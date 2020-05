Alvida Jumma Mubarak Quotes In Hindi That Can Share With Your Loved Ones Online

Muslims from all around the world celebrate Alvida Jumma Mubarak every year on the last Friday of Ramadhan. Soon after, Alvida Jumma Eid-ul-Fitr is celebrated. But before you celebrate the auspicious festival of Eid you can send these Alvida Jumma Mubarak quotes to your friends and family and brighten up their day. Take a look.

Alvida Jumma Mumbarak quotes in Hindi

1.

जीसका दिल खुदा के खौफ्फ़ से खाली हो

उसका घर कभी रेहमत से नहीं भर सकता।

जो नसीब में है वो चल कर भी आएगा

जो नसीब में है वो आकर भी चला जायेगा।

अलविदा जुम्मा मुबारक।

2.

क़ुरान पढ़ो तोह दिल खिलजाये

नमाज़ पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाये।

कितनी दिलकश है खुदा की सुन्नतें

अम्मल करो तोह ज़िन्दगी संवर जाये।

अलविदा जुम्मा मुबारक।

3.

समुन्दर बोहोत बरा है मगर

तुम उतना ही पानी ले सकते हो

जितना तुम्हारे हाथ में आता है

अलविदा जुम्मा मुबारक।

4.

बे ज़बानो को वह ज़ुबान देता है

पढ़ने वालो को वो क़ुरान देता है

बख्शश पे आये जब उम्मत के गुनाहो

को तोफे में फिर वो रमज़ान देता है

अलविदा जुम्मा मुबारक।

5.

वाह रमज़ान तेरी रुक्सत को सलाम

जाते जाते आसमान को भी रुला दिया

अलविदा अलविदा रमजान

अलविदा जुम्मा मुबारक।

6.

अपने रब पर हमेशा भरोसा रखा करो

क्योकि अल्लाह वह नहीं देता जो हमे ाचा लगे

वह देता है जो हमारा लिए ाचा होता है

अलविदा जुम्मा मुबारक।

7.

किसी से नाइकी करते वक़्त

बदले की उम्मीद ना रखो

क्योकि नाइकी का सलाह

अल्लाह देता है इंसान नहीं

अलविदा जुम्मा मुबारक।

8.

रब से जब भी मानगो

तोह रब को ही मानगो

जब रब तुम्हारा होगा

तोह सब तुम्हारा होगा

अलविदा जुम्मा मुबारक।

9.

माहे रमज़ान का

आखरी जुम्मा मुबारक हो

तुम्हारा जीवन

सुख से भरा हो

10.

ा खुदा

बस यही गुज़ारिश है तुमसे

धन बरसे या न बरसे

रोटी या प्यार को कोई न तरसे

अलविदा जुम्मा मुबारक।

11.

अपने नसीब को कभी

बुरा मत कहो

जिसने लिखा है

वो तुम्हे तुम्हारा माँ

से भी ज़्यादा

मोहोब्बत करता है

अलविदा जुम्मा मुबारक।

12.

सब मुसलमा

कह रहे है अलविदा

रोह रोह कर

देखो चल दिया

रमजान है

अलविदा जुम्मा मुबारक।

