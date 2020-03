Ugadi Status In Telugu And Messages To Send To Your Loved Ones

Ugadi is considered to be one of the most widely celebrated festivals in the states of Karnataka, Telangana, and Andra Pradesh. The festival will be celebrated on March 25 this year as per the Hindu calendar. It is considered to be one of the most auspicious festivals for the Hindus in states like Andra Pradesh, Telangana, and Karnataka. People carry out various rituals and wish each other for a better upcoming year. Various sweet delicacies are also prepared on the auspicious occasion of Ugadi. Here are some of the best Ugadi status in Telugu that one can share on the occasion of the festival. Read on to know more about Ugadi wishes and Ugadi Whatsapp status:

Ugadi status in Telugu to share with your loved ones this year:

Ugadi Wishes in Telugu to share with your loved ones:

ఉగాడి అంటే ..

కొత్త జీవితం

కొత్త ఆశ

కొత్త ఆకాంక్షలు

కొత్త ప్రారంభం

ప్రతిరోజూ ఉగాది చేద్దాం!

గతంలోని నీడలను వెనుక ఉంచి, కొత్త ప్రారంభం కోసం ఎదురు చూద్దాం.

మీకు ఉగాది సరదాగా మరియు ఉల్లాసంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను!

మామిడి పువ్వుకి మాట వచ్చింది

కోకిల గొంతుకి కూత వచ్చింది

వేప కొమ్మ కి పూత వచ్చింది

పసిడి బెల్లం తోడు తెచ్చింది

గుమ్మానికి పచ్చని తోరణం తెచ్చింది

పండుగ మన ముందుకు వచ్చింది

ఉగాది శుభాకాంక్షలు

జీవితం సకల అనుభూతుల సమ్మిశ్రమం స్థిత ప్రజ్ఞత అలవర్చుకోవడం వివేకి లక్షణం అదే ఉగాది తెలిపే సందేశం

కాలం పరుగులో మరో మైలురాయి ఈ కొత్త సంవత్సరం

ఈ సంవత్సరమంతా నీకు విజయాలు చేకూరాలని, సంతోషం నీ ఇంట పొంగలి కోరుతూ

ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు

భగవంతుడు ఉగాది సందర్భంగా ప్రపంచాన్ని తన ప్రేమపూర్వక సృష్టి కోసం సామరస్యంగా జీవించటానికి సృష్టించాడు.

ఈ ఉగాది మీ జీవితానికి శాంతి మరియు సమతుల్యతను తెస్తుంది!

తీపి, చేదు కలిసిందే జీవితం

కష్టం, సుఖం తెలిసిందే జీవితం

ఆ జీవితంలో ఆనందోత్సాహాలు పూయించేందుకు వస్తుంది ఉగాది పర్వదినం

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు

