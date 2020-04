Vishu Kani Wishes In Malayalam To Share With Your Loved Ones On This Auspicious Day

Vishu Kani is a festival which is widely celebrated in Southern India in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka. Vishu Kani marks the completion of the spring equinox. The festival is celebrated by preparing auspicious items. In particular, Malayalam people seek to view the golden blossoms of the Indian laburnum also known as Kani Konna, money or silver items and rice. On the day of Vishu Kani, a special meal called Sadhya is made.

Vishu Kani falls on April 14, this year. India is under lockdown because of the coronavirus crisis situation. People cannot greet their relatives and close ones in person. Hence here is a compilation of Vishu Kani messages in Malayalam to greet your relatives on this auspicious day.

Vishu Kani messages in Malayalam

Kanikanum neram kamalanethrante niramezhum manja thukil charthi kanaka kingani valakal mothiram aninjukananam bhagavane Evarkkum Vishu aashamsakal. Happy Vishu Kani.

Kanikkonnakal, Pookkumbol, Manithongalum Chaarthumbol, Aarekum, Vishu Kaineettam.

Kannu niraye kannane kani kandudum kai niraye kaineettavummayi oru kanikonnayude vishu koodi varavayi. Happy Vishu to all my friends.

Manasil ennum Kanikonna Virityatte, Jeevithathil ennum Aiswaryam nirayatte, Oraayiram Vishu Aasamsakal. Happy Vishu.

Orayiram kanikonnakal mansil pookunnu, Oru Vishu kaalam koodi, Vishu kaineetamayu ente hridayathil ninnum, Orayiram Vishu asamsakal.

Ormakal Koodu Kootiya manasinte Thalir chillayil, Ponnin niramulla Orayiram Ormakalumayi, oru Vishu koodi varavayi. Othiri snehathode Orayiram Vishu Asamsakal

Priyapeta Kootukara, Srikrishna Bagavane, Vishukani kandu unarnu, Poothiriyum, Lathiriyum kathichum, Padakam potichum Sadya undum, Vishu Agoshiku. oru nalla nalekaayi.

Samrudhiyudeyum nanmayudeyum ulsavamaya vishuvinu ente hridayam niranja aasamsakal.

veendum vannetumbol VISHU manasine nombarapedutunnu, ankilum doore ninnu, orupadu vishu aashamsakal, nerunnu ande priyapettavrkai njan

Ethu Sangalpa Lokath pularnnalum Ethu Doosara Lokath valarnnalum manasilundakatte Gramathinte Vishudhiyum manjum ithiri konnapoovum. Happy Vishu

Orupidi konapoovum, Vishu kaniyum, Vishu kainetavumayi, Veendum Meda, masam pularunu, Samrithiyudeyum santhoshathinteyum, snehathinteyum pradekamaya. Happy Vishu Kani.

Manassilundavatte gramathin, Vishudhiyum manavum, Mamathayaum ithiri konnappoovum. Happy Vishu Asamsakal.

Dharshana punnyathinte ashwaryamaya vishu dhinam ella malayalikalkul ashwaryam nirayatte, vishu ashamsakal. Happy Vishu Kani.

Sambal Samrithiudayum Aishwaryavum Niranja Oru Nalla Vishu Kalam Ashamsikunnu. HAPPY VISHU

Kai Niraye Konnappoovum, Niraparayum Nilavilakkum, manasu niraye Snehavumai Vishuvine "Varavelkkam

Snehathinteyum samridhiyudeyum saahodharyathinteyum oraayiram vishu aasamsakal

kanikkønnayum, kanivellariyum, karmukilvarnaneyum, kan niraye, kani kanan, santhøshathinteyum, samridhiyudeyum, sahødharyathinteyum, vishu varavayi

HAPPY VISHU

samridhiyuteyum snehathinteyum orayiram vishu asamsakal. Happy Vishu Kani.

ella malayalikalkum snehavum santhoshavum niranja vishu ashamsakal

puthusupreva vadathita kanikai, kathirikunna enta ella malayali suherthukalkum, lakshadweep suherthukaluda oraeram Happy wishes

Santhoshathinteyum samridhiyudeyum kanikkonna pookkunna malayalikalude swantham vishu.... I wish u and ur family a happy 'Vishu'

Poothulanja konnayum, pazhutha vellarium, puthari chorum, muvandan mambazhavum, vishu pakshiyum manasil veendum ponkaniyorukunnu.

Könnappoovinte nairmalyavum, meenachoodil, kulirmayumeki veendumoru

"VISHUKKALAM"

Evarkum enteyum ente lover aya athirayude peril sneham niranja vishu ashamsakal. Happy Vishu Kani.