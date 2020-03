April Fool's Day Jokes In Hindi To Make Your Friends & Family Roll On Floor With Laughter

April Fools' Day is celebrated on April 1, 2020. The day is used by people to make jokes and play pranks with their friends and family. There are many April fool jokes in Hindi that one can send to their friends.

ALSO READ | What Is April Fool's Day? Read About Why We Celebrate April Fool's Day And Its History

Here are some April Fools' Day jokes in Hindi for WhatsApp:

Congratulation!

Amir Khan Ne apni Film

K Second part k liay

ap ko Chun lia hai

Jiss Mai ap ka

Bohat Main Role Hai

Film Ka Name hai

“Bayghairat zameen per”

Fool tumhe bheja hai sms me

Zara khol kar to dekhiye… Dikha kya??? Nahi dikha na??? Arre fool ye april ka fool hai jo tumhe fool bana gaya

hehehe

Aisa DOSTANA hamara, Mai KASHTI tu kinara, Mai DHANUSH tu teer, Mai MATAR tu paneer, Mai VARSHA tu badal, Mai RAJMA tu chawal, Mai HOT tu cool, Mai APRIL tu….?

143 Kya hai?

i love you

no

i miss you?

no

i wish you

no

143 means Ek Sou Taintaalees.

ma-baap ne kitni ummid se padhaya tha besharam.

Aeroplane aa raha hai dekho..

.

Dikha

.

Dikha

.

Chala bhi gaya Buddhu.

upar dekhna chaiye tha na.

Mobile me aayega kya

ALSO READ | April Fools Day: Quotes, Pictures, And GIFs To Send To Your Friends And Loved Ones

Some more messages:

Is kadar hum aapko chahte hain

Ki duniya wale dekh ke jal jate hain,

Yun to hum sabhi ko ULLU banate hain,

Lekin aap thoda JALDI ban jate hain.

Khush toh bohut hoge tum,

baat hi kutch aisi hai,

1st april jo ho rahi hai,

dil mein gudgudi si ho rahi hogi,

aur kyo na ho….saal mein ek hi toh din aata hai jo

hota hai sirf tumhaare naam.

Happy april fool

Manzil ki taraf badte chalo. Jo Dil kahe usi raah ko chuno. Peeche walo ko aage na aane do aur jo aage hain unse aage niklo. Tabhi ek achhe TRUCK DRIVER banoge!

In hasino se Rasme Wafa

or Dil Lagana sarasar bhool hai!

Jis din ye ikrar karen mohabbat ka,

Samajh lena us din APRIL FOOL hai!

Hotho se jo choo liya,

Ehsaas Aab tak hai,

Aankhe Nam hai, Aur sanso mein Aag aab tak hain…

Aur kyo na ho… Khayi Bhi to ‘HARI Mirchi…’-hai

Ek bar kuch bandar jangal se bhag gaye

phir wo hotel mein phuchen

unme se ek pizaa kha raha tha

ek burger kha raha tha

aur ek bade dhayan se ye message padh raha tha.

Plz call me,

its urgent.

Ek accident ho gaya hai.

Aap ka hi blood group chahiye,

Plz mana mat karna

.

Warna

.

GADHA mar jayega

ALSO READ | April Fool's Day Images And Wishes That You Can Share With Your Friends And Family

April fool jokes for friends in Hindi:

Plz don’t read this

Nahi to

ho jayega

Kya?

Arre wahi

jis se hum darte hai

?

?

wahi jo is umar me aksar ho jata hai

?

?

dekha, ho gaya na

?

?

TIME WASTE!!

Ek hawa ka jhoka sa aaya,

To laga jaise ke tum aaye ho,

Darwaze par kisi ki aahat se hue,

To laga jaise ke tum aaye ho,

Ab tum he bataoo,

Kya tum kisi bhoot se kam ho.

Abe khajur,

Zoo se bhage hue langur,

Abe sade hue kele ke chilke,

Chuse hue aam,

Circus ke retired bandar,

Aisa kisi ko na kehna,

Feel hota hai!

Yaad hai ham pehle kahan milte the…… train ruki, khidki khuli, nazro se nazre mili aur aapne kahan,….. ALLAH KE NAAM PE KUCH DE DE BABA!!!!!!

Sine me dil,

Dil me dard,

Dard me yaqin,

Yaqin me khyal,

Khayal me khwab,

Khuwab me tasvir

Tasvir me sirf ap!

Itna Darawna khuwab?

Baap re Baap

संता 1st अप्रैल के दिन बस में चढ़ा ,, कंडक्टर ने टिकट माँगा , तो 10 रुपये देकर टिकट ले लिया ,, फिर हँसते हुए बोला- . . . . अप्रैल फूल , मेरे पास तो बस का पास है …

W6y w0y w8y w9x Nahi samajhe?

Zara ulta karke dekho. .

.

.

.

.

.

.

. HaHaHa.. popat!

Jab sidha samaj nhi aya to

Ulta kya khak samajh Aayega?

“APRIL FOOL”

है स्मार्ट बहुत वो है भेजा ने जिस और हुँ रहा पढ़ से नीचे को मेसेज जो हुं पागल वो मैं, Confused हो ? अब Message को Right से Left पढ़ो.. बन गये ना April Fool

Pagal toh woh log hai jo 14 February ko propose karte hai. Meri maano toh April 1 ko karo. Maan gayi toh cool, warna keh dena April Fool!

Aap Apni Zubaan se Kohni nahi chaat sakte. Aapne bhi ise aazmaya na? Koi baat nai. 100 me se 99 bewakoofon ne aisa karne ki koshish ki lekin kaamyaab nai hue

एक पागल था … बिलकुल पागल था… एकदम पागल था… पागलों का पागल था…. लेकिन घबराओ नहीं ……. . . . आपके सामने कुछ भी नहीं था Happy April Fool Day

आप बागों के सबसे हसीन गुल है, हम तो बस आप के कदमो की धुल हैं, अब ज्यादा गुरुर मत करना क्योंकि आज अप्रैल फूल है।

गुलाब का फूल बाग में खिल रहा है, कमल का फूल तालाब में तेर रहा है, जैस्मिन का फूल चमन में महक रहा है, और अप्रैल का फूल हमारा SMS पढ़ रहा है। April को लोगो को मुर्ख बनाने के 5 तरीके ..

1st



.

.

.

.

यह पहला था ..

बाकि 4 अगले साल ….

Happy fools day..

आप अच्छे हो,

ईमानदार हो,

संस्कारी हो,

सुन्दर हो,

सुशील हो,

प्यारे हो,

खूबसूरत हो,

दिमाग वाले हो,

…

पता करो की एक अप्रैल से पहले ये अफवाह कौन फैला रहा है

तमाम बेवकूफों

को इत्तला दी जाती है…

.

.

.

.

.

आप तो ऐसे पढ़ रहे हें

जैसे ये इत्तला आप के लिए हो!!

ALSO READ | Don't Post Fake News On COVID-19 On April Fool's Day: Deshmukh

Get the latest entertainment news from India & around the world. Now follow your favourite television celebs and telly updates. Republic World is your one-stop destination for trending Bollywood news. Tune in today to stay updated with all the latest news and headlines from the world of entertainment.