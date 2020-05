Ayushmann Khurrana's Two-liners On Twitter That Share A Glimpse Of His Personality

Ayushmann Khurrana is known for his acting prowess, however, the 'Vicky Donor' actor is also a songwriter and singer and often takes to social media to share heartwarming couplets, poetry that he pens. Check out some unique two-liners that Ayushmann shared on his Twitter account.

Ayushmann Khurrana's famous two-liners on Twitter

“Kya hai sukoon?

- Ghar ke aangan ki mitti mein pehli baarish ki boond.”



-Ayushmann — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 15, 2018

“बचपन में पापा की लगायी बंदिशो को तोड़ने में बहुत मज़ा आता था,



अब बड़े होकर ख़ुद पर लगायी बंदिशें तोड़ी नहीं जाती.”



-आयुष्मान



“Bachpan mein papa ki lagayi bandishon ko todne mein bahut mazaa aata tha,



Ab badey ho kar khud par lagayi bandishein todi nahi jaati.”



-Ayushmann — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 4, 2018

“कितना जानता होगा वो शख़्स मेरे बारे में,



मेरे मुस्कुराने पर जिसने पूछ लिया तुम उदास क्यूँ हो.”



——————————



“Kitna Jaanta hoga woh shaks mere baare mein,



Mere muskuraane pe jisne pooch liya tum udaas kyun ho.” — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 1, 2018

“Zikr tera har lafz mein karoonga..



Fikr na kar, Tera naam na loonga.” — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) January 7, 2018

Ayushmann Khurrana's Twitter

“Neend laapata hai. Tera pyaar thoda sakht hai yaa shayad mera takiya thoda naram.”



-Ayushmann — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 4, 2018

“मैं गया था सोच के, बातें बचपन की होंगी,

दोस्त मुझे अपनी तरक़्क़ी सुनाने

लगे।”



——————————————



“Main gaya tha soch ke, baatein bachpan ki hongi,

Dost mujhe apni tarakki sunaane lage.” — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 12, 2018

"कितना आसान था बचपन में सुलाना हम को...

नींद आ जाती थी परियों की कहानी सुन कर.." — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) October 7, 2017

“Yeh kaunsa andaaz mohabbat sikha gayi usko..



Woh rooth kar bhi mujhse muskura kar milta hai.” — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) December 21, 2017

