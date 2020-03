Women's Day Wishes In Hindi To Send To Your Loved Ones On March 8, 2020

International Women’s Day (IWD) is celebrated every year on March 8. The day aims to help nations around the world to eliminate discrimination against women. It also focuses on helping women to gain full and equal participation in global development. International Women’s Day is coming on a Sunday this year. Check out a few wishes in Hindi to celebrate the day. Read to know more about women's day wishes in Hindi:

International Women's day wishes in Hindi

Listed below are Hindi wishes for women's day that you must check out:

दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने मे गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने मे गुजर गई, जिस घर मे मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उमर उस घर को सजाने मे गुजर गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

नारी सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, यदि नारी का सम्मान नहीं कर सके तो सब व्यर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

हर दुःख दर्द सह कर वो मुस्कुराती है, पत्थरों के दीवारों को औरत ही घर बनाती है। हैप्पी विमेंस डे

माँ, बहन, पत्नी, बेटी है वो,

जीवन के हर सुख-दुःख में शामिल है वो.

हैप्पी विमेंस डे

मुस्कुराकर, दर्द भूलकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी महिला दिवस की शुभकामनाएं

नारी में शक्ति अपार हैं,

नारी इस सृष्टि का आधार हैं,

नारी का हमेशा सम्मान करो क्योंकि

नारी ही नर के जीवन का सार हैं |हैप्पी विमेंस डे

आंचल में ममता लिए हुए नैनों से आंसु पिए हुए सौंप दे जो पूरा जीवन फिर क्यों आहत हो उसका मन महिला दिवस की हार्दिक बधाई

मुस्कुराकर, सब दर्द भूलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी,

हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी.

महिला दिवस की शुभकामनाएँ

अब तो तू अपनी शक्ति को पहचान, कृष्ण से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। Happy International Women's Day

हज़ारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारो दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारो बून्द चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक “स्त्री” अकेली ही काफी है.. घर को स्वर्ग बनाने के लिए | आपको महिला दिवस की हार्दिक बधाई!