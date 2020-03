World Sleep Day Quotes In Hindi That You Can Share With Your Family

World Sleep Day is an annual celebration of sleep. The day is celebrated to bring the issues regarding sleep in limelight. World Sleep Day is held on Friday each year before Spring Vernal Equinox. World Sleep Day quotes in Hindi are something that you can share with your family to inform them about the day. World Sleep Day quotes in Hindi can also be kept as a social media story on Instagram, Facebook and other social media platforms. Sleep Day quotes are available in various languages. Take a look at World Sleep Day quotes in Hindi that you can use to wish someone a happy World Sleep Day.



World Sleep Day Quotes in Hindi

मनुष्य को अपना क्रोध पहले भूल जाना चाहिए वह सोने के लिए लेट गया

आपका भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है सपने, इसलिए सो जाओ।

यह एक सामान्य अनुभव है कि रात में एक समस्या मुश्किल से हल हो जाती है सुबह नींद की समिति ने इस पर काम किया है।

दुनिया में सबसे बुरी चीज सोने की कोशिश करना है और नहीं करना है।

नींद न आना भयानक है। आपको पूरी रात संतुष्टि के बिना पार्टी करने का दुख है।

एक अच्छी हंसी और एक लंबी नींद डॉक्टर की किताब में सबसे अच्छा इलाज है।

थकान सबसे अच्छा तकिया है।

एक झपकी में अधिक ताजगी और उत्तेजना होती है, यहां तक ​​कि सबसे छोटी शराब की तुलना में।

उखड़ा हुआ मन एक बेचैन तकिया बनाता है।

अगर किसी व्यक्ति को दिन के दौरान उतने ही विचार आते हैं जितना कि जब उसे अनिद्रा होती है, तो वह भाग्य बना सकता है

यदि आप सो नहीं सकते हैं, तो उठो और चिंता करने के बजाय कुछ करो। यह चिंता है जो आपको मिलती है, नींद की कमी को नहीं

तकिये के साथ मत लड़ो, लेकिन अपना सिर नीचे रखो, और हर चिंता को बिस्तर से बाहर करो।

