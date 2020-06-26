OLCC Vs COCC Dream11 Prediction, Team, Top Picks, ECS T10 St Gallen 2020 Live Game Info

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Olten CC (OLCC) will be in action against Cossonay CC (COCC) in the league match of the ECS T10 St Gallen tournament. The match will be played on Friday, June 26 at Grundemoos in St Gallen at 12:30 PM IST. Here is a look at our OLCC vs COCC Dream11 prediction, OLCC vs COCC Dream11 team and OLCC vs COCC Dream11 top picks.
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Ijaz Bhagri, Ali Usman, Ali Nayyer, Mohamed Shahid, Gowreesan Navaretnarasa, Tharanitharan Thanabalasingham, Yasotharan Thirnavukarasu, Malyar Stanikzai, Shane Charles, Pratheeparaj, Varothayan, Johnson Diyon, Jeyakanthan Perumal, Shathees Thanasegaram, Nalinambika Kumar, Rizwan Izzadeen, Mohamed Peer, Roshanth Karunamoorthy, Sufiyan Mohamed, Hamad Khan, Arbab Khan, Ravindrakumar Damotharam
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C Allen, W Javaid, A Vinod, A Ryan, A Das, Y Sinh, V Bhat, B Narayanan, A Andrews, A Vinod, I Zaidi, J Sinh, T Rasalingam, S Srinivasan and R Jayakody
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Here's our OLCC vs COCC Dream11 top picks for the OLCC vs COCC DReam11 match
M Shahid
A Andrews
M Stanikzai
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Y Thirnavukarasu, M Shahid, T Thanabalasingham, A Usman, P Ratnarajah Varothayan, M Kamran, Ali Nayyer, G Navaretnarasa, M Stanikzai, S Thanasegaram and K Nalinambika
W Javaid, A Vinod, A Ryan, V Bhat, A Andrews, B Narayanan, I Zaidi, J Sinh, A Vinod, T Rasalingam and M Ahmadzai
As per our OLCC vs COCC Dream11 prediction, COCC are favourites to win the match
(IMAGE: CRICKET SWITZERLAND / TWITTER)