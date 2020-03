Ugadi Quotes In Telugu To Send To Your Loved Ones On This Auspicious Day

Ugadi is a festival to mark the New Year’s Day for the Hindus in the South Indian states of India. It is celebrated in Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana states in India. The festival is observed in the region on the first day of Hindu calendar month Chaitra. The festival usually falls in March or April month of the Gregorian calendar. The festival is an important historic festival for Hindus.

Here are some of the best Ugadi quotes in Telugu

ఈ కొత్త సంవత్సరం ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు సంతృప్తి యొక్క గొప్ప సంవత్సరంగా ఉండనివ్వండి.

హ్యాపీ ఉగాది!

ఉగాది శుభ సందర్భంగా, మీకు మంచి ఆరోగ్యం మరియు విజయాన్ని అందించాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.

ఉగాడి అంటే ..

కొత్త జీవితం

కొత్త ఆశ

కొత్త ఆకాంక్షలు

కొత్త ప్రారంభం

ప్రతిరోజూ ఉగాది చేద్దాం!

చిరునవ్వుతో మరియు మానవత్వం యొక్క భావాన్ని ఇచ్చే ఆత్మతో శాంతి మరియు ఆనందాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.

హ్యాపీ ఉగాడి!

గతంలోని నీడలను వెనుక ఉంచి, కొత్త ప్రారంభం కోసం ఎదురు చూద్దాం.

మీకు ఉగాది సరదాగా మరియు ఉల్లాసంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను!

జీవితం సకల అనుభూతుల సమ్మిశ్రమం

స్థిత ప్రజ్ఞత అలవర్చుకోవడం వివేకి లక్షణం

అదే ఉగాది తెలిపే సందేశం

భగవంతుడు ఉగాది సందర్భంగా ప్రపంచాన్ని తన ప్రేమపూర్వక సృష్టి కోసం సామరస్యంగా జీవించటానికి సృష్టించాడు.

ఈ ఉగాది మీ జీవితానికి శాంతి మరియు సమతుల్యతను తెస్తుంది!

తీపి, చేదు కలిసిందే జీవితం

కష్టం, సుఖం తెలిసిందే జీవితం

ఆ జీవితంలో ఆనందోత్సాహాలు పూయించేందుకు వస్తుంది ఉగాది పర్వదినం

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు

కాలం పరుగులో మరో మైలురాయి ఈ కొత్త సంవత్సరం

ఈ సంవత్సరమంతా నీకు విజయాలు చేకూరాలని, సంతోషం నీ ఇంట పొంగలి కోరుతూ

ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు

మామిడి పువ్వుకి మాట వచ్చింది

కోకిల గొంతుకి కూత వచ్చింది

వేప కొమ్మ కి పూత వచ్చింది

పసిడి బెల్లం తోడు తెచ్చింది

గుమ్మానికి పచ్చని తోరణం తెచ్చింది

పండుగ మన ముందుకు వచ్చింది

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

మీ పిల్లలు విద్యలో

మీరు ఉద్యోగంలో

మీ కుటుంబం అనుబంధంలో

జయకేతనం ఎగరవేయాలని కోరుతూ

ఉగాది శుభాకాంక్షలు