Ugadi Status In Kannada For Whatsapp, Instagram And Messages For Loved Ones

Ugadi is the widely celebrated Hindu new year in the states of Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh. The date of the festival changes in accordance with the Hindu lunar calendar. This year, Ugadi will be celebrated on March 25, 2020. Ugadi is one of the most prominent and auspicious festivals for Hindus in Karnataka. On the day of Ugadi, people perform multiple rituals, feed the poor, as well as wish each other for the upcoming new year. Here are some Whatsapp statuses that you can use on the occasion of Ugadi.

Ugadi status in Kannada for the Hindu New Year 2020

[Image on Pinterest]

[Image on Pinterest]

Maduramaina Prathiksanam, Nilsthundi Jeevitantam, Raabothunna Kotta Samvataram, Alanti Ksanalani Enno ivalani Korukuntu, Ugadi Shubakankshalu.

[Source: 123messagewishes.com]

[Image on 123messagewishes.com]

[Image on 123messagewishes.com]

Velugula harati, Telugu Vari Kottha Velugula Kaanti, VachchEnamma Ugadhi, Kottha Samvachchara Vrudhi, Ugadi Shubakankshalu

[Source: 123messagewishes.com]

Ee Yugadiyandu, Ninna Bhalina, Bhaleleya Mele, Thrupthiya, Mrustannave Sigali..Happy Yugadi 2020!

[Source: 123messagewishes.com]

Kokilammala kuthalatho, Mavikommala puthalatho, Vachindi ugadi, Neeku techenduku santhoshala nidhi, Ugadi shubakanshalu

[Source: 123messagewishes.com]

Ee ugadi endhiginthaluu belakaagirali, Ea ugadi nimage nemmadi, arogya aishwaryavannu tharali, Ee belakina habba ninna matthu ninna bandhu baandhavara mana belagali..Ugadi habbada shubhaashayagalu 2020

[Source: 123messagewishes.com]

Ugāḍi 2017 annu bahaḷa bharavase, utsāha mattu nirīkṣeyondige svāgatisōṇa. Nāvu santōṣa, tr̥pti, śānti mattu samr̥d'dhiyannu eduru nōḍōṇa.

[Source: 123messagewishes.com]

Nim'ma śatrugaḷa mēlina nim'ma dvēṣavu masukāgali, nim'ma suttalina kattale haguravāgali, ī ugāḍi 2017 nimage mattu nim'ma kuṭumbakke santōṣa, ārōgya mattu samr̥d'dhiyannu tarali.

[Source: 123messagewishes.com]

Meccugeyannu kalitavanu adr̥ṣṭaśāli, ādare asūyepaḍuvudilla. Santōṣadāyaka ugāḍi mattu sākaṣṭu śānti mattu samr̥d'dhiyondige hosa varṣada śubhāśayagaḷu.

[Source: 123messagewishes.com]

Sampūrṇa nirīkṣe, bharavase mattu utsāhadinda hosa varṣavannu svāgatisi. Samr̥d'dhi, tr̥pti mattu śāntiya samr̥d'dha varṣavannu edurunōḍabahudu. Bahaḷa santōṣada ugāḍi 2020!

[Source: 123messagewishes.com]

Anēka ēriḷitagaḷinda tumbida jīvanadalli, nīvu baruva sandarbhagaḷannu sādhyavādaṣṭu uttama rītiyalli nibhāyisalu nimage sādhyavāguttade. Hyāpi ugāḍi 2020!

[Source: 123messagewishes.com]

