi.

kotha samvachara vrudhi.

ugadi shubakankshalu.

Kokilammala kuthalatho

Mavikommala puthalatho

Vachindi ugadi

Neeku techenduku santhoshala nidhi

Ugadi shubakanshalu

Maduramaina Prathiksanam,

Nilsthundi Jeevitantam,

Raabothunna Kotta Samvataram,

Alanti Ksanalani Enno ivalani Korukuntu.

Ugadi Shubakankshalu

ఉగాడి అంటే ..

కొత్త జీవితం

కొత్త ఆశ

కొత్త ఆకాంక్షలు

కొత్త ప్రారంభం

ప్రతిరోజూ ఉగాది చేద్దాం!

ఈ కొత్త సంవత్సరం ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు సంతృప్తి యొక్క గొప్ప సంవత్సరంగా ఉండనివ్వండి.

హ్యాపీ ఉగాది!

ఉగాది శుభ సందర్భంగా, మీకు మంచి ఆరోగ్యం మరియు విజయాన్ని అందించాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ಹಸಿರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು

Unnaavu naa madilo

ganaala pallakigaa…

alasina prati ghadiyalanu

dooram chestavuga….

idi chaalu vasantama..idi naaku chaalamaa…

Happy ugadi

Ee ugadi endhiginthaluu belakaagirali,

Ea ugadi nimage nemmadi, arogya aishwaryavannu tharali,

Ee belakina habba ninna matthu ninna bandhu baandhavara mana belagali..

Ugadi habbada shubhaashayagalu

Nimma vyrigala melina dwesha alisi hogali,

Nimma sutthalina katthalu belakagali,

Ee ugadi Nimma Kutumbakke Sukha shaanthi nemmadi tharali

Ugadi habbada shubhashayagalu

"U” thsavam “G” owravam “A” anandam “D” hanam “I” shwaryam “UGADI 2020” Shrikara Nama Samvatsra Shubhakankshalu

Anēka ēriḷitagaḷinda tumbida jīvanadalli, nīvu baruva sandarbhagaḷannu sādhyavādaṣṭu uttama rītiyalli nibhāyisalu nimage sādhyavāguttade. Hyāpi ugāḍi 2020!

Sampūrṇa nirīkṣe, bharavase mattu utsāhadinda hosa varṣavannu svāgatisi. Samr̥d'dhi, tr̥pti mattu śāntiya samr̥d'dha varṣavannu edurunōḍabahudu. Bahaḷa santōṣada ugāḍi 2020!

Meccugeyannu kalitavanu adr̥ṣṭaśāli, ādare asūyepaḍuvudilla. Santōṣadāyaka ugāḍi mattu sākaṣṭu śānti mattu samr̥d'dhiyondige hosa varṣada śubhāśayagaḷu.

Nim'ma śatrugaḷa mēlina nim'ma dvēṣavu masukāgali, nim'ma suttalina kattale haguravāgali, ī ugāḍi 2017 nimage mattu nim'ma kuṭumbakke santōṣa, ārōgya mattu samr̥d'dhiyannu tarali.

Ugāḍi 2017 annu bahaḷa bharavase, utsāha mattu nirīkṣeyondige svāgatisōṇa. Nāvu santōṣa, tr̥pti, śānti mattu samr̥d'dhiyannu eduru nōḍōṇa.

New post (Happy Ugadi, Kannada New Year 2017, Wishes, Whatsapp Video Download, Festival Greetings, Animation) has been published on Happy New Year 2018 Wishes - https://t.co/nIvmyvw8yq pic.twitter.com/PfD36ppSSW — Merry Christmas (@dmerrychristmas) December 9, 2017

Ee Yugadiyandu

Ninna Bhalina

Bhaleleya Mele

Thrupthiya

Mrustannave Sigali..

Happy Ugadi

Also Read: Prabhas 20 First Look Poster And Title To Be Revealed On The Occasion Of Ugadi

Also Read: It Is Ugadi, Gudi Padwa And Navreh Today! Politicians, Spiritual Leaders, Bollywood Celebrities Lead The Celebrations