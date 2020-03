Ugadi Wishes In Tamil To Send To Your Loved Ones On This Auspicious Day

India is known for its diverse culture and celebrates the most vibrant festivals with zest and joy. This year on Wednesday, March 25, a lot of people in Southern India would be celebrating the festival of Ugadi. The festival of Ugadi is known as the new year for the Hindus in Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana states. In Maharashtra, people celebrate this day as Gudi Padwa. Here’s taking a look at a few Ugadi wishes in Tamil that you can send to your loved ones to mark the auspicious occasion-

Ugadi wishes in Tamil

MaduraMaina PratikShanam Nilsthudhi jEEvitham rAabothunna KoTTA SamvatsaRam Alanti Kshanalni Enno IVAAlni Korukuntoo Ugadi Shubakankshalu

Velugula harati Telugu Vari Kottha Velugula Kaanti VachchEnamma Ugadhi Kottha Samvachchara Vrudhi Ugadi Shubakankshalu

Ee ugadi endhiginthaluu belakaagirali, Ea ugadi nimage nemmadi, arogya aishwaryavannu tharali, Ee belakina habba ninna matthu ninna bandhu baandhavara mana belagali.. Ugadi habbada shubhaashayagalu 2020

Nimma vyrigala melina dwesha alisi hogali, Nimma sutthalina katthalu belakagali, Ee ugadi Nimma Kutumbakke Sukha shaanthi nemmadi tharali Ugadi habbada shubhashayagalu 2020

Ee Yugadiyandu Ninna Bhalina Bhaleleya Mele Thrupthiya Mrustannave Sigali.. Happy Ugadi 2020

unnaavu naa madilo ganaala pallakigaa… alasina prati ghadiyalanu dooram chestavuga…. Idi chaalu vasantama..idi naaku chaalamaa… happy ugadi.

Maduramaina prathiksanam, nilsthundi jeevitantam, raabothunna kotta samvataram, alanti ksanalani enno ivalani korukuntu. Ugadi shubakankshalu.

இந்த புதிய புத்தாண்டு உங்கள் வாழ்வில் அனைத்து நலங்களையும், வளங்களையும், வெற்றிகளையும் வழங்கும் ஆண்டாக மலரட்டும் என்று

Ugadi wishes images

Celebrities wishing fans on the festival of Ugadi and Gudi Padwa last year-

Ugadi Subhakankshalu 😊

May this Ugadi bring you new hope & happiness in abundance! Have a delightful one... #HappyUgadi pic.twitter.com/n5draz8SoQ — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) April 6, 2019

T 3143 - Happy Gudi Padwa greetings .. greetings too for Chaitr - Shukl , for the Navratre to follow .. for the beginning of a new year as per our ancient Calendar ! pic.twitter.com/WhJs1vSsFY — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 5, 2019

A very Happy Gudi Padwa to one and all!

Wishing love, peace and happiness on this auspicious occasion.#GudiPadwa#HappyUgadi pic.twitter.com/n4MEQNRKYu — Boman Irani (@bomanirani) April 6, 2019

Image courtesy:123messages and Pinterest