Gudi Padwa Greetings In Marathi To Send To Your Loved Ones On This Auspicious Day

Gudi Padwa is a festival that is celebrated to mark the New Year’s Day for the Hindus. Gudi Padwa is celebrated mostly in parts of Maharashtra and Goa. This year, Gudi Padwa will be celebrated on March 25. The festival is observed in the region on the first day of Hindu calendar month Chaitra. The festival usually falls in March or April month of the Gregorian calendar.

The festival holds special importance to Maharashtrian and Konkani people as they believe that Lord Brahma created the universe on this day. People in Maharashtra decorate their house with flowers and they also raise traditional 'Gudhis' in their balcony, windows or doors. Here are some of the best Gudi Padwa Greetings in Marathi.

Gudi Padwa Greetings in Marathi

वसंताची पहाट घेऊन आली,

नवचैतन्याचा गोडवा,

समृद्धीची गुढी उभारू,

आला चैत्र पाडवा…

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोनेरी पहाट,

उंच गुढीचा थाट..

आनंदाची उधळण,

अन सुखांची बरसात..

दिवस सोनेरी,

नव्या वर्षाची सुरुवात…

गुढीपाडव्याच्या भरभरून शुभेच्छा!

गुढी उभारू आनंदाची,

समृद्धीची, आरोग्याची,

समाधानाची आणि उत्तुंग यशाची,

नव वर्षाच्या शुभेच्छा…

शुभ गुढीपाडवा!

नक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र,

त्याच्यावर चांदीचा लोटा,

उभारुनी मराठी मनाची गुढी,

साजरा करूया हा गुढीपाडवा…

नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे,

सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस..

सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा सोन्यासारख्या लोकांना..

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

शिखरे उत्कर्षाची सर तुम्ही करत राहावी..

कधी वळून पाहता आमची शुभेच्छा स्मरावी..

तुमच्या इच्छा आकांक्षाचा वेल गगनाला भिडू दे..

आई भवानीच्या कृपेने तुमच्या जीवनात मनासारखे घडू दे…

सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा..!!

आशेची पालवी, सुखाचा मोहर,

समृद्धीची गुढी, समाधानाच्या गाठी,

नववर्षाच्या शुभेच्छा,

तुमच्यासाठी…

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तिघेजण तुमचा नंबर मागत आहेत,

मी नाही दिला..

पण तुमच्या घरचा पत्ता दिलाय.

ते येत्या गुढीपाडव्याला,

तुमच्या घरी येतील..

त्यांची नावे आहेत,

सुख,शांती,समृद्धी…!!!

गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा

उभारून आनंदाची गुढी दारी,

जीवनात येवो रंगत न्यारी,

पूर्ण होवोत आपल्या सर्व इच्छा-आकांशा,

नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चंदनाच्या काठीवर,

शोभे सोन्याचा करा..

साखरेची गाठी आणि,

कडुलिंबाचा तुरा..

मंगलमय गुढी,

ल्याली भरजरी खण..

स्नेहाने साजरा करा पाडव्याचा सण…

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!